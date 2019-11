Resultado e Gols jogo Cruzeiro 2x1 Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

O Cruzeiro vence o Atlético-MG por 2 a 1, em clássico realizado pela décima rodada do Campeonato Mineiro.

O gol do 2x1 para o Galo

O gol do 2x0 para Cruzeiro

O gol do 1x0 para Cruzeiro, de Thiago Neves

50 min: Fim de jogo!

47 min: Rafael recebe cartão amarelo por cera

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Cartão amarelo para Rafael Moura

42 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Rafael Moura perde a bola, que sobra para Elias que de bicudo diminui o placar

36 min: NA TRAVEEE! Elias recupera a bola ajeita e chuta, Rafael defende e a bola beija a trave

32 min: No Cruzeiro entra Ábila e sai Rafinha

31 min: No Galo sai Robinho para entrada de Rafael Moura

26 min: Fábio Santos tenta acionar Elias tenta da área, mas Manoel afasta o perigo

23 min: Elias recebe cartão amarelo por reclamação

19 min: Após confusão Ezequiel e Sobis recebem cartão amarelo

17 min: Sobis arrisca de longe e a bola sai

16 min: No Atlético-MG entra Marlone no lugar de Otero

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Sobis desvia para Thiago Neves, que serve Arrascaeta que chuta para ampliar o placar

13 min: Ariel Cabral sai no Cruzeiro para entrada de Lucas Silva

12 min: Diogo Barbosa também recebe cartão amarelo

10 min: Marcos Rocha acerta Rafinha e recebe cartão amarelo

5 min: Cartão amarelo para Ariel Cabral

0 min: Começa o segundo tempo!

49 min: Fim do primeiro tempo!

48 min: Luan chuta de longe, mas a zaga do Cruzeiro afasta o perigo

44 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

40 min: No Atlético-MG sai Cazares para entrada de Luan

39 min: UUUH! Thiago Neves gira e bate bonito com muito perigo

38 min: O árbitro expulsa o gandula por retardar o jogo

34 min: Rafinha arrisca de longe e bola sai por cima do gol atleticano

25 min: EXPULSO! Fred da um soco em Manoel dentro da área e recebe cartão vermelho

20 min: Fred domina na área, mas o juiz marca toque de mão do atacante

16 min: Thiago Neves cobra falta na área, Léo sobe livre e cabeceia para fora

14 min: Agitado no banco de reservas, o técnico Mano Menezes leva chamada do árbitro

6 min: Marcos Rocha manda o lateral pra área mas a zaga celeste afasta o perigo

1 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Diogo Barbosa fica com a bola, toca para Arrascaeta que serve Thiago Neves, que chuta e abre o placar no Mineirão

0 min: Começa o jogo!

Torcida celeste recepciona o time de futebol americano do Cruzeiro





Público começa a lotar o estádio





Já o Atlético-MG vem a campo com: Giovanni; Marcos Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Carioca, Elias, Otero e Cazares; Robinho e Fred.

O Cruzeiro vem a campo com: Rafael, Ezequiel, Leo, Manoel, D.Barbosa; Hudson, Cabral; Thiago Neves, Rafinha, Arrascaeta e Sóbis.

Vamos as escalações das equipes!

Palco preparado para o grande clássico





Torcida do Cruzeiro já lota as redondezas do Mineirão





A Raposa justificou os vetos como "reciprocidade", uma vez que passaram pela mesma situação atuando no Estádio Independência. Porém, nesta sexta-feira (31), a Federação Mineira de Futebol (FMF) derrubou as proibições do Cruzeiro e permitiu a entrada de instrumentos e bandeiras com a torcida alvinegra. Os dirigentes celestes repudiaram a decisão da entidade e emitiram nota oficial, afirmando que a Federação agiu com parcialidade.

A semana pré-clássico foi recheada de polêmicas. Tudo começou quando o Cruzeiro, na reunião para definir detalhes da partida, vetou a entrada das crianças junto aos jogadores do Atlético-MG, bem como o ingresso do "Galo Doido" no gramado, além de materiais, como bandeiras e instrumentos junto à torcida alvinegra.

