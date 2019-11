Corinthians vence o Linense pelo Campeonato Paulista (3-1)

Agradecemos todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

O Corinthians vence o Linense por 3 a 1 na Arena Corinthians pelo encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista.

47 min: Fim de jogo!

43 min: Teremos dois minutos de acréscimos

34 min: No Corinthians entra Fellipe Bastos no lugar de Jadson

30 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO LINENSE! Joãozinho chuta cruzado e Thiago Humberto só completa para diminuir o marcador

26 min: Linense mexe pela última vez, sai Diego Felipe para entrada de Murilo Rangel

21 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Ángel Romero recebe ótimo passe de Jadson, desloca Edson e bate para ampliar o placar

19 min: No Corinthians sai Léo Jabá para entrada de Marciel

17 min: Pio arrisca de longe, a bola quica e quase engana Caíque

13 min: No Linense entram Joãozinho e Giovanni nas cagas de Thiago Santos e Tatá

10 min: No Corinthians sai Pedrinho para entrada de Ángel Romero!

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim do primeiro tempo!

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Léo Jabá serve Jadson que ajeita e bate no ângulo, sem chances de defesa para Edson

34 min: Pedrinho tenta colocar o Corinthians em cima do Linense

26 min: Thiago Humberto cruza na área e Balbuena afasta

20 min: UUUH! Caíque é testado duas vezes, primeiro em chute de longa distância de Thiago Humberto, depois em bola por cobertura de Thiago Santos, o jovem goleiro parece seguro em campo

16 min: Léo Jabá recebe bom lançamento de Jadson, avança e toca para ninguém

10 min: GOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Guilherme Arana cruza na cabeça de Léo Jabá que só completa para o fundo das redes marcando o seu primeiro gol como profissional

5 min: Pedrinho chuta mas a bola é desviada

0 min: Começa o jogo!

Já o Linense está escalado com: Edson Kölln; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Samuel, Bruno Costa, Maycon, Pio, Diego Felipe, Thiago Humberto, Thiago Santos, Tatá.

O Corinthians vem a campo com: Caíque, Léo, Pedro Henrique, Balbuena e Arana; Gabriel e Camacho; Pedrinho, Jadson e Jabá; Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Acompanhe jogo Corinthians x Linense ao vivo com a VAVEL Brasil. Todos os detalhes à partir das 21h no horário de Brasília.

O palco do duelo de daqui a pouco será a Arena Corinthians, que ontem recebeu a Seleção Brasileira e viu o retorno de Tite a sua casa. Vitória ótima por 3 a 0 contra o Paraguai e vaga na Copa carimbada.

No torneio internacional, o Corinthians terá logo a Universidad de Chile, com a decisão na casa do rival. Abril será um teste enorme para a Fiel.

O mês de Abril será desafiador para o Timão: finais do Paulistão, além de dois clássicos contra o Internacional pela Copa do Brasil, com decisão em Itaquera, além de dois jogos decisivos pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Para o jogo do Corinthians e Linense de logo mais, Fábio Carille deve seguir a linha de usar a base, rodar o elenco e testar, antes do duelo pra valer no mata-mata.

Na última partida Corinthians x Linense ao vivo, encarou o São Paulo no último clássico da primeira fase e resistiu bem. Apesar do baixo nível técnico, o jogo terminou 1 a 1.

A equipe da capital é uma das melhores defesas, mas vem sofrendo gols nas últimas partidas, apesar de que segue marcando seus gols, mesmo sendo um dos piores ataques.

O Corinthians precisa vencer até mesmo na próxima fase, já que os pontos seguem contanto. Na árvore de duelos, o Timão pode encarar Santos ou Ponte Preta, caso passe pelo Botinha.

Já a Linense precisa de um resultado favorável para decidir em casa contra o São Paulo pelo Grupo D. No momento, o time do interior é líder, mas corre riscos.

O Timão já tem sua vida encaminhada. Líder do Grupo A, vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto em dois jogos, sendo a decisão das quartas em Itaquera.

E nesta última rodada, você acompanha Corinthians x Linense ao vivo online no duelo que encerra a participação.

Finalmente está chegando ao seu final a rodada de classificação do Campeonato Paulista 2017.

Corinthians x Linense ao vivo online.