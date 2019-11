Resultado São Bernardo 0x1 São Paulo no Campeonato Paulista 2017

Uma ótima noite a todos e até a próxima.

Do outro lado do campo, Dênis falou sobre a vitória e sobre ter voltado a campo após ver Renan Ribeiro assumir a vaga de titular: "É bom voltar campo. Estou feliz pela partida, por poder ter jogado os noventa minutos e mais feliz ainda por sair sem sofrer gol."

Com o gol, Gilberto o seu sétimo tento nesse Paulistão e agora se junta a Willian Pottker como artilheiro da competição.

Com resultado, equipe tricolor termina fase de grupos com 20 pontos, na liderança, e decide vaga para a semifinal em casa, já o São Bernardo termina na penúltima colocação da chave geral e se junta ao Audax para a série A2 do Paulistão em 2018.

48- FINAL DE JOGO.

46- Walterson arrisca de fora, no desespero, mas bola passa ao lado do gol de Dênis e vai para fora.

45- Três minutos de acréscimos.

Enquanto placa subia com tempo extra, Rafael Costa joga para a área e Cícero quase manda contra, bola explode no travessão.

44- SUBSTITUIÇÃO NO BERNÔ.

Rodolfo entra no lugar de Alyson.

43- TIIIIRA.

No desespero, goleiro Daniel vai pra área, zaga afasta e bola cai no pé de Wesley, que acha Neilton, atacante chuta de longe pro gol sem goleiro mas Willian, em cima da linha evita segundo gol do Tricolor.

Giiiilbeeeerto, tem que ser.

Após contra-ataque, Shaylon chuta, Daniel rebate e Gilberto, domina com calma e chuta pro fundo das redes.

40- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL.

39- UUUUUUUUUUUH.

Neilton de novo. Atacante recebe dentro da área, aplica caneta em defensor e bate de chapa no canto oposto, bola passa perto.

38- Jogo se aproxima do final e 0 a 0 continua.

37- São Paulo tenta jogar a bola na área de novo, e novamente, isola. Dessa vez, lance bizarro veio dos pés de Tavares.

35- NEILTON QUASE ESTREIA.

Atacante faz bela jogada individual e chuta, Daniel impede golaço do camisa sete tricolor.

32 - QUASE.

Ele entrou com tudo, no primeiro toque na bola, Gilberto tabela com Shaylon, entra na área e cruza, mas zagueiro afasta. Banco Tricolo reclama sobre toque no braço e quer pênalti.

31 - ARTILHEIRO EM CAMPO.

Gilberto em campo no lugar de Chavez.

30- Time do São Paulo erra muitos passes e parece perdido em campo, sem calma e perdendo bolas atoa. Gilberto vem aí.

28 - Cícero recebe de Chavez e arrisca chute, bola passa por cima do gol de Daniel.

27 - São Bernardo aperta saída de bola e zaga do São Paulo saí jogando errado. Marcação surge efeito.

25- NA BARREIRA.

Edno parte para a bola, mas chute não ganha altura e fica na barreira.

24 - FAAALTA.

Walterson recebe falta perigosa de Araruna, bola na entrada da área.

23- Após escanteio, bola sobra no pé de Neilton na entrada da área, atacante no entanto, erra cruzamento.

22- DÊNIIIIIS.

Arqueiro tricolor faz importante defesa, impedindo gol olímpico no Estádio Primeiro de Maio.

21- Torcida começa a pedir Luiz Araujo.

20- QUUUAASEEE.

Neilton recebe bola no mano a mano com o lateral e acha J. Tavares dentro da área, jovem no entanto chuta torto e erra o alvo.

19- Jogo no momento fica feio. Muitas faltas e passes errados dão a tônica nesse atual instante.

16- AMARELOU DE NOVO.

Cartão dessa vez é para Willian, do Bernô.

14- SUBSTITUIÇÃO NO TRICOLOR.

Pouco aproveitado no ano, Neilton vem a campo no lugar de Wellington.

13- AMARELOU.

Após tentativa de drible de Araruna, Anderson Conceição deixa o braço no rosto do São-Paulino. Amarelo nele.

12- SUBSTITUIÇÃO NO BERNÔ.

SAI: Eduardo.

ENTRA: Fellipe Mateus.

11- FOMINHA.

Equipe do São Paulo pega contra-ataque em número igual ao da zaga, mas Chavez, foi fominha, e ao invés de trabalhar a bola chutou de longe. Sem perigo.

