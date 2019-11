Resultado Sport x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2017 (1-1)

Em jogo truncado, Sport e Santa Cruz garantem vaga nas semifinais do Pernambucano com empate

17:58 A nona rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada apenas no próximo dia 5 de abril, no entanto, acontecerá um jogo no dia 3 do mesmo mês. O Sport entrará em campo na segunda-feira (3) para enfrentar o Salgueiro, às 20h00, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já o Santa Cruz terá pela frente um duelo com o Belo Jardim, na quarta-feira (5), às 21h45, em local a ser definido ainda.

17:56 A Ilha do Retiro recebeu um público de 10.221 torcedores, gerando uma renda de R$ 159.355,00.

17:55 Com o resultado desta tarde, o Sport continua na terceira colocação, com 13 pontos. Já o Santa Cruz ocupa a segunda posição, com 13 pontos, mas levando vantagem nos critérios de desempate. A liderança é do Salgueiro, que chegou aos 19 pontos e não pode mais ser alcançado por ter mais vitórias. O Náutico completa o G-4, ficando com o quarto lugar, com 12 pontos.

49’ Fim de jogo na Ilha do Retiro! Sport e Santa Cruz ficam no empate por 1 a 1 que não agrada nem um pouco a torcida rubro-negra.

47’ Amarelo! Ronaldo Alves fica reclamando de falta marcada e é punido com cartão.

46’ Amarelo! Thallyson faz falta no meio-campo e é punido com cartão.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Jogo bastante pegado nesse final, mas sem grandes possibilidades para os dois lados.

39’ Everton Felipe cobra falta levantando na área e Jacsson afasta o perigo com um soco.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Pereira cobra falta com muita qualidade, chutando por cima da barreira, e acerta o ângulo marcando um golaço para delírio da torcida tricolor.

36’ Thomas recebe pelo meio e tenta ligar para a bola para o ataque, mas sofre falta que pode levar perigo.

32’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Gino. Entra: Halef Pitbull.

31’ Modificação no Sport: Sai: André. Entra: Leandro Pereira.

28’ Magrão! William Barbio invade a área pela esquerda e cruza rasteiro para Facundo Parra finalizar e parar no goleiro rubro-negro.

25’ Uuuhhh! Pereira faz ótima tabela com Facundo Parra e chuta colocado para fora, com muito perigo.

23’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Rogério recebe pela esquerda, puxa para cima da marcação e chuta no canto, tirando qualquer chance de defesa para Jacsson e abre o placar para delírio da torcida rubro-negra.

21’ Alteração no Sport: Sai: Fábio. Entra: Juninho.

18’ Jogo segue sem oportunidades para os dois lados.

15’ Jogo continua muito fraco tecnicamente, sem grandes chances para qualquer lado.

13’ Jacsson! Everton Felipe levanta na área, Thallyson cabeceia e o goleiro defende. O volante pega o rebote e chuta para nova defesa do arqueiro.

12’ Modificação no Santa Cruz: Sai: André Luís. Entra: Thomas.

11’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Júlio Sheik. Entra: Pereira.

8’ Amarelo! André Luís evita subida de Mansur para o ataque e é punido com cartão.

6’ Perdeu! Eduardo Brito falha de maneira bizarra e deixa Rogério livre na cara do gol, mas o atacante rubro-negro chuta para longe da meta e perde mais uma grande chance.

5’ Everton Felipe levanta na área e o goleiro Jacsson afasta com um soco.

1’ Perdeu! Thallyson chuta cruzado de maneira fraca, Rogério aparece livre na pequena área e chuta para longe da meta, perdendo grande chance.

0’ Começa o segundo tempo!

17:04 Santa Cruz também de volta para etapa final. Equipe não sofreu alterações.

17:02 Sport de volta para etapa final, sem alterações.

49’ Fim do primeiro tempo!

47’ Barbio fica caído no chão sentindo uma lesão coxa direita.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

42’ Rogério recebe ótimo passe de Rodrigo, entra na área, tenta limpar a marcação e fica no chão, mas árbitra manda seguir.

39’ Jacsson! Rogério acerta uma linda bicicleta na entrada da área e o goleiro tricolor faz uma grande defesa.

34’ William Barbio cobra falta levantando na área, mas a bola vai direto para a meta e Magrão precisa jogar para fora.

33’ Amarelo! Roberto puxa contra-ataque com velocidade e é derrubado por Mansur, que é punido com cartão.

32’ Fábio entra na área pela direita e cruza para André, mas o atacante não consegue alcançar.

29’ Mansur faz tabela com Fábio, vai até a linha de fundo e não consegue cruzar bem por conta da marcação.

27’ A bola volta a rolar depois de uma parada para hidratação.

25’ Parada técnica para hidratação.

24’ Fábio acerta grande passe para Rogério entrar na área, cruzar errado e pegar o rebote para chutar na marcação.

20’ Fábio recebe de Rogério, tenta puxar contra-ataque, mas escorrega e perde boa oportunidade.

17’ Rogério recebe lançamento pela esquerda, puxa para cima da marcação e chuta rasteiro para fácil defesa de Jacsson.

15’ Amarelo! William Barbio derruba Thallyson no campo de defesa e recebe cartão.

14’ Júlio Sheik encontra espaço pela direita, tenta cruzar e joga para muito longe.

10’ A bola volta a rolar e Gabriel Valles está sendo atendido fora de campo.

9’ Jogo com muito tumultuo neste início. Agora Gabriel Valles está caindo no chão com um corte na cabeça após choque com Durval.

7’ Amarelo! Samuel Xavier acerta William Barbio de maneira ríspida e é punido com cartão.

3’ Rogério recebe com liberdade pela esquerda, cruza rasteiro e Fábio cai dentro da área, mas arbitragem manda seguir.

1’ Pra fora! Mansur levanta bola na área em cobrança de falta, Roberto afasta mal e Everton Felipe chega chutando de primeira para longe da meta.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Santa Cruz, pelo hexagonal do título do Campeonato Pernambucano.

15:56 Fim da execução do hino de Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

15:55 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:54 Sport e Santa Cruz estão no gramado da Ilha do Retiro.

15:42 Também acabou o aquecimento dos jogadores do Santa Cruz, que foram para os vestiários e devem voltar para o campo em instantes.

15:40 Encerrado o aquecimento dos goleiros do Sport (Magrão e Agenor) no gramado da Ilha do Retiro.

15:35 Torcida vai chegando na Ilha do Retiro. Público deve ser razoável para este confronto, mesmo com pouco interesse por parte dos times.

15:30 O técnico Vinícius Eutrópio terá os demais jogadores para o decorrer de partida: Miller; Anderson Salles, Walter Guimarães, David, Lucas Gomes, Nininho, Thiago Primão, Pereira, Thomas, Halef Pitbull, Lucas Silva e Tiago Costa.

15:25 O tricolor jogará com: Jacsson; Gabriel Valles, Jaime, Eduardo Brito e Roberto; Wellington Cézar, Gino, William Bárbio, André Luís e Júlio Sheik; Facundo Parra.

15:20 Santa Cruz escalado! O técnico Vinícius Eutrópio vai poupar jogadores visando a partida do meio de semana pela Copa do Nordeste. Time será todo com reservas, com Facundo Parra jogando pela primeira vez desde o início.

15:15 O técnico Daniel Paulista terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Agenor; Raul Prata, Henriquez, Matheus Ferraz, Evandro, Fabrício, Alison, Juninho, Paulo Henrique e Leandro Pereira

15:10 O Leão vai entrar em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Thallyson, Rodrigo, Everton Felipe, Fábio e Rogério; André.

15:05 Sport escalado! O técnico Daniel Paulista opta por não poupar ninguém e coloca o time principal em campo, com Thallyson atuando no lugar de Ronaldo e Fábio no meio-campo.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários e devem divulgar as escalações dentro de instantes.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Sport x Santa Cruz ao vivo pela 8ª rodada Campeonato Pernambucano 2017! A transmissão da partida começará aqui na VAVEL às 16:00 horas. Fique conosco!

"Acho que é uma importante oportunidade para todos. Muitos têm poucos minutos de jogo Sport x Santa Cruz. (O clássico) não vai avaliar todo o trabalho deles, mas direcionar um bom caminho para todos eles", falou o técnico tricolor

Tricolor encara o jogo Sport x Santa Cruz hoje com: Jacsson; Gabriel Vallés, Jaime, Eduardo Brito e Roberto; Wellington Cézar, Gino, Julio Sheik, William Barbio e André Luís; Facundo Parra

Segundo o comandante, alguns titulares irão ficar no banco de reservas. Uma reunião estabelecerá, estrategicamente, os nomes desses jogadores

O treinador Tricolor, Vinícius Eutrópio, irá formar o Santa Cruz com apenas jogadores reservas pela primeira vez na temporada. Serão três atletas da categoria de base do clube, são eles: lateral/zagueiro Eduardo Brito, volante Wellignton Cézar e o atacante André Luís

"A equipe ainda não está definida, mas esse jogo faz parte do planejamento do Sport para a temporada", disse o técnico rubro-negro

Daniel Paulista está fazendo mistério sobre a escalação, mas há a certeza que ele não poderá contar com o atacante Rogério, o volante Ronaldo, o lateral Caio, o meia Diego Souza e o lateral Mena. Os três primeiros atletas sairam lesionados da partida contra o Sampaio Corrêa, os dois útlimos estão servindo as suas seleções. Em processo de recuperação, Rithely e Lenis são dúvidas para a partida. Com as ausências, a garotada da base deve ganhar espaço

Com a boa vantagem e com os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste marcados para próxima semana, a tendência é que rubro-negros e tricolores usem times mistos no confronto Sport x Santa Cruz ao vivo hoje.

No Estadual, Sport e Santa Cruz têm oito pontos a mais que Central e Belo Jardim, os dois que estão de fora da zona classificatória para as semifinais do campeonato