Corinthians oficializa contratação do atacante Clayton, ex-Atlético-MG

O Corinthians oficializou, na manhã desta segunda-feira (27), a contratação do atacante Clayton, de 21 anos, ex-Atlético-MG. O jogador foi envolvido em uma troca com o Galo, a qual Marlone rumou ao clube mineiro, e ficará emprestado ao Timão até dezembro de 2017.

"Estou muito feliz por esse momento. Espero corresponder às expectativas e honrar o manto. Tamo junto com a Fiel! Espero fazer muito sucesso no Corinthians e ajudar a equipe a ganhar muitos títulos neste ano", comemorou Clayton, às mídias sociais do Corinthians.

Clayton viveu altos e baixos com a camisa atleticana. Contratado a peso de ouro no começo da temporada passada junto ao Figueirense, o atacante não conseguiu render o que foi esperado, sendo frequentemente colocado no banco de reservas e utilizado no decorrer dos jogos.

O camisa 23 entrou em campo contra o Tricordiano, no dia 18 de março, mas não foi bem. No começo de 2016, o Corinthians brigou com o Atlético-MG para ter Clayton, porém levou a pior.

Em 52 jogos pelo Atlético, Clayton marcou apenas oito gols e forneceu apenas três assistências, rendimento bem aquém da época que defendia o Figueirense (disputou 96 partidas, balançou as redes 27 vezes e deu dez passes para gol).