Resultado São Paulo-RG x Grêmio pelo Campeonato Gaúcho 2017 (1-0)

O São Paulo-RG vence o Grêmio pelo placar de 1 a 0 e concretiza a permanência na elite do futebol gaúcho. Já o Grêmio fica na quarta colocação do Campeonato Gaúcho.

49' Apita o juiz! Fim de jogo em Rio Grande!

48' Pressão total do Grêmio! Troca de passes intensa na intermediaria mas a defesa do São Paulo afasta todas!

45' Roballo! Após cruzamento de Maxi, Thyere cabeceia e o goleiro do Leão voa para fazer a defesa.

42' Na trave! Maxi Rodrigues cobra alta e a bola bate na travem, bate no goleiro e vai pra fora.

40' Falta em Arthur próximo a grande área.

Alteração no São Paulo: Sai Jailson e entra Ty.

Alteração no São Paulo: Sai Henrique e entra Afonso.

36' Henrique cai no gramado sentindo dores na coxa esquerda.

34' Falta e Fernandinho. Maxi Rodrigues vai para a cobrança.

Alteração o São Paulo: Sai Fred e entra Welder.

Alteração no Grêmio: Sai Michel e entra Arthur.

Após falha grotesca de Bruno Grassi, Cleylton aproveita e empura pro gol!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEÃO! CLEYLTON!

29' Cartão amarelo para Michel.

27' Alteração no Grêmio: Sai Gastón Fernández para a entrada de Maxi Rodrigues.

24' O lateral do Grêmio Leonardo faz forte falta em Leomir.

20' Partida de muita disputa física e erros de passe nesse momento.

14' Bruno Grassi! Leonir chuta no canto, o goleiro do Grêio faz a defesa e a bola sai para a linha de fundo.

13' Afasta o perigo! Fernandinho faz grande jogada individual, cruza para Everton que estaria livre, mas a zaga do Leão afasta.

12' Alteração no São Paulo-RG: Sai Chico e entra Clayton.

11' Pra fora! Lincoln cobra escanteio, Bressan cabeceia no primeiro pau mas a bola vai para a linha de fundo.

10' Falta de Michel e Jean Pierre assinala.

07' Confusão no lance! Cortez perde para a marcação, que avança até a grande área tricolor, mas a defea do Grêmio consegue se recuperar na jogada e afastar o perigo.

05' Lincoln sofre falta perigosa próxima a área do Leão da Serra.

02' Corta a zaga! Everton faz jogada individual, cruza para a área mas a defesa afasta. Na continuação do lance, Michel tenta o drible e a bola bate na mão do adversário, falta marcada para o tricolor.

00' Recomeça o jogo nesse segundo tempo.

As equipes retornam ao gramado.

46' Apita Jean Pierre! Fim de jogo nessa primeira etapa.

45' Teremos um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo.

41' Muito longe! Fernandinho chuta, a bola rebate na barreira e vai longe do gol.

39' Boa oportunidade1 Everton recebe falta forte do adversário próximo a grande área. Lance de perigo para o Grêmio.

36' Pressão da equipe do São Paulo1 A equipe de Rio Grande fez vários cruzamentos para a área do Grêmio, mas a defesa tricolor afastou todos os lances.

34' Lance perigoso! Everton impede ataque com falta, vem bola pra área do Grêmio.

32' Com perigo! Lincoln cruza com muito perigo mas a zaga do são paulo afasta!

26' Com perigo! Leonir cruza para Fred, no entanto, a jogada não consegue ser concluída com finalização.

25' Grande defesa de bruno Grassi! Pinhões arrisca o chute, a bola sai com força mas Grassi voa para fazer a defesa!

19' Thyere providencial! Michel perde a bola para a marcação, o atacante do São Paulo é lançado, no entanto, o zagueiro tricolor chega soberano na jogada,

16' Faltoso! Fernandinho tenta o contra-ataque, mas Fernandinho é derrubado pela marcação.

14' O Grêmio troca passes, mas a marcação do time mandante impossibilita maiores oportunidades.

10' Adiantado! Cortez recebe passe em posição irregular e o auxiliar levanta a bandeira.

07' Tombo do Gato! La Gata Fernández é derrubado pelo advsersário, vem bola pra área do São Paulo.

06'Afasta a zaga! Após cruzamento em cobrança de falta, a zaga do São Paulo afasta para a linha de fund.

04' Mão boba! O lateral direito leonardo tenta dominar com a mão e o juiz assinala irregularidade.

02' Marcação intensa de ambas as equipes nesse princípio de partida.

00' Apita o juiz! Bola rolando em Rio Grande para São Paulo e Grêmio!

O Grêmio vem com sua camisa tradicional tricolor, com calções e meias pretas. Já o São Paulo vem totalmente de branco.

As equipes adentram ao gramado do estádio Aldo Dapuzzo.

Banco de reservas do São Paulo-RG: Gil, Sávio, Iago, Afonso, Roberto, Tom, Canhoto, Cleiton, Neílson, Welder e Leandro.

Banco de reservas do Grêmio: Leo, Bruno Rodrigo, Kaio, Arthur, Machado, Maxi Rodriguez e Ty.

São Paulo-RG confirmado: Roballo, Lara, Cleylton, Diego Rocha, Henrique, Dema, Fidelis, Leomir, Chico, Fred e Rafael Pilões.

Grêmio confirmado: Grassi, Leonardo, Thyere, Bressan, Cortez, Jaílson, Michel, Fernandinho, La Gata, Lincoln e Everton.

Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre São Paulo-RG x Grêmio ao vivo minuto a minuto com partida valida pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande e a bola rola a partir das 21h45 no horário de Brasília.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida entre São Paulo-RG x Grêmio ao vivo na VAVEL Brasil.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto dessa noite terá nomes como Jean Pierre Lima como juiz da partida, tendo Maurício Lúcio Flor e Luiza Reis como seus auxiliares.

O histórico do confronto tem ampla vantagem tricolor. Após 47 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 28 vezes, marcando 93 gols. Já o São Paulo-RG superou o tricolor em 9 oportunidades, tendo marcado 49 gols, além dos 10 empates.

Já o São Paulo-RG busca a garantia de sua permanência na elite do futebol gaúcho, A equipe de Márcio Nunes necessita de uma vitória para atingir a pontuação necessária para escapar do rebaixamento da competição.

O Grêmio vem em busca de uma melhor colocação na tabela de classificação após a goleada por 4 a 0 aplicada em cima do Juventude, na Arena. Com a atual 3ª colocação e a classificação para a próxima fase já assegurada, Renato Portaluppi tratou de levar apenas os reservas à Rio Grande para descansar fisicamente os titulares do time.