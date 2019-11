Resultado Brasil x Paraguai (3-0)

Obrigado a todos que acompanharam a cobertura. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continue acompanhando todas as notícias do esporte pelo mundo. Até a próxima!

As Eliminatórias voltam em agosto. O Brasil tem pela frente o Equador no dia 31, em casa, e a Colômbia no dia 5 de setembro, fora. Já o Paraguai, joga nos mesmos dias contra o Chila, fora, e contra o Uruguai, em casa.

Com a vitória sobre o Paraguai, o Brasil soma 33 pontos e é o líder isolado das Eliminatórias. Já os paraguaios, estão em sétimo lugar com 18 pontos e ficaram um pouco afastados da Argentina, quinto colocado.

Mais uma vitória do Brasil nas Eliminatórias e a classificação para a Copa do Mundo 2018 fica cada vez mais próxima.

46' FIM DE JOGO!

44' PRESSÃO DO BRASIL! Willian cobra escanteio curto com Marcelo, recebe na frente e cruza. Neymar tenta o chute, mas a bola vai para fora.

44' Marcelo tabela na esquerda com Casemiro, tenta o cruzamento mas a bola é desviada. Brasil tem escanteio.

43' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: Sai Coutinho, entra Willian.

43' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: Sai Firmino, entra Diego Souza.

40' Na última vez que o Marcelo jogou na Arena Corinthians, marcou um gol contra (na estreia do Brasil na Copa de 2014).

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!! MARCELO!!! O lateral-esquerdo tabelou, recebeu na área e tocou de cobertura na saída do goleiro Silva. Que golaço!

37' SILVA DE NOVO! Coutinho tabela com Fagner pela direita, o lateral-direito tenta o chute e Silva espalma.

37' SILVA SALVA! Neymar tabela com Firmino, tenta a finalização mas Silva salva. Na sequência, Fagner tentou de cobertura no rebote, mas Paulo da Silva tirou de cabeça.

35' CARTÃO AMARELO PARA ROJAS! Por falta em Neymar.

35' Mais uma falta sem bola no Neymar. O camisa 10 levava o time ao ataque e tinha muito espaço.

30' Paulinho cobrou falta na barreira.

30' Romero foi aplaudido por torcedores do Corinthians ao entrar em campo. É o maior artilheiro da história da Arena Corinthians.

30' SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI: Sai Dominguez, entra Angel Romero.

30' ESQUENTOU O CLIMA! Neymar tentou driblar o marcador e acabou levando uma banda sem bola. O árbitro mandou seguir e na sequência foi a vez de Coutinho ser derrubado. Desta vez o juizão marcou falta.

28' QUASE NEYMAR DE NOVO! Neymar recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou no canto, mas a bola saiu raspando a trave.

26' GOOOOOOOOOL... MAS NÃO VALEU! A zaga do Paraguai tentou afastar, Casemiro desviou e a bola sobrou com Neymar em posição irregular. O camisa 10 invadiu a área e bateu no canto para marcar o terceiro. No início, a jogada valeu, mas depois o assistente chamou o árbitro para conversar e anulou o gol. Mas demorou...

25' Na cobrança de falta para a área, Alisson sai do gol e afasta o perigo.

24' Miranda comete falta pela ponta esquerda. Paraguai tem oportunidade na bola aérea.

22' Neymar avança pela direita, dribla Romero e abre com Fagner na direita. O lateral cruza, mas Firmino comete falta na disputa com marcador.

18' É o primeiro gol do Neymar contra o Paraguai. O camisa 10 é o quinto maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Brasileira.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!! NEYMAR!!! O camisa 10 arrancou desde o campo de defesa, se livrou de três marcadores e finalizou quando invadiu a área. Ainda contou com um leve desvio no caminho antes de correr para o abraço.

16' Na cobrança de Neymar, a bola acertou a barreira.

15' Casemiro sofre falta próximo da entrada da área. Boa oportunidade para o Brasil. Neymar na bola de novo.

13' TRAVADO! Neymar cobra escanteio curto, a bola sobra com Marcelo, mas o chute do lateral sai prensado.

10' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: Sai González, entra Santander.

8' Mesmo após perder pênalti, a torcida grita o nome do Neymar.

8' PRESSÃO DO BRASIL! Após cobrança de escanteio na segunda trave, Paulinho tentou o desvio, mas a bola sobrou com Thiago Silva, que tentou o toque de cabeça para o meio da área. No bate e rebate, a bola sobrou com Paulinho que chutou fraco de esquerda para fora.

7' DEFENDEU SILVA! Neymar cobrou no canto direito e o goleiro paraguaio foi buscar.

4' É PÊNALTI PARA O BRASIL!!! Neymar roubou a bola na intermediária, invadiu a área e foi derrubado.

3' QUASE NEYMAR! Coutinho recebeu pela direita, cruzou rasteiro na segunda trave e Neymar chegou de carrinho, mas a bola foi para fora. Quase o primeiro do camisa 10.

0' SUBSTITUIÇÃO NO PARAGUAI: Sai Almirón, entra Oscar Romero.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL: Sai Marquinhos, entra Thiago Silva.

0' COMEÇOU! Bola rolando para o segundo tempo. Saída de bola é do Brasil.

O momento da comemoração de Coutinho após marcar o gol que vai dando a vitória parcial à Seleção Brasileira. (Foto: João Vianna/VAVEL Brasil)







46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

43' Paraguai fica mais com a bola nos últimos dez minutos do primeiro tempo, mas não consegue furar a defesa brasileira.

40' Paraguai tenta ir ao ataque após sofrer o gol, mas não consegue criar oportunidades de perigo ao goleiro Alisson.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!!! PHILIPPE COUTINHO!!! O meia recebeu pelo meio, cortou para a perna esquerda e chutou no canto de Silva. O Brasil abre o placar na Arena Corinthians!

