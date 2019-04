Daniel Paulista exalta atuação do Sport após mais um empate em clássicos: "Melhores nos detalhes"

No segundo Clássico das Multidões da temporada, Sport e Santa Cruz voltaram a empatar por 1 a 1, só que dessa vez na Ilha do Retiro. Foi o quarto clássico de Daniel Paulista no comando rubro-negro, no qual ainda não descobriu o gosto da vitória. Para o treinador do Sport, o time fez um bom primeiro tempo, criou bastantes oportunidades, mas também elogiou a postura do time visitante após sair atrás do placar.

Antes de comentar sobre o jogo, Daniel Paulista foi questionado sobre uma possível reunião que acontecia entre ele e a diretoria rubro-negra nos vestiários. "Foi algo totalmente natural. Todo jogos eles estão aqui, para elogiar, ou cobrar, ou aconselhar. Não teve nada haver com a minha situação no cargo. Diretoria tem passado confiança, e isso me deixa seguro com o meu trabalho", falou.

Quando perguntado do placar da partida e sobre a questão de uma possível cobrança da torcida, Daniel foi bastante firme nas suas palavras. "Fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos várias chances de gols, mas não conseguimos concretizar como queríamos. Após o gol de Rogério, eles vieram pra cima e conseguiram um gol numa bola parada. Eles foram melhores nesses detalhes do jogo. Sobre a torcida, ela é fundamental durante toda a campanha do time, em qualquer campeonato. Claro que eles ficam chateados por não temos vencidos ainda um clássico. Porém, o trabalho está sendo feito e os objetivos estão sendo alcançados mesmo com esses resultados. Agora é pensar em quinta-feira, onde temos um jogo muito importante contra o Campinense", completou o treinador.

A decisão de Daniel Paulista sobre colocar os titulares contra os reservas ficou bastante clara: Ele queria vencer a partida. Agora o Sport começa uma grande sequência de jogos importantes, começando logo contra o Campinense pelas quartas de final do Nordestão, na quinta-feira (02) em Campina Grande e no domingo (05) na Ilha do Retiro. As reais chances de assistirmos o time reserva do Leão em campo será nas duas partidas do Campeonato Pernambucano contra Salgueiro em casa e Central fora.