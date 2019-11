Resultado Volta Redonda 1x1 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Fluminense em Cariacica. Já o Voltaço enfrentará o Macaé, ambos os jogos são no próximo domingo.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Grupo B com 11 pontos, enquanto o Voltaço pulou para a 2ª colocação do Grupo C, com 7 pontos. Na classificação geral, O Rubro-Negro segue líder, enquanto o Volta Redonda segue em 6º.

FIM DE PARTIDA EM VOLTA REDONDA! Flamengo 1 x 1 Volta Redonda

46' UHHHHHHHHHHHHH! Cirino tocou para Damião que bateu fraquinho, mas a bola passou muito perto do gol.

45' Três minutos de acréscimos.

42' THIAAAAGO! Cruzamento de Caio Cezar, Gustavo girou e chutou para mais uma grande defesa de Thiago. No escanteio, Marcelo cobrou fechado e o goleiro rubro-negro impediu o gol olímpico.

41' ANULADO! João Cleriston arriscou de longe, a bola desviou em Gustavo e foi pro gol. A arbitragem marcou impedimento do atacante.

40' Alteração no Voltaço: Sai: Luã Lúcio / Entra: Pedro Rosa

35' Volta Redonda busca chegar, mas errar no último passe.

31' INACREDITÁVEL! Ronaldo dá um passe açucarado para Vizeu que, livre, pegou mal e recuou para Douglas.

28' UHHH! Marcelo cobrou falta com capricho, mas a bola subiu demais.

26' Alteração no Flamengo: Sai: Matheus Sávio / Entra: Leandro Damião

25' DONATTI!! Agora foi a vez do zagueiro argentino salvar o Rubro-Negro, após cruzamento de Gustavo.

24' THIAGO!!! Marcelo ajeitou e Luã Lúcio chutou colocado para boa defesa de Thiago.

21' Alteração no Volta Redonda: Sai: Diego Souza / Entra: Gustavo

16' Após cobrança de falta, Luan subiu sozinho e cabeceou sem chances para Thiago. 1 a 1.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VOLTA REDONDA! É DE LUAN!

15' Cartão amarelo para Ronaldo, do Flamengo por simulação.

14' UHHHHHHHHHHHHHH! Cirino arriscou de longe e forçou uma grande defesa de Douglas. O camisa 7 foi aplaudido pela torcida.

10' Alteração no Flamengo: Sai: Cafu / Entra: Marcelo Cirino

9' Cafu pediu para sair. Vem aí Marcelo Cirino.

4' RENÊ!!!! Marcelo apareceu livre na área, e cruzou. Na hora em que a bola ia chegar no Caio Cezar, Renê cortou de maneira providencial.

3' Flamengo começa com a bola, cadenciando o jogo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Alteração no Volta Redonda: Sai: Pipico / Entra: Caio Cezar

Alteração no Flamengo: Sai: Mancuello / Entra: Lucas Paquetá

Equipes já voltaram ao gramado do Raulino de Oliveira.

Sem acréscimo, encerrado o primeiro tempo em Volta Redonda! Volta Redonda 0 x 1 Flamengo!

42' UHHHH! Cafu trouxe o adversário para dançar, e cruzou com muito perigo.

36' Ronaldo lançou Cafu, que ganhou de dois e rolou para Vizeu estufar a rede. Fla 1 a 0.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FELIPE VIZEU!

31' Boa jogada! Mancuello tabela com Vizeu e finaliza colocado, mas a bola vai por cima do gol.

29' UHHHHHHH! Marcelo roubou a bola na defesa, e arrancou sozinho até a intermediária, onde arriscou e Thiago segurou sem problemas.

25' UHHHHHHHHH! Mancuello cobrou falta e Donatti completou de primeira, mas jogou para fora.

16' QUASE UM GOLAÇO!!! Pipico fez boa jogada, cortou Rodinei e cruzou para Luã Lúcio emendar um sem pulo e acertar o travessão de Thiago.

12' Voltaço ataca com muita velocidade pelas laterais.

9' OPA! Matheus Sávio lançou um bolão e Mancuello recebeu a trombada de Douglas, mas o árbitro não marcou pênalti.

