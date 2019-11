Resultado e gols Fluminense X Flamengo pela Taça Rio 2017 (1-1)

Termina por aqui o tempo real da partida entre Fluminense e Flamengo, pela última rodada da Taça Rio. Até a próxima!

Na sequência da temporada, o Fluminense enfrenta o Liverpool-URU, pela Sul-americana, na próxima quarta-feira. Já o Flamengo, tem um descanso durante a semana e só volta a campo contra o Vasco, no próximo fim de semana, ainda sem data definida.

Com os resultados da última rodada, teremos nas semifinais da Taça Rio: Botafogo X Fluminense e Vasco X Flamengo. Bota e Vasco tem a vantagem do empate. Nas semifinais gerais do campeonato, Flamengo e Fluminense tem a vantagem do empate.

49' FIM DE JOGO EM CARIACICA!

47' Marquinho bate falta pela direita, manda bola na área e Muralha tira. Na volta Reginaldo finaliza pra fora. Vamos até 49.

46' TEREMOS MAIS 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

45' Diego bate escanteio pela direita e Arão cabeceia. A bola vai em cima de Cavalieri, que aceita e sofre o gol.

45' GOOOOOOL DO FLAMENGO! ARÃO! Gol de Willian Arão!

42' Osvaldo puxa contra ataque pela direita, mas fica sem campo e sai pela linha de fundo.

39' Marquinho bate escanteio pela direita, Donatti afasta, mas Wendel chega livre na entrada da área e finaliza colocado. A bola desvia em Rafael Vaz e entra.

38' GOOOOL DO FLUMINENSE!!!! WENDEL ABRE O PLACAR!

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Renato e entra Osvaldo.

33' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Berrío, entra Cuellar.

31' VERMELHO! Pará chega atrasado em Lucas Fernandes, chuta o adversário, recebe o segundo amarelo e está fora do jogo.

28' Arão tabela com Berrío, entra na área e tenta cruzamento. Mas, é bloqueado.

27' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Leandro Damião e entra Felipe Vizeu.

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Henrique Dourado e entra Pedro.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Maranhão e entra Richarlison.

23' Henrique Dourado arrisca da entrada da área, mas pega mal na bola e manda pra fora.

20' A partida é paralisada para parada técnica.

19' SERIA UM GOLAÇO! Defesa do Flamengo dá espaço para Lucas Fernandes, o meia ajeita e bola e manda no ângulo, mas Muralha vai na bola e tira com a ponta do dedo.

15' QUASE! Diego bate escanteio pela direita, na cabeça de Berrío, que finaliza pra fora.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: Sai Cafú para a entrada de Gabriel.

9' Marquinho ergue a bola na área em cobrança de falta e Reginaldo cabeceia para a defesa de Muralha.

7' CARTÃO AMARELO! Pará entra em discussão com Luiz Fernando e recebe o amarelo. O volante Tricolor também recebe cartão pela confusão.

4' Maranhão tenta jogada pela direita e é facilmente desarmado por Trauco.

2' Berrío acelera pela direita, mas é desarmado por Reginaldo na entrada da área.

0' Rola a bola para o segundo tempo.

FIQUE DE OLHO! Com os resultados até o momento, as semifinais da Taça Rio seriam: Vasco x Flamengo e Botafogo x Fluminense.

As equipes retornam ao gramado para o segundo tempo.

As chances mais claras foram do Tricolor, que parou em Muralha duas vezes e ainda viu Trauco tirar em cima da tira após cabeçada de Léo. O Rubro-negro arriscou de fora com Diego, parou na barreira em duas cobranças de falta na entrada da área e explorou subidas de Arão e Berrío pela direita.

Fla teve mais a bola desde o início do jogo, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Flu, que explorou a velocidade pelas pontas e os erros de saída de bola do adversário.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo.

44' Arão faz grande jogada pela direita, leva para o fundo, dentro da área, e cruza, mas ninguém desvia.

42' Marquinho bate escanteio pela direita e a bola sobra com Léo na segunda trave. O lateral cabeceia e Trauco tira de cabeça.

41' Márcio Araújo protege a saída da bola, mas Lucas Fernandes consegue um toque e ganha o escanteio.

38' QUASE! Léo ganha o lance na esquerda e toca para Wendel, que finaliza por cima do gol de Muralha.

34' Diego bate no canto do goleiro, mas Wendel estica a perna no reflexo e impede que a bola passe pela barreira.

31' CARTÃO AMARELO! Nogueira é advertido por falta em Leandro Damião. A falta é quase na linha da grande área. Diego vai pra cobrança.

30' CARTÃO AMARELO! Wendel é advertido por carrinho frontal em Pará.

29' POR POUCO! Diego lança Berrío e encontra o colombiano livre, mas ele não domina a bola e Cavalieri segura.

27' TÁ CONFUSO! Damião divide com Nogueira, cai e pede falta. O árbitro manda seguir e depois marca a falta.

24' ERA SÓ FAZER! Wendel recebe no meio e finaliza cruzado de primeira. Muralha cai e faz a defesa.

22' QUASE ENTREGOU! Nogueira perde para Damião na área e a bola sobra para Berrío. O colombiano toca para Diego, mas a bola fica curta e o meia é desarmado. O Flamengo pede pênalti.

20' A partida é paralisada para parada técnica.

16' Damião ajeita, Diego pega a bola na área, divide com Nogueira e tenta o giro, mas perde a bola.

