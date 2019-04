Marlone tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Atlético-MG no clássico

O meia-atacante Marlone, recém-contratado do Atlético-MG junto ao Corinthians, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira (27) e está a disposição do técnico Roger Machado para o clássico deste sábado (1), contra o Cruzeiro no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

O contrato de Marlone com o Atlético vai até o final de 2017, em uma troca com o Corinthians, que por sua vez ficará com o atacante Clayton pelo mesmo período de tempo. O novo reforço do Atlético já realizou dois treinos com o restante do elenco e esteve presente em um dos camarotes para acompanhar a vitória do seu novo clube, por 2 a 0, contra a URT, pelo Campeonato Mineiro.

O novo reforço do Galo era alvo da equipe desde a temporada passada, quando o clube fez uma oferta para tirar o jogador Corinthians, oferta que foi prontamente recusada pelos paulistas, já que na época, Marlone vinha se destacando pela agremiação e era um dos principais jogadores do elenco. O time paulista possui 50% de seus direitos econômicos sendo que os outros 50% pertencem ao agente do jogador, Fernando Garcia.

Pelo Corinthians, foram oito gols marcados em 44 partidas, sendo que um deles concorreu o prêmio de gol mais bonito do ano pela FIFA, o Puskás que rendeu uma viagem à Suiça. No entanto, Marlone acabou não vencendo o prêmio, que acabou ficando com o malaio Mohd Faiz Subri.

Espera-se que Marlone esteja ao menos no banco de reservas no clássico contra o Cruzeiro. O jogador não poderá atuar pela fase grupos da Copa Libertadores da América, pelo fato das inscrições para a primeira fase já terem se encerrado. Além disso, Marlone não pode disputar a Copa do Brasil pelo Galo, uma vez que já atuou na competição jogando pelo Corinthians.