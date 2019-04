Chapecoense vence o Atlético Nacional na Recopa Sul-Americana (2-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

49 min: Fim de jogo!

46 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Alexis Henríquez recebe cartão amarelo

43 min: UUUUH! Reinaldo cobra falta para boa defesa de Armani

43 min: Arias comete falta em Rossi e recebe cartão amarelo

41 min: Ibargüen faz boa jogada e serve Mosquera, que se atrapalha e erra o passe

35 min: Reinaldo cobra lateral pra área, Wellington Paulista cabeceia e Armani faz a defesa

32 min: Atlético Nacional mexe, sai Bernal e entra Jhon Mosquera

32 min: Apodi acerta Farid Díaz e recebe cartão amarelo

28 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPE! Reinaldo cobra escanteio na cabeça de Luiz Otávio que testa para o fundo das redes

26 min: Os dois times mexem, na Chape sai Túlio de Melo para entrada de Wellington Paulista, enquanto que no Atlético Nacional entra Aldo Ramírez na vaga de Dayro Moreno

23 min: Apodi tenta a jogada individual mas perde a bola

20 min: Na Chape sai Luiz Antonio para entrada de Moisés Ribeiro

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO NACIONAL! Macnelly Torres recebe de Ibargüen, limpa o lance e solta a bomba no ângulo para empatar o jogo

10 min: Luis Ruiz recebe na frente mas o bandeirinha marca impedimento

7 min: Díaz faz boa jogada e sofre falta de Apodi

0 min: Na Chape sai Douglas Grolli e entra Luiz Otávio

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

40 min: Rossi desaba no gramado com a mão na coxa e pede atendimento médico

36 min: Atlético Nacional tenta pressionar em busca do empate

29 min: Escanteio cobrado, Aguillar sobe e cabeceia para defesa de Artur

25 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPE! Reinaldo cobra com categoria no canto rasteiro e abre o placar na Arena Condá

22 min: Bocanagre recebe cartão amarelo

22 min: PÊNALTI! João Pedro recebe na área, dribla o zagueiro e chuta, a bola bate na mão de Bocanagre e o juiz anota o pênalti

14 min: Ibagüen arrisca de fora, a bola desvia e sai

9 min: Bocanegra lança Ibagüen, mas o atacante não consegue dominar

5 min: Equipes ainda timidas em campo trocam passes

0 min: Começa o jogo!

Já o Atlético Nacional está escalado com: Armani; Bocanegra, Henríquez, Aguilar e Díaz; Bernal, Arias e Macnelly Torres; Ibarguen, Dayro Moreno e Ruíz.

A Chapecoense vem a campo com: Artur Moraes; Apodi, Grolli, Nathan e Reinaldo; Andrei, Luiz Antônio e João Pedro; Rossi, Túlio de Melo e Arthur.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Chapecoense x Atlético Nacional ao vivo pela ida da Recopa Sul-Americana. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse jogo histórico que promete muitas emoções!

Vivo e com possibilidades de avança no torneio continental, e despontando com um dos principais favoritos ao título regional, a Chape busca seu título na Recopa apostando fielmente no jogo de ida. Diante de seus torcedores que certamente tornarão a Arena Condá um verdadeiro caldeirão, como ocorreu na campanha da Sul-Americana passada, o Verdão irá retribuir as homenagens colombianas.

E deu Chape na estreia. Vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Zulia-VEN. Na primeira partida da Arena Condá, a mística foi quebrada com a derrota de virada para o Lanús.

Como seu primeiro torneio profissional desde o incidente, a Chapecoense começou sua campanha no Campeonato Catarinense. Com seis jogos disputados, a Chape é líder e está invicta com cinco gols e um empate. Outro momento histórico aconteceu no mês passado, quando o Verdão do Oeste iniciou sua trajetória na primeira Libertadores de sua história.

Casos do lateral Reinaldo, o zagueiro Grolli e do centroavante Wellington Paulista. Destaque do Juventude, o goleiro Elias foi o escolhido para assumir o gol chapecoense, tão bem protegido por Danilo anteriormente.

Descartado técnico renomados que ofereceram-se, até voluntariamente para comandar o clube, casos de Levir Culpi, por exemplo, a Chapecoense apostou no trabalho de Vagner Mancini para assumir o legado de Caio Júnior. Tendo uma missão inédita de ter que remontar um elenco praticamente do zero, Mancini evitou a procura por medalhões, e acertou com jogadores que haviam realizado bons desempenhos no Campeonato Brasileiro do ano anterior.

Pós-homenagens, encarando novamente a realidade futebolística do clube, inciou-se o projeto de remontada do clube catarinense, que modificou-se completamente reformulado desde comissão técnica até na montagem do elenco.

A partir disto, ficou clara a aproximação e o quanto aquilo havia unido os colombianos do povo chapecoense. E as atitudes honrosas não pararam por aí. Mandatários do Atlético Nacional abriram mão completamente da divisão do título. Com isso, os heróis se foram mas cumpriram sua missão: a Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana. Garantindo assim, vaga à Recopa Sul-Americana, onde enfrentaria o time vencedor da Copa Libertadores da América daquele ano. E quem era este time? Isso, o Atlético Nacional.

Dezenas de homenagens colombianas certamente facilitaram e ajudaram as famílias das vítimas na compreensão e na aceitação do que havia ocorrido. Em específico, o que aconteceu no dia seguinte ao acidente no Estádio Atanasio Girardot, onde a bola rolaria justamente naquele dia para dar início a grande final. Mais de 30 mil pessoas lotaram um dos templos do futebol colombiano para uma cerimônia emocionante.

Desde então, o mundo se solidarizou com o maior acidente envolvendo uma equipe de futebol de todos os tempos. Mas a reação e as ações principalmente dos habitantes de Medellín certamente jamais saíram da memória dos brasileiros.

A partida marca (infelizmente) a primeira partida da história envolvendo Chapecoense vs Atlético Nacional ao vivo. Infelizmente pois dois duelos estavam projetados para ocorrer no ano passado, na grande final da Copa Sul-Americana. Mas o sonho dos finalistas brasileiros tornou-se um pesadelo, com a tragédia aérea que vitimou mais de 70 pessoas.

O que pode mudar em um período de 126 dias? A questão é relativa. A proporção pode estar nos extremos dependendo do contexto. No caso do confronto entre Chapecoense e Atlético Nacional hoje de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, que será disputado na noite desta terça-feira (4) em Chapecó, tudo mudou para as equipes envolvidas.