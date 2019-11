Uma década depois, Corinthians volta a disputar Copa Sul-Americana

Renegado por muito tempo pelos times brasileiros, a Copa Sul-Americana aumentou sua importância durante os anos e agora ganha visibilidade e se torna prioridade dentro da temporada para algumas equipes.

E dez anos depois, o Corinthians retorna ao torneio continental para tentar levantar uma taça inédita e ainda beliscar uma vaga na Libertadores 2018, além de dinheiro, visibilidade e até mesmo disputas intercontinentais, como a Recopa, a Copa Suruga e a Copa Euro-Americana.

Mata-mata do começo ao fim, o campeonato começa nessa semana trazendo alguns times tradicionais, como o próprio Corinthians, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Racing-ARG e Independiente-ARG. E o sorteio não foi muito gentil com o time alvinegro. Nesta quarta-feira (05), o Timão recebe a tradicional Universidad de Chile na partida de ida da primeira fase. Um duelo de alguma história e de enorme peso.

Confira abaixo detalhes da estreia corinthiana na Sul-Americana 2017:

Poucos jogos

Corinthians e La U se encontraram apenas três vezes durante suas histórias. O retrospecto é de duas vitórias corinthianas e uma derrota. O Timão anotou cinco gols e sofreu dois.

Os jogos

A primeira partida entre brasileiros e chilenos ocorreu em 1969, pelo Torneio Internacional Hexagonal de Santiago. O duelo ocorreu no estádio Nacional de Santiago e Bene e Tales marcaram na vitória corinthiana.

Já em 1996, a Libertadores da América foi o palco dos outros dois jogos entre os times. Na ida, em Santiago, a Universidad venceu pelo placar magro, enquanto na volta, Edmundo e Leonardo (2) marcaram na vitória corinthiana por 3 a 1.

Últimos duelos contra chilenos

Está fresco na memória do corinthiano os dois últimos jogos contra times do Chile. Pela Libertadores 2016, o Timão, atual campeão brasileiro e ainda com Tite, abriu sua participação na deserta e pacata El Salvador, no deserto do Atacama para enfrentar o Cobresal. Um gol contra nos acréscimos garantiu os três pontos ao alvinegro.

No jogo da volta, a maior goleada da Arena Corinthians, com direito até a Marlone marcando gol finalista do Prêmio Puskas. 6 a 0, show na Zona Leste e pinturas pra torcida.

História na Sul-Americana

A segunda mais importante competição da América do Sul mudou muito durante os anos, mas do começo dos anos 2000 pra cá, se fixou com esse nome e modelo. Antes sem tanta importância, se tornou mais atrativo principalmente por dar uma vaga na Libertadores da América.

E o Corinthians disputará apenas sua quinta edição. Até o momento, são quatro participações, sendo a mais longa delas parando no Lanús-ARG em 2006, chegando nas semifinais.

Ao todo, são 14 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. O mais heroico dos duelos, sem dúvida, foi o empate no Monumental de Nuñez, contra o River Plate. Em 2005, o estelar Timão, comandado por Tevez, Nilmar e cia. empatou com os hermanos e avançou de fase graças ao gol de Marinho, já nos acréscimos. A partida ficou marcada pela enormidade de gols perdidos pelo alvinegro.

Na noite desta quarta-feira (05), o Timão recebe a Universidad de Chile e você confere cada detalhe aqui na VAVEL Brasil com o melhor tempo real online da internet brasileira.