10- QUASE.

Marcinho descola cruzamento para a área tricolor, Dênis sai socando e tira o perigo. Bela saída do arqueiro tricolor.

09 - Wellington tenta novo cruzamento e.... novamente isola. Torcida se irrita com jogador.

07- J. Tavares chega bem pela esquerda e tenta cruzamento, mas zaga chega bem e desarma a ofensiva tricolor.

06 - MEU DEUS.

Wellington recebe bela bola de Araruna pela direita, chega livre pra cruzar e isola.

04 - Wesley e Wellington vão se revezando entra centro e direita do ataque.

03- São Paulo aparenta subir do intervalo mais ofensivo e agressivo.

01- Com a mexida, Araruna vem fazer a lateral direita, Cícero da a saída de bola junto com João Schmidt e Wellington joga mais solto e aberto pela direita do ataque.

00 - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

Equipes em campo, aguardando aprovação do Delegado da partida para dar início ao segundo tempo. Chavez com a bola, da a saída para o Tricolor.

SUBSTITUIÇÃO NO TRICOLOR.

ENTRA: Cícero

SAI: Douglas

Wesley até tenta propor jogo mas acaba parando na marcação, Shaylon muito apagado e Chavez, muito isolado, acaba pouco aparecendo no primeiro tempo.

São Bernardo procura oferecer perigo as costas dos laterais, principalmente com jogadas em velocidade de Marcinho, pela direita do ataque, aproveitando subidas do destaque São-Paulino e jogando em cima de Douglas.

Jogo que começou corrido e com chances perdeu ritmo após a primeira metade da etapa. São Paulo tem maior posse de bola, porém pouco produtiva. Desafogo da equipe vai sendo o lado esquerdo do ataque, com J. Tavares, que novamente faz boa partida.

Edno, capitão do Bernô, comentou sobre a situação da equipe no campeonato: " Temos jogadores de qualidade e não merecíamos estar passando por isso, mas futebol é assim. Temos que ter tranquilidade e marcar mais próximo ao adversário. Podemos voltar e buscar a vitória."

Wesley fala rapidamente na saída pro intervalo: "O ano está começando pra mim agora e tenho que entrar em forma rapidamente. O primeiro lugar é importante então temos que buscar a vitória. Estou feliz por estar voltando, mas quero voltar com vitória."

47 - FINAL DO PRIMEIRO TEMPO.

46 - Marcinho chega pela esquerda com perigo mas Lucão chega no carrinho e afasta.

45 - Teremos dois minutos de acréscimos nesse primeiro tempo.

43 - PERIGO PARA SÃO PAULO.

Douglas comete falta perigosa na entrada da área, mas na cobrança, bola não passa da barreira.

42 - SEGURA AÍ, DÊNIS.

Rafael Costa chuta de longe, Dênis não encaixa direito e quase deixa o gol aberto para Edno. Quase que o goleirão falha.

41 - AMARELOU.

Após furada horrorosa de João Schmidt, Bernô pega contra-ataque perigoso e Douglas, pra evitar o pior, para a jogada com falta e recebe merecido amarelo.

39 - E após quase meia hora de jogo, o São Bernardo volta a finalizar, chute no entanto vem de longe e passa com boa distância da meta de Dênis. Sem perigo.

37 - UUUUUUUUUUUUH.

Wesley faz bela jogada, lança Tavares pela ponta que põe a bola na cabeça de Chavez, a bola tinha endereço mas bate no braço do zagueiro. Juizão só da escanteio.

36 - AMARELOU.

Por reclamação, Edimar leva primeiro cartão da partida.

36 - Mais uma falta pro Tricolor, bola novamente será alçada para a área do Bernô. Shaylon na bola.



34 - Na cobrança, nenhum perigo. Zaga afasta sem problemas e a bola sai pela linha lateral.

33 - FALTA PERIGOSA.

J.Tavares recebe bola na entrada do bico da área e recebe falta. Perigo para a meta de Daniel.

30 - AMARELOU, JUIZÃO?

Buscando contra-ataque, Chavez recebe e novamente sofre falta duríssima que mata a rápida investida tricolor, mas juiz não pune defensor.

29 - SEGURA.

Marcinho pega a bola na intermediária, passa por Tavares e Douglas, entra na área e cruza. Lugano, bem postado, afasta o perigo

26 - Equipe do São Paulo joga em um 3-4-2-1, com Chavez flutuando e se movimentando, sempre saindo com seus dois volantes (Wellington e João), buscando saída pelas laterais.

