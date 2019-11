Resultado Ponte Preta 1x0 Palmeiras no Campeonato Paulista 2017

Encerramos aqui na VAVEL Brasil mais uma transmissão de mais um jogo do campeonato Paulista. Obrigado a todos !

As datas e horário dos jogos serão definidos amanhã na Federação Paulista de Futebol

Palmeiras terminou a primeira fase como a melhor campanha com 25 pontos. Verdão decidira todos os jogos em casa e seu adversário nas próxima fase será o Novo Horizontino.

Ponte Preta terminou a primeira fase com 22 pontos na segundo colocação do Grupo D. Santos será seu adversário na próxima fase, primeiro jogo em Campinas e segundo jogo na Vila Belmiro.

48' Acaba o jogo, Ponte Preta 1x0 Palmeiras.

47' DEFESAAAAAA DO ARANHA

Keno avança, toca para Roger Guedes, que de calcanhar toca para Hyoran. Ataque palmeirense finaliza e Aranha faz uma grande defesa. Que jogada !!!

45' Ponte Preta mantém a posse de bola, só esperando juiz apitar o final do jogo

43' três minutos de acréscimo, jogo vai até 48 minutos

42' Ponte avança pela esquerda, Felipe Melo rouba a bola mas erra o passe

39' Roger Guedes tenta o ataque, mas sofre falta. Ponte Preta nesse exato momento toda no campo de defesa

37' Depois do Gol a Ponte Preta mantém a posse de bola, já o Palmeira tenta roubar a bola e sair em velocidade

34' Substituição na Ponte Preta

Sai: Clayson

Entra: Lins

33' Palmeira tenta o ataque, mas Aranha sai do gol e afasta o perigo

31' Substituição no Palmeiras

Sai: Dudu

Entra: Hyoran

29' Substituição no Palmeiras

Sai: Rafael Veiga

Entra: Egídio

27' GOOOOOOOOOL da Ponte Preta

William Pottker cobra pênalti no canto esquerdo de Fernando Pras, sem chance para o goleiro Palmeirense. Macaca sai na frente em Campinas.

Ponte Preta 1x0 Palmeiras

26' Zé Roberto é expulso no lance do pênalti. Palmeiras com um a menos

25' Pênalti para Ponte.

William Pottker avança pela esquerda, Dribla Victor Hugo. Zé Roberto chega por atrás e derruba atacante da Macaca

22' William Pottker tenta o ataque pela direita, mas Felipe Melo corta e sofre a falta

20' Jogo fica mais aberto. As duas equipes em busca do gol

17' Quase

Dudu chega em velocidade pela e toca para Keno, ataque Palmeirense dribla Marllon e finaliza. Aranha se estica e faz uma grande defesa

15' UHHH

Em cobrança de falta, Dudu chuta forte para bola defesa do Aranha

13' UHHH Quase Ponte

Em contra ataque, William Pottker toca para Clayton que finaliza em cima de Fernando Pras. Bom ataque da macaca

11' Substituição no Palmeiras

Sai: Erik

Entra: Keno

10' Na cobrança de falta, Lucca cruza e Victor Hugo afasta

09' Falta perigosa para a Ponte, vem bola na área do Palmeiras!

07' Palmeiras começa o segundo tempo mais no ataque.

06' Felipe Melo faz o lançamento nas mão do Aranha

02' William Pottker avança, toca para Nino Paraíba que cruza da esquerda. Edu Dracena afasta o perigo

01' Fabiano cruza na área, Erik cabeceia, mas está impedido

Começa o Segundo tempo

Ponte Preta 0x0 Palmeiras

Substituição na Ponte

Sai: Jeferson

Entra: Reinado

Times voltando ao gramado. Vai começar o segundo tempo!

Primeiro tempo morno em Campinas. A Ponte marca forte e tenta o contra ataque, mas erra no último passe. Já o Palmeiras tem dificuldades em sair da forte marcação da Macaca

47' Acaba o primeiro tempo no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0x0 Palmeiras

45' Zé Roberto é lançando, mas perde a bola. Palmeira sofre na para sair da marcação forte da macaca

43' Dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo!

41' Em cobrança de Falta, Rafael veiga cruza na área da macaca e William Pottker afasta o perigo

39' Felipe Melo afasta o perigo

37' Vem bola na área do Palmeiras

36' Victor Hugo chega forte e toma Amarelo. Zagueiro Palmeirense estava pendurado e não enfrenta o Novo Horizontino no final de semana

32' Posse de Bola

Ponte Preta 40%

Palmeiras 60%

31' Na cobrança de falta, Fabio Ferreira cabeceia pra fora

30' Clayson avança pela direita e sofre falta dura de Erik, jogador Palmeirense toma o terceiro amarelo do jogo. Vem bola na área do Palmeiras !

