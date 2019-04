Resultado Vitória x River pelas quartas do Nordestão 2017 (1-0)

O duelo será disputado a partir das 16 horas deste sábado (1º), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA e na VAVEL Brasil.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Vitória x River ao vivo, o segundo entre as equipes, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2017! Fique ligado!

O primeiro jogo disputado entre as equipes terminou com triunfo baiano por 3 a 2. Tenha um resumo de como foi a partida em Teresina ou veja como foi o tempo real.

"Para mim foi jogada a primeira parte do jogo. Está 3 a 2 para eles, e vamos jogar uma segunda parte que é de 90 minutos. O River precisa ganhar de dois gols de diferença e parece complicado. Mas quando você imagina que está 3 a 2 para o adversário e que você precisa virar o jogo, são situações semelhantes. A parte mental fica completamente diferente. A gente está pensando em uma situação em cima do que aconteceu. Vamos ver o vídeo, conversar com os jogadores e tem uma questão física que a gente precisa igualar. Equipes como o River são compostas por jogadores que geralmente jogam seis meses e não conseguem emprego nos outros seis. Esse lastro físico ficou muito claro no segundo tempo. É importante a gente oxigenar a equipe e fazer de três a quatro modificações para ter uma situação mais igual"?, declarou o técnico Eduardo Húngaro.

O River vem de um duro revés diante de sua torcida, que lotou as dependências do acanhado Estádio Lindolfo Monteiro. Apesar da dificuldade em enfrentar o Vitória em Salvador, o time está preparado mentalmente para buscar um surpreendente resultado e continuar a fazer história no futebol piauiense por estar entre os quatro melhores da Copa do Nordeste.

"Há um bom tempo o Vitória está entre os cabeças nas estatísticas. É muito bom. Bom para o clube, para a comissão, para o atleta. Responsabilidade sim para manter a pegada, o alto nível de trabalho. Mas não ganhou nada ainda. Acho que se a gente manter e crescer ao longo da temporada, ao longo das competições, aí eu acho que a gente pode ser muito eficaz. Para o torcedor, o resultado positivo é muito bom. Para nós também. Sinal de que o relacionamento está muito bom, alegre. A gente tenta focar sempre, não ganhamos nada. Tivemos um bom resultado lá. A pressão só aumenta. Também jogando numa equipe maior, a responsabilidade também se torna maior. Deixamos a euforia para o torcedor, as brincadeiras para o torcedor e a gente continua com os pés no chão, focados no trabalho"?, afirmou o lateral-direito Patric.

No Vitória, o time quer evitar a euforia antes do tempo. Apesar da vantagem adquirida, o rubro-negro baiano mantém o foco para garantir a classificação de maneira tranquila e seguir em busca do hexacampeonato regional com boas estatísticas.

O River também não vai modificar a estrutura de seu escrete. A novidade será o possível retorno de Amorim ao meio-campo. Com isso, André Luiz volta a compor o banco de reservas.

O Vitória não deve mudar a base de sua equipe titular. O único treinamento foi realizado de portões fechados, mas sabe-se que Kanu retorna à titularidade. Suspenso, o zagueiro foi substituído por Fred, mas volta ao time inicial.

A disputa pela vaga nas semifinais em penalidades máximas só vai acontecer se o Galo Carijó vencer por 3 a 2. Desta forma, os piauienses repetem o placar do primeiro confronto.

Por outro lado, o River necessita da vitória por dois gols de vantagem. Qualquer triunfo por um gol de diferença acima de 4 a 3 também serve para os riverinos.

Com o resultado, o Vitória tem mais vantagem. O Leão da Barra pode até perder por um gol de diferença até 2 a 1 que segue em busca do hexacampeonato regional.