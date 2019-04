Recordar é viver: Cabañas assusta, mas Brasil vira contra Paraguai em 2009

Cabañas, aos 25, e Robinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Nilmar, aos 4 minutos do segundo tempo.

A história do primeiro confronto entre Brasil e Paraguai, se deu em 1921 e de lá para cá foram ao todo 30 confrontos, sendo 13 vitórias do Brasil, 7 vitórias do Paraguai e 10 empates. Tendo uma média de três gols por partida, sendo que Brasil marcou 61 e o Paraguai apenas 30.

Toda a rivalidade, entretanto, começou em 1864. Quando o ditador Francisco Solano Lopes, que tinha como objetivo aumentar o território paraguaio, invadiu e conquistou Mato Grosso e sentiu-se motivado a dar continuidade à expansão do Paraguai através do território que pertencia ao Brasil. Dentro das quatro linhas, o confronto ficou marcado pela catimba e superação de ambas as seleções.

Em 2009, as seleções se encontraram duas vezes pelas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2010. No primeiro encontro, realizado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Paraguai levou a melhor e derrotou o Brasil por 2 a 0. No segundo encontro, no estádio do Arruda, em Recife, a amarelinha levou a melhor e derrotou os paraguaios por 2 a 1.

No dia 10 de Junho de 2009, a Canarinho entrou em campo no Arruda, comandada ainda por Dunga, a seleção buscava a liderança das eliminatórias. Mesmo tomando susto no começo do jogo, a amarelinha reagiu e virou a partida.

O Brasil começou bem no jogo e com menos de um minuto, tinha dado dois chutes a gol. Aos poucos o Paraguai foi gostando do jogo, e com Cabañas, carrasco na época do futebol brasileiro, abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta. Em desvantagem, a seleção brasileira não se desesperou. Aos 40 minutos da primeira etapa, o lateral Daniel Alves recebeu a bola na ponta direita e cruzou para a área. A bola encontrou Robinho sozinho no segundo pau e o atacante só escorou a bola para a rede.

As equipes voltaram para a segunda etapa, sem substituições. Logo no início do segundo tempo, a seleção brasileira conseguiu uma boa jogada. Felipe Melo avançou pela intermediária e fez passe de elevação para Nilmar na grande área. O atacante que substituía Luís Fabiano que estava suspenso, escorou no peito tentando o passe para Robinho, mas a bola bateu na zaga e voltou para o próprio Nilmar, que bateu no canto do goleiro. Com a vantagem no placar, a seleção brasileira passou a jogar no contra-ataque e criou muitas chances de gol.

Com o resultado, o Brasil chegou a 27 pontos, dando um grande passo rumo à classificação. O Paraguai caiu para o terceiro lugar, com 24, superado pelo Chile que chegou a 26 pontos. A Argentina, com 22, aparece em quarto, seguida do Equador, com 20 pontos.