28' Ponte Preta marca forte e busca o contra ataque, já chegou duas vezes pela esquerda mas erra no cruzamento

25' Ravanelli avança pela esquerda, dribla Fabiano e cruza nas mão de Fernando Pras

21' Victor Hugo é o único jogador pendurado na partida. Caso o zagueiro Palmeirense tome amarelo estará fora do primeiro jogo das quartas de finais

19' Marllon faz falta em Willian e toma cartão amarelo

18' Zé Roberto mata o contra ataque da ponte e toma o primeiro amarelo do jogo

17' Clayson recebe na entrada da área e finaliza nas mão de Fernando Pras

16' NA TRAVE

Felipe Melo avança pela esquerda e toca para Rafael Veiga, o meia arisca de fora da área e acerta o travessão de Aranha. Quase gol do Verdão

14' Jogo começa equilibrado em Campinas, as duas equipes buscam o ataque

11' Nino Paraiba cruza nas mão de Fernando Pras.

10' UHHH

Roger Guedes avança pela esquerda e chuta. A bola passa a esquerda do gol de Aranha

09' Ravanelli cruza nas mão de Fernando Pras

08' Palmeiras responde

Fabiano arranca pela esquerda e cruza. Mas a bola cruza a área

05' Uhh olha a Ponte.

Jeferson recebe na entrada da área e chuta, a bola passa perto do Gol de Fernando Pras

02' Palmeiras tenta manter a posse de bola, Ponte Preta adianta a marcação e tenta roubar a bola para sair em velocidade

01' Ponte começa o jogo no ataque. Em lançamento Victor Hugo afasta o perigo

Começa a Partida, Ponte Preta 0x0 Palmeiras pela ultima rodada da primeira fase do campeonato Paulista.

Dudu hoje em uma posição diferente, jogando mais recuado com principal objetivo de arma a equipe

Michel Basto foi poupado e nem viajou a campinas.

Palmeiras escalado no 4-3-3: Fernando Pras; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Raphael Veiga e Dudu; Róger Guedes, Erik e Willian. Técnico Eduardo Baptista

Fernando Bob e Yago foram preservados para a disputa da próxima fase

Ponte Preta escalada no 4-3-3: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Fábio Ferreira e Fábio Ferreira; Jadson, Elton e Ravanelli; Lucca, William Pottker e Clayson. Técnico Gilson Kleina

Eduardo Batipsta volta ao Moisés Lucarelli agora como adversário. Técnico Palmeirense foi uns dos destaques da Macaca na temporada passada

A Ponte Preta é a segunda colocada do grupo D com 19 pontos, e vai encarar na próxima fase o Santos.

As duas equipes já estão classificadas para fase final do campeonato. O Palmeiras é líder do grupo C com 25 pontos e vai enfrentar na próxima fase o Novo Horizontino.

É oficial, Renato Cajá volta a Ponte Preta. Meia assinou contrato na tarde desta quarta Feira. Seu ultimo clube foi o Bahia, é a quarta passagem do meia pela macaca

Boa noite para todos aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Ponte Preta x Palmeiras ao vivo pela 12° rodada do Campeonato Paulista. Acompanhe todos os lances da partida às 21h45!

O Palmeiras começou o ano como um dos candidatos ao título do Paulistão e na fase de classificação o clube correspondeu com a expectativa, a equipe se classificou para as quartas de final com rodadas de antecedência

O Palmeiras é o líder geral do Paulistão com 25 pontos. O líder geral da competição tem a vantagem de jogar o 2º das finais em sua casa. A Ponte Preta está em segundo lugar no grupo D com 19 pontos, mesmo número de pontos conquistados do primeiro colocado Santos.

Caso a Ponte vença sua partida, para ter a vantagem do mando de campo a equipe precisa torcer para o Santos não vencer o Novorizontino.

A Ponte não poderá contar com 5 jogadores: Artur , Matheus Jesus, Kadu, Matheus Cassini e João Vitor

O Palmeiras não poderá contar com: Alejandro Guerra, Miguel Borja, Yerry Mina (convocados); Jean (machucado); Tchê Tchê e Thiago Santos (suspensos). Palmeiras possui exatamente o dobro de vitórias que a Ponte Preta, são 62 vitórias contra 31 empates e 31 derrotas.

Nesta temporada as duas equipes fizeram um amistoso no Allianz Parque, um empate por 1 a 1. Moisés Lucarelli será o Palco da partida entre Ponte Preta x Palmeiras ao vivo hoje.