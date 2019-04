Marcos Rocha dispara contra árbitro do clássico: "Amarelou nosso time todo"

Marcos Rocha, lateral-direito do Atlético-MG, ficou na bronca com o árbitro Igor Júnio Benevenuto, que mediou o clássico entre Cruzeiro e Galo neste sábado (1º), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Segundo o defensor alvinegro, o juiz interferiu no andamento do embate, aplicando muitos cartões amarelos à equipe atleticana e paralisando várias vezes a partida.

“Desculpe-me, mas hoje o Igor foi muito infeliz; ele amarelou o nosso time todo e não deixou o jogo correr. A gente tenta dar moral para a arbitragem de Minas Gerais, mas fica difícil”, disparou Marcos Rocha, que ainda analisou o resultado do clássico. “Um jogo muito rápido. O gol que a gente tomou... Mesmo assim a gente conseguiu manter a tranquilidade e jogar”, disse.

Aproveitando a expulsão do atacante Fred, que acertou um soco na face do zagueiro Manoel, o Cruzeiro derrotou o Atlético por 2 a 1. Thiago Neves e Arrascaeta marcaram os gols da Raposa, e Elias diminuiu a favor do Galo. Este foi o sétimo jogo em que o Atlético não consegue vencer o rival.

Na última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Atlético visitará a Caldense, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. O duelo será realizado no próximo domingo (9), às 16h. A equipe atleticana já está garantida na primeira colocação do certame, que dá vantagem nas semifinais e em uma possível decisão.