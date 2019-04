Juventude vence São José e decide vaga às semifinais em clássico contra o Caxias

O Juventude venceu o São José no Estádio Alfredo Jaconi pelo placar de 1 a 0. O autor do gol foi o zagueiro Vinícius aos 22 minutos do segundo tempo. O zagueiro, que é cria das categorias de base do clube caxiense, entrou ainda no primeiro tempo e jogou improvisado na lateral-direita após a lesão de Vidal. Até o momento do gol da vitória, o Ju estava sendo eliminado do campeonato.

Com o resultado positivo em casa, o Juventude chegou ao fim da primeira fase na sexta posição com 14 pontos e enfrenta o Caxias nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O jogo de ida será no próximo domingo (2), às 11 horas no Estádio Alfredo Jaconi.

Apesar da derrota, o São José ocupa a oitava colocação com 13 pontos. O Zequinha se classificou e enfrenta nas quartas de final o líder da primeira fase, o Novo Hamburgo. O jogo de ida será no sábado (1°), às 18:30, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O clube alviverde foi quem dominou grande parte da partida diante do São José. Por ter a vantagem do fator local, o Juventude foi quem mais atacou. O primeiro tempo foi de superioridade quase total do Juventude, mas os lances que mais levaram perigo ao gol do Zequinha, saíram no final da primeira parte. Aos 38, Bruno Ribeiro tocou para Taiberson na ponta, que invadiu a área e chutou para a defesa do goleiro Fábio. Aos 41, Wallacer cruzou para Bruno, que cabeceou e a bola passou ao lado do gol.

Já no segundo tempo, o São José levou perigo logo no início. Claudinho cabeceou forte e o goleiro Douglas operou um milagre no Jaconi. Aos 8 minutos, Felipe Guedes chutou de longe e o goleiro do Ju pegou. Aos 17, começou a reação do Papo. Pará tabelou com Caion e chutou com a perna direita, mas o goleiro Fábio fez uma grande defesa.

Aos 22 minutos, Wallacer cruzou no segundo pau e o zagueiro Vinícius apareceu sozinho para marcar o gol do Juventude. O São José até tentou arrancar o empate, mas a defesa sólida e consistente do Ju não permitiu.