Resultado Veranópolis x Grêmio no Campeonato Gaúcho 2017 (0-2)

Encerramos a transmissão da partida de Veranópolis 0x2 Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho 2017. Obrigado à quem nos acompanhou aqui na VAVEL.com. Até a próxima partida!

ARTILHEIRO! Com um dos gols na vitória gremista de hoje, Miller Bolaños chegou há 5 gols e é um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho.

O próximo confronto entre Grêmio e Veranópolis será no próximo sábado (08), ás 16h, na Arena do Grêmio. O Tricolor terá a vantagem e só perderá a classificação caso perca por três gols de diferença.

49'min - 2º tempo: FIM DE PAPO! Anderson Daronco apitou o final da partida no Antônio David Farina e o Grêmio fica com a vantagem no primeiro jogo das quartas de finais. No placar: Veranópolis 0x2 Grêmio.

45'min - 2º tempo: QUASE! Barrios tocou para Gáston Fernández que emendou uma finalização de primeira e quase marca o terceiro do Grêmio.

42'min - 2º tempo: GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS amplia o marcador para o Grêmio, no Antônio David Farina.

40'min - 2º tempo: SALVOU! Ramiro acionou Barrios pela direita, que chutou cruzado com o pé direito. Reynaldo espalmou para o lado e Luan pegou a sobra com o goleiro caído, mas Vinícius Bovi tirou em cima da linha.

36'min - 2º tempo: ÚLTIMA MEXIDA! Miller Bolaños, atacante do Grêmio, saiu do campo para a entrada de Lucas Barrios.

34'min - 2º tempo: AMARELO! Foi para dois jogadores do Veranópolis: o meio-campista Athos e o lateral Jadson foram os amarelados.

32'min - 2º tempo: SUBSTITUIÇÃO! Mais uma alteração no Veranópolis. Saiu o atacante Keké e entrou o atacante Gustavo.

31'min - 2º tempo: ALTERAÇÃO! Grêmio mexe novamente. Pedro Rocha saiu para a entrada do meio-campista Gastón Fernández.

28'min - 2º tempo: OLHA O PERIGO! Edílson cobra falta para a área. Michel desvia de cabeça, e a bola sobra para Pedro Geromel. O zagueiro chuta, mas é bloqueado.

22'min - 2º tempo: ALTERAÇÃO! Primeira mexida na equipe do Grêmio. Saiu Léo Moura, para a entrada de Michel.

21'min - 2º tempo: Vinicius Bovi cobra lateral para a área. A zaga do Grêmio afasta mal, e Athos emenda de primeira. O meia manda uma bomba, mas a bola sobe e sai com muito perigo.

20'min - 2º tempo: ALTERAÇÃO! Segunda substituição no Veranópolis. Jean Carlos deixou o campo para a entrada de Kayron.

12'min - 2º tempo: SUBSTITUIÇÃO! Saiu Jonathan Lima, meio-campista do Veranópolis, para a entrada do atacante Matheus. É a primeira alteração no time da casa.

5'min - 2º tempo: REYNALDO! Pedro Rocha recebeu bom passe, limpou para o chute cruzado e obrigou Reynaldo voar para fazer a defesa.

4'min - 2º tempo: QUASE! Geromel lança a bola para Luan, que saiu livre dentro da área e bateu para o gol, mas acertou a rede pelo lado de fora.

0'min - 2º tempo: COMEÇOU! Bola rolando para o segundo tempo em Veranópolis. Por enquanto, vai dando Grêmio.

KEKÉ: "Temos que trabalhar um pouco a bola e tentar pegar os zagueiros deles desprevenidos", afirmou o meia do Veranópolis.

MILLER BOLANÕS: "O gol foi um dos mais fáceis da carreira. Lance muito rápido, o campo está muito seco. A bola quicou mais do que o normal e enganou o goleiro.", disse o autor do gol.

46'min - 1º tempo: INTERVALO! Anderson Daronco apita o final do primeiro tempo em Veranópolis. O Grêmio está na frente do placar com gol de Miller Bolãnos. No placar: Veranópolis 0x1 Grêmio.

43'min - 1º tempo: GROHE! Jean toca para Athos dentro da área, mas marcado, ele não vence a marcação do Grêmio. Na sobra de bola, Keké bateu rasteiro e Marcelo Grohe se esticou para mandar para escanteio.

40'min - 1º tempo: Luan domina pela esquerda e tenta fazer a jogada individual na entrada da área. Acaba desarmado contra dois marcadores.

O GOL: Passe de Maicon para o equatoriano Bolaños, que viu o goleiro Reynaldo falhar e ele apenas empurrou para o gol. Agora: Veranópolis 0x1 Grêmio, no Antônio David Farina.

34'min - 1º tempo: É GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! MILLER BOLAÑOS abre o placar para o Grêmio.