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.



FIQUE DE OLHO: Arrascaeta, meio-campo do Cruzeiro. O uruguaio é uma das principais peças ofensivas do técnico Mano Menezes nesta tarde. O camisa 10 celeste, inclusive, foi o autor do gol que deu a vitória para a Raposa no primeiro clássico do ano, pela Primeira Liga.



FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Atlético-MG. Ficou difícil? Chama o Fred. O centroavante tem aparecido em momentos decisivos das partidas. Não é a toa que Fred é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com dez gols. Será que os números serão ampliados nesta tarde?



Mano Menezes justificou o mistério adotado na Toca II por questões de estratégia, já que Roger Machado fez o mesmo no CT do Galo. A única pista que o treinador deu sobre a Raposa foi a volta de Arrascaeta. O restante do time será conhecido apenas uma hora antes do duelo.

"A equipe vocês vão ficar sabendo uma hora antes do jogo. Temos algumas possibilidade, uma delas é a volta do Arrascaeta, que vai iniciar o clássico. Os outros, a maneira que a gente vai jogar, a gente deixa para a hora do clássico, pois é parte importante do processo. Não gosto quando vou para o jogo e não sei a escalação do adversário. Então, vamos segurar", disse Mano.

Roger Machado perdeu o primeiro clássico do ano, por 1 a 0, na Primeira Liga. Apesar da derrota, o treinador do Atlético-MG mantém a confiança no time nesta tarde, que estará com todas as peças à disposição, diferente do duelo de fevereiro.

"Para mim, o que dá a confiança para ter um clássico diferente é a continuidade do trabalho. Aquele jogo era o segundo da temporada. Agora é outro momento. Com jogadores diferentes, mas com um trabalho diferente. Mantivemos a base durante esse período. Essa é a confiança em termos um clássico a nosso favor", declarou o técnico.

Quem também adotou sigilo foi o técnico Mano Menezes. O treinador não permitiu que a imprensa acompanhasse os treinos táticos e a dúvida pairou sobre a Toca II: com Alisson recuperado de uma fadiga muscular e Arrascaeta de volta, Ramón Ábila pode não permanecer no ataque celeste nesta tarde.

Mistério total no Atlético-MG: nesta sexta-feira (31), a equipe alvinegra encerrou os preparativos para enfrentar o Cruzeiro com um tradicional rachão. Desta forma, a escalação da equipe virou um enigma. Será que Leonardo Silva e Romulo Otero serão titulares?

Mano Menezes também ganhou várias opções para o clássico de logo mais. Começando pelo zagueiro Caicedo, que retornou da seleção equatoriana. Arrascaeta, que vem se destacando em partidas contra o Atlético-MG, também está de volta após defender o Uruguai e é o único titular garantido para esta tarde.

O técnico Roger Machado terá vários reforços para o clássico desta tarde. Marlone, emprestado junto ao Corinthians, poderá fazer sua estreia diante do Cruzeiro. Leonardo Silva, recuperado de lesão, também volta ao time, assim como Otero, que retornou após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias da Copa 2018.

O Cruzeiro foi até Uberlândia, na segunda-feira (27), para encarar a equipe da casa. A Raposa saiu atrás no placar, buscou a virada, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 nos últimos minutos da partida.

O Galo chega para o duelo desta tarde com vitória. O time alvinegro recebeu, no último domingo (26), a URT, no Independência, e venceu por 2 a 0, com gols de Fred e Luan, que entrou na segunda etapa.

Também classificado matematicamente para as semifinais, o Cruzeiro é o vice-líder da competição, com 21 pontos. A equipe celeste também não perdeu na temporada, mas empatou as duas últimas partidas, ficando distante da ponta da tabela.

O Atlético-MG chega para o clássico com 100% de aproveitamento no Mineiro. A equipe alvinegra já garantiu a liderança da primeira fase, com 27 pontos. Desta forma, levará vantagem de decidir a fase final sempre em casa, no Estádio Independência.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre o clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro 2017! Fique conosco!