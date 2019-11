Resultado e gols do jogo Flamengo 2x2 Vasco na Taça Rio 2017

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande clássico aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Flamengo e Vasco empatam em 2 a 2 no Mané Garrincha.

0x1 - YAGO PIKACHU

Luís Fabiano recuperou, Nenê cruzou e Yago Pikachu fez: Flamengo 0x1 Vascopic.twitter.com/ZhfJmsdsbb — Goleada Info (@goleada_info) 26 de marzo de 2017

1x1 - WILLIAN ARÃO

Willian Arão sobe mais que a zaga e empata.



Flamengo 1-1 Vasco pic.twitter.com/dzqFfBBaXU — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 26 de marzo de 2017

2x1 - BERRÍO

Willian Arão da bom passe para Berrío que solta a BOMBA.

SEGURA O COLOMBIANO!



Flamengo 2x1 Vascopic.twitter.com/BdODb2cztP — Mundo Rubro Negro (@MRN_CRF) 26 de marzo de 2017

2x2 - Nenê

Bola bateu na barriga de Renê, mas o juiz deu pênalti; Nenê cobrou e empatou.



Flamengo 2-2 Vasco pic.twitter.com/QTngcTz8bO — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 26 de marzo de 2017

Expulsão do Luis Fabiano (Vasco)

acho que o luis fabiano nao escovou os dentes hoje pic.twitter.com/r4kdokhl8z — erb (@erbesonnn) 26 de marzo de 2017

Entrevista do Nenê

Entrevista do Nenê pic.twitter.com/8t8n5mQGvP — Mundo Rubro Negro (@MRN_CRF) 26 de marzo de 2017

Desabafo do Renê

Desabafo do Renê pic.twitter.com/IiMzOXJ7oh — Mundo Rubro Negro (@MRN_CRF) 26 de marzo de 2017

52 min: Fim de jogo!

49 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Nenê cobra com categoria e empata o jogo

47 min: PÊNALTI! A bola bate na barriga de Renê, o juiz vê mão e marca a penalidade

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: UUUUUH! Nenê toca para Douglas que bate e a bola explode na trave

40 min: No Flamengo entra Marcelo Cirino na vaga de Berrío

37 min: Flamengo segue mais perigoso no ataque

34 min: Douglas comete dura em Lucas Paquetá e recebe cartão amarelo

32 min: No Flamengo sai Mancuello e entra Lucas Paquetá

30 min: No Vasco sai Jean e entra Thalles

27 min: Willian Arão e Jomar se estranham e recebem cartão amarelo

25 min: Os dois times mexem, no Flamengo sai Réver para entrada de Léo Duarte, enquanto que no Vasco entra Escudero na vaga de Andrezinho

19 min: GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Willian Arão serve Berrío, que solta a bomba para virar o jogo no Mané Garrincha

17 min: No Vasco sai Pikachu para entrada de Manga Escobar

14 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Mancuello cobra escanteio e Willian Arão sobe para testar e empatar o jogo

8 min: EXPULSO! Luís Fabiano reclama e recebe cartão vermelho

8 min: Luis Fabiano também recebe cartão amarelo por falta em Márcio Araújo

5 min: Jordi recebe cartão amarelo por cera

0 min: Começa o segundo tempo!

48 min: Fim de primeiro tempo!

47 min: UUUUH! Após boa jogada entre Pará e Damião, o atacante não alcança a bola e perde grande chance

37 min: Rafael Vaz arrisca de longe e a bola sai

30 min: Everton cruza e Damião cabeceia longe do gol

27 min: A energia volta e o jogo recomeça

26 min: Luz acaba no estádio Mané Garrincha, torcida ilumina o campo com celulares em uma bela cena

21 min: Everton comete falta em Rafael Marques e recebe cartão amarelo

20 min: Nenê cruza e Andrezinho bate mal de voleio

15 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Luis Fabiano divide com Réver, a bola sobra para Nenê que cruza para Pikachu abrir o placar

12 min: Clássico é morno nesse começo

7 min: Renê leva a pior em dividida no alto com Luis Fabiano, mas logo se recupera

2 min: Pikachu cruza e a bola vai direito nas mãos de Muralha

0 min: Começa o segundo tempo!