33' NÃO VALEU... Neymar é lançado, tira do goleiro dando lençol, mas o assistente marcou impedimento do camisa 10. Seria um golaço!

32' Coutinho sofre falta pelo meio e Casemiro cobra rápido. Foi a décima falta cometida pelo Paraguai, sendo cinco no Neymar.

28' González recebeu na intermediária, puxou para a perna esquerda e chutou, mas mandou por cima do gol de Alisson.

25' SALVA, SILVA! Neymar cobrou falta colocada no canto e Silva foi buscar. No rebote, Miranda cruzou pela direita e Firmino cabeceou no canto, mas Silva fez a defesa mais difícil do jogo até o momento.

23' Neymar cobra falta e a bola bate na barreira. No rebote, tentou driblar Rojas e sofreu mais uma falta.

22' Neymar é derrubado após tentar tabela com Coutinho. É a quarta falta que o craque brasileiro sofre.

20' Brasil tem 75% de posse de bola nos primeiros 20 minutos de partida.

17' SEGUE O JOGO! Paulinho invadiu a área e foi derrubado. O árbitro mandou seguir e não viu o pênalti.

16' QUE LINDO! Fagner deu lindo chapéu no marcador. A torcida vibra com o drible do lateral brasileiro.

12' QUE SUSTO! Miranda erra passe no meio, González fica com a bola, avança em velocidade, invade a área e tenta o chute cruzado, mas a bola sai pelo canto.

9' Coutinho tenta criar jogada pela direita, corta para o meio e tenta o passe, mas a defesa do Paraguai afasta.

8' DEFENDEU SILVA! Neymar arriscou de longe, mas o goleiro Silva segurou firme e não deu rebote.

8' Neymar arranca da direita para o meio e sofre mais uma falta. O camisa 10 começa sendo caçado pelos paraguaios.

6' POR CIMA! Na cobrança de falta de Neymar, Paulinho tentou o desvio na primeira trave e mandou por cima.

4' CARTÃO AMARELO PARA VALDEZ! Por falta em Neymar.

4' Neymar sofre nova falta, desta vez mais dura e na entrada da área. Boa chance para o Brasil.

3' Neymar tenta o drible e sofre a primeira falta. A torcida gostou.

2' Brasil troca passes e o Paraguai cerca.

0' COMEÇOU! Bola rolando para Brasil x Paraguai na Arena Corinthians. O Paraguai deu a saída de bola.

Tudo pronto. Vai começar a partida na Arena Corinthians.

Neymar foi o escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira. É a primeira vez desde a final da Olimpíada em 2016.

Encerrado os hinos. Agora os capitães das seleções conversam os últimos detalhes com o árbitro.

Hino nacional brasileiro toca neste momento na Arena Corinthians. Torcida brasileira canta junto.

Equipes perfiladas no gramado. É hora do protocolo pré-jogo com o hino nacional das seleções.

Brasil e Paraguai entram em campo na Arena Corinthians!

Brasil: Alisson; Fágner, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Paraguai: Silva; Valdez, Da Silva, Verón e Alonso; Riveros, Rojas, Pérez e Almirón; Domínguez e González. Técnico: Francisco Arce.

Torcedores do Paraguai se reúnem no setor que normalmente é destinado aos visitantes na Arena. #BrasilVAVEL pic.twitter.com/eRgcZdbDbc — Marcello Neves (@mneves_) 29 de março de 2017

Faltando menos de uma hora para a bola rolar, torcedores começam a chegar na Arena Corinthians. #BrasilVAVEL pic.twitter.com/lX89DjSPwM — Marcello Neves (@mneves_) 28 de março de 2017

Além do triunfo em São Paulo, Tite e seus jogadores precisam que o Chile perca para a Venezuela em Santiago, e que a Colômbia supere o Equador também como visitante.

Com sete vitórias seguidas nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo, uma sequência inédita até então, o Brasil confirma vaga na Rússia caso vença o Paraguai e conte com outros resultados.

Com a goleada sobre o Uruguai, Tite superou o recorde de João Saldanha, em 1969, que fez o Brasil acumular seis vitórias consecutivas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970.

Os paraguaios confiam em deixar São Paulo com pelo menos um empate. Para isso, o técnico Francisco Arce, ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, velho conhecido do futebol brasileiro, confia em reforçar o sistema defensivo e conseguir o ponto que pode manter a equipe viva por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Já o Paraguai vem para o duelo com as esperanças renovadas após vencer o Equador em casa na última quinta-feira, por 2 a 1, o que deixou a equipe com 18 pontos, a apenas três do quarto lugar, atualmente ocupado pela Colômbia e que garante a última vaga direta para o Mundial da Rússia.

Para a partida contra o Paraguai, Tite seguirá apostando no trio de ataque com Neymar, Phillipe Coutinho e Roberto Firmino. A única mudança ocorrerá na lateral-direita. Fágner deve assumir a posição de Daniel Alves, suspenso por cartões amarelos.

Para a partida que será disputada na Arena Corinthians, os comandados de Tite chegam como líderes isolados do torneio, com 30 pontos, 12 a mais do que o Paraguai, e em grande fase depois da goleada sobre o Uruguai em pleno Estádio Centenário, em Montevidéu, por 4 a 1, com show de Neymar e Paulinho, autor de três gols.

Embalado com uma sequência inédita de vitórias nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil buscará se classificar de maneira antecipada para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com um novo triunfo nesta terça-feira, contra o Paraguai, que ainda com uma vaga para o Mundial.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Brasil x Paraguai, válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. A bola rola às 21h45 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil.