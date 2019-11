Sem Mansur e com Diego Souza vestindo a 10, Sport divulga lista de relacionados da Sul-Americana

Faltando somente dois dias para a estreia na atual edição da Copa Sul-Americana 2017, o Sport divulgou a lista de atletas relacionados. Com a ausência de Mansur, que possui contrato até o meio de maio, o Leão vai se preparando para a partida contra o Danubio na Ilha do Retiro. Outra surpresa será Diego Souza vestindo a camisa 10, uma vez que é a primeira oportunidade com tal número, pois Marcos Aurélio, Régis e Gabriel Xavier usaram em 2013, 2014 e 2015, e 2016, respectivamente.

Diego, desde que chegou ao rubro-negro há três temporadas, utilizou a 30, mesmo sendo titular. O atual destaque do time não o único a ter que mudar de numeração, já que nomes como Everton Felipe e André, 97 e 90, vão ficar com a 8 - sem dono desde a saída de Serginho ainda no passado - e 18.

Diego vai ter de abandonar a tradicional 87 nos jogos da Copa Sul-Americana (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Com um elenco mais qualificado em relação a outras vezes, jovens das categorias de base ganham certo protagonismo no torneio. Desde sua primeira participação na Sul-Americana - há quatro anos - até a última, na temporada passada, os leoninos relacionaram 22 jogadores criados no clube; para este ano, 12 vão compor a lista, sendo um a mais que a metade dos utilizados anteriormente.

Dois desses, os laterais-esquerdos Caio e Evandro se juntam a Mena. A prioridade na posição seria de Mansur, porém a má atuação mostrada na derrota para o Campinense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. Na volta, entretanto, perdeu espaço entre os 11 e o escolhido foi Evandro, com a equipe assegurando classificação depois de um eletrizante duelo e na disputa de pênaltis.

Peças como o goleiro Maílson, o zagueiro Adryelson, volantes Fabrício, Ronaldo, Neto Moura e Thallyson, meia Fábio e atacante Juninho, que jogaram no júnior dos pernambucanos, estão entre os 30 escolhidos. A vaga, garantida na última rodada da Série A 2016, dá uma expectativa mais positiva.

Até o momento, a melhor campanha foi repetida em 2013 e 2015, por ter chegado até as oitavas de final. Buscando tentar quebrar a própria marca, os pernambucanos podem ter como trunfo a reformulação do certame, que já teve início e será disputado por mais tempo. Antes, no entanto, tem os uruguaios para dar o pontapé inicial.