Já o Vasco está escalado com: Jordi; Gilberto, R. Marques, Jomar e Henrique; Jean, Andrezinho, Douglas e Nenê; L.Fabiano e Y.Pikachu.

Flamengo vem a campo com: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão e Mancuello; Berrío, Éverton e Leandro Damião.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Flamengo x Vasco ao vivo pela 4ª rodada da Taça Rio! A transmissão da partida começará aqui na VAVEL às 18:30 horas. Fique conosco!

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Rafael Vaz, Rever e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Federico Mancuello, Lucas Paquetá e Everton; Felipe Vizeu

VASCO: Jordi; Gilberto, Jomar, Rafael Marques e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Andrezinho e Nenê; Luis Fabiano

Flamengo e Vasco fazem ao vivo o clássico da quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Os desentendimentos com o Maracanã e com o Botafogo, dono do Estádio Nilton Santos, levaram o duelo para a capital federal, mais precisamente para o Estádio Mané Garrincha.

Líder do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Flamengo já se garantiu nas semifinais do Estadual com o triunfo por 3 a 0 sobre o Bangu, na última quarta-feira. Se quiser, pode apenas cumprir tabela nos próximos jogos. Ao contrário do Cruz-Maltino, que aparece na segunda posição do Grupo C, com cinco pontos, mas está empolgado pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Madureira.

Os vascaínos minimizaram um possível desinteresse do Flamengo e lembraram que se trata de um clássico. "Não existe isso de pouco interesse por parte do Flamengo. Tenho certeza de que quando a bola rolar o adversário vai se empenhar ao máximo para conquistar o resultado positivo, pois estamos falando de um clássico, onde a rivalidade é grande", disse o zagueiro Jomar.

Os flamenguistas realmente prometem empenho. "O Flamengo é um time muito determinado e os torcedores podem apostar que não vamos deixar de brigar pela vitória. Trata-se de um jogo importante, um clássico e respeitamos demais o clube, a torcida e o campeonato", declarou o volante Willian Arão para o jogo Flamengo x Vasco da Gama ao vivo hoje.

Apesar do empenho prometido dos dois lados, o técnico vascaíno Milton Mendes procurou tirar a pressão de cima de seus atletas. "Sabemos que esse é um clássico, um jogo muito importante pela rivalidade, mas vale os mesmos três pontos que qualquer outra partida deste campeonato. Portanto, o nosso empenho será grande porque precisamos vencer para subirmos na tabela de classificação e não porque do outro lado do gramado está o Flamengo", analisou o novo treinador do Vasco, contratado em substituição ao demitido Cristóvão Borges.

Já Zé Ricardo, técnico do Flamengo, preferiu adotar a estratégia de elogiar o rival. O treinador lembrou que nas semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro sofreu para vencer o Cruz-Maltino por 1 a 0.

"O Vasco tem um grande time, está motivado pelo começo de trabalho de um novo treinador e rpecisa do resultado. Conta com atletas experientes e vai ser um confronto muito complicado. Mas podemos conquistar uma vitória se mantivermos o mesmo nível de atuação que estamos apresentando até aqui", avaliou o comandante rubro-negro para Flamengo x Vasco ao vivo hoje.

Em termos de escalação, o Flamengo vai repetir a formação que enfrentou o Bangu. O time segue sem poder contar com o lateral esquerdo Miguel Trauco e com o atacante Paolo Guerrero, ambos servindo à seleção peruana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Pelo mesmo motivo também é desfalque o meia Diego, que está com a Seleção Brasileira. Além deles, o volante Rômulo será poupado por causa de um desgaste na panturrilha. Com isso, Márcio Araújo seguirá entre os titulares.

Pelo lado do Vasco quem fica de fora por estar nas Eliminatórias é o goleiro uruguaio Martin Silva, que segue sendo substituído por Jordi.

Pelo regulamento, na Taça Rio os times se enfrentam uns contra os outros fora dos seus grupos e os dois melhores colocados de cada chave avançam para as semifinais. Já os dois times de melhor campanha na classificação geral se garantem nas semifinais do Estadual, onde se juntarão ao campeão da Taça Rio e ao Fluminense, campeão da Taça Guanabara.