Botafogo-SP e Corinthians empatam pelo Campeonato Paulista (0-0)

Botafogo-SP e Corinthians empatam em 0-0 pelo primeiro jogo das quartas do Campeonato Paulista.

48 min: Fim de jogo!

46 min: No Botafogo sai Rafael Bastos e entra Bernardo

43 min: Teremos três minutos de acréscimos

38 min: No Botafogo sai Filipe para entrada de Matheus Mancini

37 min: No Corinthians sai Romero para entrada de Léo Jabá

35 min: Torcedor invade o campo para abraçar o goleiro Neneca

28 min: No Botafogo-SP sai Francis para entrada de Wesley

25 min: No Corinthians sai Camacho para entrada do estreante Clayton

17 min: Rafael Bastos tenta mas é desarmado por Balbuena

12 min: Rafael Bastos recebe cartão amarelo

5 min: Francis recebe bom passe de Marcão e chuta, a bola passa perto do gol de Cássio

1 min: UUUUH! Fernandinho bate escanteio, Felipe sobe e Cássio faz a defesa

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

39 min: Jadson coloca a bola na área, Balbuena desvia e Neneca defende

32 min: Jogo é bem morno nesse primeiro tempo

19 min: Balbuena erra, e Rafael Bastos fica com a bola e na hora de finalizar é travado por Arana

13 min: Cartão amarelo para Jadson

12 min: Gualberto recebe cartão amarelo

10 min: Jadson recebe e chuta para fora

8 min: Jô lança Romero mas a zaga do Botafogo afasta

0 min: Começa o jogo!

Já o Botafogo-SP está escalado: Neneca; Samuel Santos, Gualberto, Filipe e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, Pituca, Rafael Bastos e Francis; Marcão.

O Corinthians vem a campo com: Cassio; Fagner, Balbuena, Pablo e G. Arana; Gabriel e Camacho; Romero, Jadson e Maycon; Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo de idade entre Botafogo-SP x Corinthians ao vivo pelas quartas do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Os dois times prometem fazer um grande jogo e podemos esperar grande emoções vindo de dentro do campo.

No lado Botafoguense o desfalque é do volante Cristiano( o mesmo que foi campeão Paulista com o Ituano) que foi expulso no último jogo e deverá pegar só um jogo de suspensão, porém não deixa de ser uma peça importante para o time do Botafogo.

Também poderá ter a volta de Cássio ao gol, já que ele vinha sendo poupado nos dois últimos jogos e deu a vaga para Caíque França que não desapontou e defendeu muitas bolas difíceis nos jogos em que jogou.

Porém mesmo sem Pedrinho o Corinthians ainda tem outras peças que podem ajudar o elenco, dentre elas Jadson, Jô e Rodriguinho, que vê, sendo as peças fundamentais do time na temporada até aqui.

O Corinthians vem sem uma peça importante que vinha sendo usada nos últimos jogo, Pedrinho que vinha tendo boas atuações como titular na ponta e teve uma infelicidade em um lance que lesionou seu calcanhar, pelo menos a lesão foi de leve e só tirará o jovem jogador de 17 anos desse jogo contra o Botafogo.

O mando será do Botafogo pois como o Corinthians teve melhor campanha na primeira fase, o Timão tem a vantagem de decidir o confronto em casa, fazendo com que o primeiro dos dois jogos seja na casa do adversário. O jogo acontece neste sábado(01) às 18h30min, no Estádio Santa Cruz.

Fazem duelo Botafogo-SP x Corinthians ao vivo válido pelo primeiro de dois jogos das quartas de final do Campeonato Paulista 2017, o jogo é feito entre os dois melhores de cada grupo, e no caso os dois times foram os melhores do grupo A.