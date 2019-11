Linense perde para o São Paulo pelo Campeonato Paulista (0-2)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

São Paulo vence o Linense por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas do Campeonato Paulista.

49 min: Fim de jogo!

48 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Shaylon cruza, Thomaz desvia e Cícero bate para boa defesa de Golas, no rebote Pratto não perdoa e coloca para dentro

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: No Linense sai Carleto para entrada de Bruno Costa

40 min: No Linense sai Diego Felipe para entrada de Tatá

38 min: Thiago Santos é lançado, mas Renan Ribeiro sai e afasta o perigo

34 min: Maycon está expulso de campo

30 min: Diego Felipe recebe cartão amarelo

26 min: No São Paulo entra Araruna na vaga de Buffarini

21 min: Cartão amarelo para Buffarini

20 min: Os dois times mexe, o São Paulo coloca Thomaz na vaga de Luiz Araújo, enquanto que o Linense troca Thiago Humberto por Thiago Santos

17 min: Nem cobra escanteio e Rodrigo Caio cabeceia por cima do gol

14 min: São Paulo cresce na partida após o gol

8 min: Luiz Araújo recebe na esquerda, ajeita e cruza direto nas mãos de Golas

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Rodrigo Caio desvia, a bola bate em Diego Felipe e entra

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Maicon cruza e Pratto chuta para fora

41 min: UUUH! Rodrigo Lobão erra, Luiz Araújo serva Pratto que sozinho na cara do gol chuta para ótima defesa de Victor Golas

32 min: Jogo bem morno nesse primeiro tempo

26 min: Júnior Tavares lança Nem que toca para Thiago Mendes que chuta de fora e a bola sai

21 min: Maycon comete falta em Juciliei e recebe cartão amarelo

19 min: São Paulo pressiona em busca do primeiro gol

14 min: Carleto cobra falta, a bola desvia e vai direto nas mãos de Renan Ribeiro

7 min: Linense fica atrás em busca da chance do contra-ataque

0 min: Começa o jogo!

Já o Linense está escalado com: Victor Golas, Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Caíque, Pio, Carleto, Maycon, Diego Felipe, Zé Antônio, Thiago Humberto e Gabrielzinho.

o São Paulo vem a campo com: Renan; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Jr Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Pratto e Luiz Araújo.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Linense x São Paulo ao vivo, pela ida das quartas do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances!

Como estratégia, o time pretender explorar a saída de bola são paulina e atacar através dos espaços oferecidos pela defesa Tricolor.

Apesar de o Técnico Márcio Fernandes acreditar que o “fator casa” dificultará de certa forma a partida para o Linense, ele confia na dedicação de seu elenco para obter a tão sonhada vaga a semifinal do Estadual.

Mediante ao acordo feito entre as duas equipes de que as duas partidas seriam realizadas no Morumbi, com a renda total divida,O técnico Márcio Fernandes pretende manter o time da mesma forma como vem jogando as partidas anteriores.

“Nosso time fez bons jogos no Morumbi, este ano, e a torcida tem comparecido em grande número para nos apoiar. Teremos partidas decisivas pela frente e contamos mais uma vez com o incentivo dos torcedores, porque estamos firmes em busca dos objetivos. Não começamos bem no Paulista, mas depois reagimos e conquistamos a vaga para o mata-mata. Vamos com tudo nas quartas de final” - disse o capitão são-paulino, Maicon

Mandante nos dois jogos, o Tricolor procura usar a torcida a seu favor.

Com a lesão do meia e destaque Cueva, Wellington Nem ganha a oportunidade de atuar junto de Pratto.

Trazendo consigo inúmeras vitórias pelo campeonato sub-20, O goleiro Lucas Perri é fruto do CFA Laudo Natel, e ganha a oportunidade de mostrar serviço ao chefe.Para reforçar a lateral, Edmar, juntamente com o meia Thomaz, estão aptos para estrear nas quartas.

Com as lesões de Sidão, Bruno e Lucas Fernandes, o técnico Rogério Ceni inscreveu mais 3 jogadores para suprir os desfalques: Lucas Perri, Edmar e Thomaz.

Nos últimos 3 jogos entre as duas equipes, o São Paulo levou a melhor em 2, sendo o último um empate.

O Linense, com a pior defesa, busca surpreender perante a torcida adversária e conquistar pela primeira vez uma vaga para as semifinais do campeonato.

Com o melhor ataque, o São Paulo busca ajustar sua defesa e criar uma seqüência de vitórias, passando para o torcedor certa tranqüilidade.

Na tarde deste domingo (02), às 16h, São Paulo x Linense ao vivo disputam uma vaga para a semifinal do Campeonato Paulista 2017, no Morumbi.