27'min - 1º tempo: RESPOSTA! O Veranópolis responde! Bovi faz boa jogada pela direita e cruza. A zaga do Grêmio afasta, mas a bola sobra para Jonatan Lima, que arrisca o chute, de sem-pulo, mas mandando pra fora.

23'min - 1º tempo: INCRÍVEL! Pedro Rocha recebeu ótimo passe, driblou o goleiro Reynaldo e bateu para o gol, mas o zagueiro Zé Roberto tirou de carrinho e evitou o que seria o primeiro gol do Tricolor Gaúcho.

18'min - 1º tempo: Vamos nos encaminhando para quase metade desse primeiro tempo. Grêmio com mais posse de bola, mas o Veranópolis sempre perigoso nos contra-ataques.

16'min - 1º tempo: Bolaños domina na intermediária e arrisca o chute de longe. A bola sai sem perigo para Reynaldo.

12'min - 1º tempo: Vinicius Bovi aciona Keké pela direita. O atacante tenta avançar contra Kannemann, que fecha bem a porta e o faz sair pela linha de fundo.

7'min - 1º tempo: QUASE! Edílson arriscou um chute forte de fora da área, de trivela, e assustou o goleiro Reynaldo. Grêmio está melhor nesse início de partida.

7'min - 1º tempo: AMARELO! Para dois jogadores: Jonathan Lima, do Veranópolis, e Maicon, do Grêmio.

6'min - 1º tempo: CLIMA QUENTE! Jonathan Lima reclama de Léo Moura, caído no gramado. E o capitão Maicon logo vai tirar satisfação com o rival.

1'min - 1º tempo: PRIMEIRA CHEGADA! Bolaños recebe dentro da área, mas o assistente assinala impedimento.

0'min - 1º tempo: BOLA ROLANDO! Começa o jogo no Antônio David Farina para Veranópolis e Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Gaúcho.

VEC CONFIRMADO: Reynaldo; Vinícius Bovi, Douglão, Zé Roberto, Jonathan Lima e Jadson; Matheus Santana, Eduardinho, Athos e Keké; Jean Carlos.

GRÊMIO CONFIRMADO: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Ramiro, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan

Daqui á trinta minutos, a bola irá rolar para Veranópolis e Grêmio, pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. Fique ligado aqui na VAVEL Brasil!

A provável escalação de Renato Portaluppi para o primeiro confronto Veranópolis x Grêmio ao vivo das quartas de finais será: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

A intensidade é outro fator que Pedro Rocha quer ver em campo na partida desse domingo. O jogador ressaltou a dificuldade de jogar um mata-mata de campeonato e o foco e vontade de vencer são essenciais para o Grêmio: "Ou mata ou morre, são dois jogos. Temos que saber jogar esses jogos de mata-mata. A gente tem que manter o ritmo, começar com intensidade mesmo fora de casa, que sabemos que se conseguimos um placar bom lá, no segundo jogo aqui na Arena, com a nossa torcida, as coisas ficam mais fáceis".

Confiante numa boa partida do Grêmio, o atacante Pedro Rocha pediu concentração do time nas quartas de finais e valorizou o entrosamento que a equipe está tendo nos últimos jogos, principalmente na Libertadores da América: "A gente manteve a base há uns 2 anos já, isso conta bastante dentro de campo. Como sempre falei, a gente por vezes sabe onde o companheiro vai estar, a jogada que está se desenhando. Isso é muito importante para o restante da temporada, saiu apenas o Walace e o Douglas está machucado. A base é super importante para nós que já nos conhecemos há um bom tempo".

O Veranópolis quer contar com estratégia de força máxima para surpreender o Grêmio e sair com a classificação para as semifinais. Tiago Nunes, treinador do VEC, destacou a importância de se impor frente ao Grêmio: "Os jogos contra as equipes mais qualificadas são disputados onde os detalhes tático e técnico normalmente fazem a diferença. Conseguimos manter um ótimo nível de concentração e comprometimento com os posicionamentos e estratégias nestas partidas durante o Gauchão. São equipes que também buscam o gol, tornando o jogo mais franco e nos oportunizando situações".

Outras voltas no time do Grêmio confirmadas é o do zagueiro Pedro Geromel e de Maicon no meio de campo. Ramiro deve jogar mais recuado, com Léo Moura como meia direita e Edílson na lateral.

Para essa partida Veranópolis x Grêmio ao vivo decisiva, terá novidades: Lucas Barrios voltou ao time titular. O paraguaio esteve lesionado com um edema muscular, mas já está recuperado e à disposição do treinador Renato Portaluppi.

Na primeira fase, Veranópolis e Grêmio fizeram campanhas bem parecidas. O Imortal terminou na quarta colocação com 17 pontos e o VEC terminou em uma posição atrás com 15 pontos ganhos.

É o início da fase mata-mata do Gaúchão que, além de Veranópolis e Grêmio, conta com São José, Novo Hamburgo, Internacional, Cruzeiro-RS, Juventude e Caxias. Serão jogos de ida e volta.