7' UHHH! Vizeu fez boa jogada, tocou para Matheus Sávio e na devolução, o atacante chutou fraco nas mãos de Douglas.

5' UHHHHHHHHHHHHH! Léo Duarte perde a bola no ataque, e no contra-ataque a bola foi tocada para Marcelo, que finalizou muito perto do gol.

3' UHH! Cafu achou Rodinei, que cruzou mas a bola passou por toda a área, sem que ninguém do rubro-negro encostasse nela.

2' Flamengo tocando muito a bola, sem pressa, contra um recuado Volta Redonda.

BOLA ROLANDO PARA VOLTA REDONDA x FLAMENGO!

Equipes em campo!

VOLTA REDONDA ESCALADO! Douglas; Henrique, Luan, Mailson e Cristiano; Pablo, João Cleriston e Marcelo; Luã Lucio, Diego Souza e Pipico. Técnico: Felipe Surian.

FLAMENGO ESCALADO!

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Volta Redonda x Flamengo ao vivo pela Taça Rio!

Voltaço e Flamengo se enfrentam pela 3ª rodada da Taça Rio. Líder no grupo B, e na classificação geral, o Rubro-Negro joga para ficar com a classificação encaminhada para as semifinais do segundo turno. Já o Volta Redonda joga para entrar no grupo que classifica para as duas semifinais, já que está em 3º no Grupo C, e em 6º na classificação geral.

Com desfalques por questão física, Zé Ricardo mandará a campo uma equipe praticamente reserva. As novidades na equipe deverão ficar por conta das presenças de Léo Duarte, Ronaldo e Marcelo Cirino.

Treinador que subiu com o Voltaço para a Série C do Brasileirão, Felipe Surian não poderá contar com três atletas: Octávio, David Batista e Luis Gustavo. Mesmo com desfalques importantes, Surian não quer cometer erros contra o Fla: "Estamos sem três atletas, mas dentro do grupo encontraremos peças que poderão nos ajudar. Precisamos avaliar mais, com mais calma pra corrigirmos os erros e não cometê-os contra o Flamengo''.

Segundo Zé Ricardo, o uso de outros jogadores do elenco já era previsto na Taça Rio: "Nosso planejamento era, na Taça Rio, dar um ritmo aos jogadores. Já sabíamos que na Taça Rio iríamos utilizar mais o nosso plantel, porque os percalços acontecem. Vamos com muita ambição, independentemente da equipe que vamos levar para Volta Redonda".

Para o atacante Pipico, não há motivação maior para o Volta Redonda do que enfrentar um gigante do futebol brasileiro. Além disso, afirmou que para sair com a vitória, a equipe terá que jogar com garra e foco durante os 90 minutos: "Não existe motivação maior do que você jogar contra uma equipe grande, dentro de casa e com chance de classificar para a semifinal do campeonato. Estamos vindo de uma grande vitória contra o Nova Iguaçu, mas sabemos que teremos um jogo difícil pela frente. Se quisermos sair de campo com a vitória, vamos ter jogar com mais garra, com mais vontade e aumentar ainda mais a nossa concentração e o nosso foco durante os 90 minutos. Dessa maneira, tenho certeza que vamos sair também com um resultado positivo contra o Flamengo".

Sobre o retorno dos selecionáveis Diego, Trauco e Guerrero, o treinador do Flamengo só garantiu, por enquanto, a presença do camisa 35 na partida contra o Fluminense, no domingo em Cariacica: "A reapresentação do Diego, do Trauco e do Guerrero é na quinta-feira à tarde. Vamos avaliar cada caso. O Trauco e o Guerrero provavelmente vão jogar os dois jogos inteiros. E o Diego vamos esperar para ver o decorrer da partida de hoje. Se não tiver problemas, esperamos contar com eles contra o Fluminense".

Com a vitória do Nova Iguaçu, o Volta Redonda pode terminar a rodada na 4ª colocação na classificação geral do Carioca. Já o Flamengo, beneficiado com o empate do Fluminense, pode deixar o 1º lugar encaminhado, caso vença no Volta Redonda x Flamengo ao vivo ao vivo hoje.