23 - Equipe tricolor vai fazendo partida segura e já domina adversário.

21 - Na cobrança, João Schmidt joga pra área, Douglas sobe de cabeça mas a defesa tira.

19 - Chavez cai após receber falta dura na intermediária ofensiva, argentino parece sentir muitas dores.

18 - Apesar de morno, jogo é corrido e bom de se acompanhar.

17 - Bela jogada.

Wellington recebe tabela bonito com Shaylon que recebe e novamente busca Chavez na entrada da área, zaga afasta.

15 - UUUHH.

João Schmidt lança Chavez pelo meio, atacante recebe bola e finaliza, mas bandeira assinala impedimento.

13 - SUBSTITUIÇÃO.

Machucado, João Francisco da lugar a Willian, primeira substituição da partida.

11 - QUUUAASE.

J. Tavares recebe bola de Chavez, vai ao fundo e cruza, bola passa por toda a área do São Bernardo e Wesley quase manda pra rede. Primeira chegada forte do Tricolor Paulista.

09 - Saídas de bola do São Paulo sempre passando pelos pés de Wellington e João Schmidt

08 - NA TRAAAAVE

Alyson finta Lucão e bate cruzado, Dênis faz milagre e na volta Rafael Costa solta uma bomba que explode na trave.

06 - São Paulo também marca a saída de bola e jogo no início é mais corrido que jogado.

04 - Quase dá.

Wesley recebe bola no meio e enfia bela bola pra Chavez, goleiro Daniel sai e alivia o perigo.

03 - Escanteio.

Marcinho divide com Tavares e ganha escanteio para o Bernô. Na cobrança, bola vai muito alta e passa direto.

02 - Equipe do Abc marca alto.

01 - Equipe tricolor tenta sair jogando e Douglas erra o primeiro passe da partida.

00 - Roooooola a Bola.

Edno dará a saída de bola para o Bernô.

Rogério Ceni sobre o confronto: " Estamos dando chances a quem jogou menos esse ano, o Wesley só jogou uma vez, queríamos ver como o Shaylon se comportaria na sua posição de origem. Vamos jogar sério, viemos para vencer."

Lugano é o capitão do São Paulo.

Equipes perfiladas para o hino nacional.

E as equipes sobem pro campo.

Com 10 pontos e na última posição do Grupo A, o Bernô vem a campo com: Daniel; Edimar, Anderson Conceição, João Francisco e Eduardo; Geandro, Alyson e Rafael Costa; Walterson, Marcinho e Edno;

Se por um lado às intenções são deixar o Estádio Primeiro de Maio com a vantagem para a próxima fase, o lado amarelo do confronto já está eliminado e agora pensa em escapar da zona da degola.

Já o diretor Jacobson, comentou sobre o novo reforço: "Ele foi muito bem visto nos jogos do Jorge Wilstermann. O Rogério pediu para o departamento de análise de desempenho fazer um levantamento e depois acabou validando sua contratação. É um jogador que já rodou bastante, mas estamos acreditando bastante. Ele faz a função do Cueva e com certeza vai brigar pelo seu espaço."

José Sanchez, médico do São Paulo comentou sobre a situação do meia peruano: "Ele vai chegar no Brasil amanhã de manhã. Já teve uma conversa com dirigentes do clube, deu algumas informações. Já combinamos com ele de fazer uma avaliação e um exame. Ele passou informação que não deve ser nada sério, mas o que define é o exame. Músculo é sempre algo difícil de prever"

Além da partida que pode dar a vantagem de decidir em casa na próxima fase da competição, as atenções do Tricolor estão voltadas para duas notícias: A preocupante e ainda incerta lesão de Cueva, e a nova contratação, Thomaz Santos.

O equipe escolhida por Ceni vem a campo da seguinte forma: Denis; Lugano, Lucão e Douglas; Araruna, Wellington, J Schimdt, Wesley e Júnior; Shaylon e Chavez.

Em busca da primeira colocação do grupo, o São Paulo vem pra vencer e para isso contará com uma escalação diferente. O time terá 3 zagueiros e apenas um titular, o lateral J. Tavares.

Muito boa noite à todos que nos acompanham. Daremos início, a partir de agora, à transmissão ao vivo para o duelo entre São Bernardo x São Paulo

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista entre São Bernardo x São Paulo ao vivo. Acompanhe conosco todos os lances da partida às 21h45!

