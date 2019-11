Resultado São José x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2017 (1-2)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional no Campeonato Gaúcho 2017. Daqui a pouco estará disponível o pós jogo e toda a repercussão deste jogo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

Na próxima rodada o São José encara o Juventude fora de casa. Já o Inter recebe o Cruzeiro/RS no Beira Rio.

Com a vitória o Internacional sobe para a 6ª colocação, agora o Colorado soma 14 pontos.

Com a derrota o São José sai da zona de classificação. Agora o zequinha é o 10º colocado com 8 pontos.

Essa é a primeira vitória do Internacional fora de casa nesse Campeonato Gaúcho.

90+4' Fim de jogo no Estádio do Vale! São José 1 x 2 Internacional!

90' Cartão Amarelo para D'Alessandro!

90' Teremos 4 minutos de acréscimos.

88' Internacional mantendo a posse de bola no campo de ataque. Equipe espera o fim do jogo.

83' PRA FORA! Cruzamento do lado esquerdo e a bola sobrou com Canhoto dentro da área, mas o jogador manda a bola para fora.

82' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: ROBERSON. ENTRA: ANDRIGO.

75' DANILO FERNANDES! São José entra dentro de área do Internacional. Canhoto, sem marcação, chuta para grande defesa de Danili.

68' GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO JOSÉ, CANHOTO! Jogaddor recebe na entrada da área e toca na saída de Danilo Fernandes para descontar o marcador.

66' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: VALDÍVIA. ENTRA: GUSTAVO FERRAREIS.

65' Márcio divide a bola com Danilo Fernandes e pede pênalti, árbitro marca apenas o tiro de meta.

58' Roberson tenta sair jogando e carimba o árbitro Roger Goulart, deve ter doído!

51' Paulinho atinge Paulão e recebe o Cartão Amarelo.

49' GOOOOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL, ROBERSON! D'Alessandro, mas uma vez, acerta o cruzamento para a área. Desta vez encontra Roberson que desvia para dentro. Inter 2 x 0 São José!

48' CARTÃO AMARELO PARA ANSELMO!

47' Eduardo Henrique fica de frente com Fábio. O goleiro leva a melhor a menda a bola para escanteio.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA NO ESTÁDIO DO VALE!

45' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO! INTERNACIONAL VAI VENCENDO O SÃO JOSÉ COM GOL DE BRENNER!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL, BRENNER. D'Alessandro faz novo cruzamento e encontra Brenner, que desta vez coloca para o fundo das redes. Internacional 1, São José 0.

44' FÁBIO! Eduardo Henrique cruza e Brenner desvia, Fábiio faz grande defesa evitando o gol.

42' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: CHARLES. ENTRA: EDUARDO HENRIQUE

39' Charles cai no gramado. Jogo é parado para receber o atendimento. Jogador deve ser substituido.

37' QUASE! Uendel cruza para a grande área e encontra Brenner que acerta a cabeçada, mas manda nas redes pelo lado de fora.

35' D'Alessadnro levanta a bola para Charles, mas o assistente marca impedimento.

26' D'Alessandro recebe cruzamento dentro da área, domina e arrisca o chute, mas a bola saiu alta demais.

25' William faz cruzamento para a área e Bindé quase marca contra, é escanteio.

19' Uendel faz cruzamento para a área buscando Valdívia. O meia caia e pede pênalti, árbitro manda seguir o lance. Apenas tiro de meta.

16' Paulão erra na saída de bola e entrega a bola para o time do São José. Na sequência a bola sobrou com Claudio, que finalizou para fora.

12' D'Alessandro cobrou escanteio e Paulão finalizou, mas a bola subiu de mais. Tiro de meta para Fábio.

12' Roberson faz jogada pelo lado esquerdo e cruza para a área, Brenner tenta desviar, mas a zaga afasta para escanteio.

6' Bindé recebe a bola, abre espaço e finaliza forte, mas a bola foi para fora. Tiro de meta para Danilo Fernandes.

1' Internacional vai tocando a bola, mas não consegue encontrar espaços para furar a defesa do São José.

0' Rola a bola! Internacional dá a saída.

16:00 | Uma goleira é retirada da lateral do campo.

15:55 | Tudo pronto no Estádio do Vale, já já rola a bola!

São José confirmado com: Fábio; Bindé, Claudinho, Wagner e Dudu; Alberto, Guedes, Cláudio e Clayton; Rafinha e Paulinho.

Confira os números de Inter x São José-POA. Daqui uma hora tem mais um duelo entre as duas equipes. #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/amggyMycxA — S. C. Internacional (@SCInternacional) 26 de março de 2017

O São José é o 6ª colocado do Gauchão com 13 pontos. Até o momento são três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Inter soma 11 pontos na 8ª colocação. O Colorado venceu apenas duas vezes na competição. Empatou cinco e perdeu duas.

São José e Internacional se enfrentam, na tarde deste domingo (26,) no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. Com a reta final da primeira fase, o jogo é fundamental para as duas equipes. Nem Zequinha nem Colorado estão garantidos na próxima fase da competição. São José vem de vitória fora de casa, Inter chega após empatar o último jogo.