14' Rafael Vaz erra passe no campo de defesa. Wendel fica com a bola e toca para Lucas Fernandes que cruza para Henrique Dourado. O atacante divide com Muralha, que salva o Flamengo.

13' Léo coloca a bola na área pela esquerda e Henrique Dourado finaliza, mas a bola vai pra fora.

10' Maranhão acelera pelo corredor esquerdo do campo, mas é desarmado por Pará.

9' Após cruzamento, Muralha divide com Renato, leva a pior e recebe atendimento.

7' Diego abre espaço na entrada da área e finaliza, mas a bola vai por cima.

4' Rafael Vaz domina pela esquerda, dá uma caneta no marcador e cruza na cabeça de Donatti. O zagueiro sobe, mas manda por cima da meta.

2' Marquinho escapa da marcação pelo meio, mas Donatti, num carrinho na bola, acaba com a jogada.

0' Rola a bola no estádio Kleber de Andrade. O Fluminense dá o pontapé inicial.

15h56. Flamengo e Fluminense levantam as torcidas ao entrarem no gramado do Kléber Andrade. Abel abraçou os jogadores do Flamengo na saída do tunel.

15h46. Pelo lado Tricolor, seis titulares desta tarde jogam o 1º Fla-Flu da carreira: Renato, Nogueira, Reginaldo, Luiz Fernando, Wendel e Lucas Fernandes.

15h44. Com a ausência de Réver, Diego assume a faixa de capitão do Flamengo para o Fla-Flu de hoje.

15h30. O Fluminense informa que o atacante Marcos Junior teve uma gastroenterite na última noite e, por não ter se recuperado totalmente, desfalca o time no clássico.

Bom tarde, torcedor! Acompanhe agora o jogo Flamengo e Fluminense ao vivo, pelo Campeonato Carioca 2017. A bola rola e a transmissão irá começar às 16h00 (de Brasília) na VAVEL Brasil. Fiquem ligados aqui!

Após decidirem a Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense se reencontram pela primeira vez em jogo válido pela última rodada da Taça Rio, neste domingo, às 16h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Já classificados, a dupla Fla-Flu disputa a liderança geral do Campeonato Carioca.

Líder do Grupo C, o Tricolor já está com a vaga garantida na semifinal do Carioca e com a vantagem do empate para chegar à decisão. Entretanto, ainda está ameaçado de ser eliminado da Taça Rio. Com base nisso e pensando no jogo contra o Liverpool-URU, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (5), o técnico Abel Braga já sinalizou que vai poupar alguns titulares para a partida.

O Flamengo, que lidera o Grupo B e também já está garantido na fase final do Campeonato Carioca, terá alguns desfalques, mas ao contrário do Fluminense, o técnico Zé Ricardo confirmou força máxima para o clássico e buscará a liderança geral do estadual - no momento o rubro-negro é o líder, mas pode perder o posto em caso de derrota.

Com a estreia na Copa Sul-Americana marcada para a próxima quarta-feira (5), contra o Liverpool, do Uruguai, no Maracanã, o comandante Abel Braga afirmou que não pretende levar o time titular.

"Eu não vou com o meu time titular no Fluminense x Flamengo ao vivo hoje. Quem entrar vai medir força. Esses caras jogaram muito. Em sete dias, três jogos. Domingo é impossível. Como é que vou pressionar esses caras na Sul-Americana, para marcar alto? Agora é que é o teste, contra o Flamengo, que é o melhor time do Rio, um dos melhores do Brasil", afirmou.

Abel acrescentou explicando sua escolha pelo time reserva no Fluminense x Flamengo, destacando a necessidade de ter o time inteiro fisicamente para tentar fazer um bom resultado de ida diante dos uruguaios.

"Não vou usar ninguém do time titular nesse jogo. Não posso. Tem jogo quarta-feira da Sul-Americana. Não tem como usar eles nesse jogo. Nem pensar. Vai ser no Maracanã, torcida de perto novamente, vai ser legal esse reencontro", explicou.

Dessa vez será um Fla-Flu com bem menos ambição, diferente do presenciado no final da Taça Guanabara, já que ambas equipes já estão classificadas. Apesar do jogo ser apenas para cumprir tabela, o treinador rubro-negro afirma que vai encarar a partida com muita seriedade, já que vale a liderança geral para o vencedor.

"Acredito que será um Fla-Flu um pouco diferente em relação ao contexto do jogo. Precisa ser feita uma avaliação pela Ferj para a próxima temporada. Chegar classificado nessa fase esvazia um pouco. Mas a gente está encarando o jogo de forma muito séria, vendo mais uma possibilidade de nos colocarmos à prova para a fase final do Carioca e também para a Libertadores no dia 12", afirmou o comandante rubro-negro.

Fora os desfalques, Zé Ricardo não pretende poupar jogadores para a última partida Fluminense x Flamengo ao vivo.

Mancuello e Romulo não viajaram para o Espírito Santo, sendo assim, o Fla tem dois desfalques confirmados no meio campo. Além disso, Réver é dúvida. Após clássico contra o Vasco, zagueiro sentiu dores musculares, portanto, deve ser poupado para seguir recuperação física. Por outro lado, há novidades na equipe.

O trio formado por Diego, Trauco e Guerrero está de volta. Eles estavam a serviço de Brasil e Peru, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.