“Nosso time quer decidir em casa na próxima fase. Por isso, vamos atrás da vitória contra o São Bernardo nesta quarta-feira, na última rodada da primeira fase. Quando começar o mata-mata, vai zerar tudo. Daí para frente a gente vai ver o que vai acontecer. A forma que o Rogério quer que o time jogue é muito boa, com time ofensivo. Risco existe, mas acredito que é uma forma muito boa de atuar”, concluiu.

O adversário do Tricolor nas quartas de finais já está decidido: será o Linense, que possui cinco vitórias, quatro derrotas e dois empates na competição. O que estará em jogo nesta quarta-feira será a ordem das partidas. E Jucilei citou a importância deste fator.

“Quando cheguei, estava fora de forma. Meu último jogo havia sido no dia 31 de outubro do ano passado, na China. E aqui, no Brasil, o nível é muito alto. Mas já melhorei bastante ninguém esquece de jogar (risos). Estou adquirindo ritmo de jogo. O Rogério sabe que já atuei como zagueiro e estou à disposição se ele precisar também”, afirmou o meia.

Chegando bem ao campo ofensivo e praticamente perfeito na defesa, o jogador falou sobre o empate: “Fizemos um jogo muito bom no domingo e buscamos sempre a vitória contra o Corinthians. O São Paulo está adquirindo um bom ritmo. E eu me sinto muito bem, fiquei feliz de poder ter atuado os 90 minutos, mas vou continuar treinando forte. Foi o meu melhor jogo com a camisa do São Paulo e desejo manter isso, porque quero manter esta evolução”, disse.

Contratado para ser o "cão de guarda" do meio-campo do São Paulo, o volante Jucilei fez no último domingo (26) sua melhor partida com o manto tricolor desde sua estreia.

"São nesses jogos que a gente se prepara ainda mais, por saber a dificuldade que será enfrentá-los. Essa é a partida que todos queremos jogar. Precisamos do resultado e queremos mais que eles. Espero fazer um grande jogo e deixar o São Bernardo no lugar em que merece estar. Temos de querer mais que eles", acrescentou o lateral.

No ano passado, o Bernô surpreendeu ao vencer os são-paulinos no Pacaembu por 3 a 1. No elenco da equipe da temporada passada, o lateral Eduardo falou sobre a dificuldade de encarar o clube do Morumbi: "Vivíamos um momento semelhante no ano passado, quando os enfrentamos. Precisávamos ganhar fora de casa e, naquele instante, arrancamos para a classificação. Eu, que estava naquele jogo, posso passar isso para os jogadores: qualquer um pode vencer um time grande", ressaltou o atleta.

Ir para a última rodada de qualquer competição, precisando vencer para escapar de um rebaixamento, nunca será uma tarefa fácil. Agora, tendo pela frente um adversário como o São Paulo de Rogério Ceni dificulta ainda mais esta missão. É neste clima que o São Bernardo irá adentrar em campo no Primeiro de Maio nesta quarta.

Para conquistar este objetivo, a equipe de Lins precisa no mínimo empatar diante do Corinthians em Itaquera. Vale ressaltar que Lucas Pratto e Christian Cueva seguem sendo baixas, por estarem em suas respectivas seleções.

Há cinco partidas sem vencer nesta temporada, o São Paulo garantiu sua vaga nas quartas de finais após o tropeço do Red Bull Brasil no último final de semana. Com os mesmo 17 pontos do Linense no Grupo B, o Tricolor visa a liderança e automaticamente a possibilidade de decidir o duelo de volta da próxima fase no Estádio do Morumbi.

Nesta temporada, foram sete derrotas, um empate e três derrotas. Para se salvar, o São Bernardo terá que vencer e torcer por pelo menos um tropeço: ou do rival Santo André, ou do São Bento.

Um dos clubes mais novos da Série A-1, o Bernô obteve boas campanhas nas edições passadas do estadual, chegando no ano passado às quartas de finais da competição, onde acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. Mesmo com nomes conhecidos em seu elenco, caso do atacante Edno, a equipe do ABC vem desempenhando um futebol bem aquém do que era esperado, sendo o vice-lanterna do torneio.

As últimas lacunas da fase de grupos do Campeonato Paulista serão preenchidas nesta quarta-feira (29). Dentre os restantes duelos válidos pela 12ª rodada da competição, São Bernardo x São Paulo ao vivo se enfrentam com objetivos plenamente distintos no Estádio Primeiro de Maio no ABC, às 21h45.