Rithely provoca Campinense após classificação: "Eles estão chorando bastante"

Em um duelo que colocou o coração dos torcedores do Sport para seu maior teste em 2017 até o momento, a definição foi de festa na Ilha do Retiro. Na tarde deste domingo (2), o Leão mostrou eficácia durante os 90 minutos, mas a decisão saiu após disputa de pênaltis, ainda com o show de Diego Souza ao longo de todo o tempo normal.

Depois de desabafar pela má atuação na ida, no jogo em que voltou à titularidade, o volante Rithely teve uma atuação brilhante, bem como o camisa 87. O cabeça de área deu assistência nos dois primeiros gols na vitória por 3 a 1, sendo um dos melhores, saindo do campo fazendo provocação para cima do Campinense.

"Foi engraçado porque ficaram falando que o Sport era freguês. Eu vou falar uma coisa. Cuidado rapaziada que está voltando à Paraíba, já que eles estão chorando bastante no caminho. Então, daqui para lá, já está tudo molhado e eles vão ter que tomar cuidado para que não possa vir a acontecer nenhum acidente grave daqui para lá", declarou o jogador, destacando o rendimento coletivo.

Magrão defendeu o 26º pênalti pelo Sport em 12 anos (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

"Nosso jogo é esse. O time colocou a "bunda" no chão e foi para cima. Com isso, apareceu bem a qualidade técnica de Rogério e Diego Souza. A torcida cobra porque tem algo errado e está com toda a razão, mas, quando a gente ganha, fica assim: tudo maravilhoso dentro e fora de campo", completou.

Recordista de partidas pelo Leão e maior ídolo recente, Magrão salvou e foi herói mais uma vez. O goleiro chegou ao 26º pênalti defendido na cobrança de Tiago Orobó, que foi fundamental para que o time ficasse mais próximo da classificação às semifinais, comemorou bastante esse feito, pois está perto de chegar aos 40 anos e tem a experiência como um fator positivo.

"Estou prestes a completar 40 anos, faltam somente sete dias, e poder estar ajudando o Sport, dentro do possível, é motivo de muitas alegrias para mim. Participar, com uma defesa de pênalti, é motivo também de renovação para garantir sequência nessa minha caminhada no clube. Não poderia ser melhor, principalmente depois do primeiro jogo, pois nós não jogamos bem e sabíamos que tínhamos condições de reverter o placar", assegurou o camisa 1.