Resultado Grêmio x América-MG na Primeira Liga (1-0)

Já o América-MG volta a campo no domingo(09), pelo Campeonato Mineiro, diante do Vila Nova.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado(08), na Arena, diante do Veranópolis, com partida válida pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

A Primeira Liga retorna apenas no mês de Agosto.

Com a vitória, o Grêmio fica na segunda colocação de seu grupo com 4 pontos, atrás de Flamengo que totalizou 7 pontos após três jogos na competição.

48' Fim de jogo na Arena! O Grêmio vence o América-MG e está classificado para a próxima fase da Primeira Liga 2017!

46' Fechou o tempo! Maxi Rodrigues leva chute quando estava caído no gramado após tentativa de jogada e confusão foi generalizada.

45' Teremos três minutos de acréscimo nesse segundo tempo.

45' Rubén cai na área e pede pênalti, mas o juíz manda o jogo seguir.

40' Mike arrisca o chute, a bola rebate na zaga gremista e Bruno Grassi fica com ela.

39' Por cima! Rubén sobe mais que todo mundo, cabeceia mas a bola vai pra fora.

35' Substituição no Grêmio: sai Lucas Barrios, entra Maxi Rodrigues.

31' Substituição no América-MG: sai Gustavo Blanco, entra Rubén.

25' Substituição no Grêmio: sai Gastón Fernandez, entra Lincoln.

22' Substituições no América-MG: saem Christian e Felipe Amorim, entram Alex Silva e Matheusinho

13' Fernandinho dribla a marcação na extrema direita de ataque gremista, sofre a falta e juiz assinala a irregularidade em favor do tricolor.

06' Ambas as equipes erram muitos passes nesse inicio de segundo tempo e não produzem demais chances de gol.

00' Rola a bola! Recomeça o jogo na Arena!

As equipes voltam ao gramado.

Com o resultado, o Grêmio vai se classificando para a próxima fase da competição.

46' Apita o juíz! Fim de jogo nessa primeira etapa.

45' Everton recebe na área, chuta de forma primorosa ao gol e a bola vai morrer no fundo das redes de João Ricardo!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERTON!

45' Teremos um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo.

38' Defende Grassi! Amorim arrisca o chute, mas o goleiro gremista faz a defesa em dois tempos.

37' Impedido! Lucas Barrios faz o pivô, da o passe para Fernandinho, mas o auxiliar assinala posição irreguar do atacante gremista.

35' Por cima! Fernandinho pega segunda bola de fora da área após cruzamento pra área, arrisca o chute mas a bola vai muito por cima do gol.

33' Com perigo! Felipe Amorim recebe cruzamento na área, mas não consegue finalizar e a bola sai pela lateral.

31' Perdeu a chance! Fernandinho faz grande jogada, passa para Barrios que fica de frente pro gol, mas arrisca o passe e a jogada se perde.

26' Muito alto! Lucas Barris lança Frnandinho, que se livra da maração e arrisca o chute, que passa por cima dod gol de João Ricardo.

24' Defende Grassi! Chico chuta, a bola rebate na zaga e Bruno Grassi fica com ela.

23' Afastaa zaga! Everton sai em contra-ataque, se perde no drible e perde oportunidade de concluir a gol!

19' Afasta Jão Ricardo! Gastón levannta na área e o goleiro do coelho afasta o perigo.

16' O tricolor segue tentando envolver o América, que faz forte marcação e impossibilita maiores ações dos gaúchos.

08' Bruno Grassi! Amorim cabeceia mas o goleiro tricolor faz a defesa com tranquilidade.

06' Pegou mal! Barrios faz lindo lançamento para Gastón Fernández, que tenta pegar de primeira mas a bola vai fraca e o goleiro Jõao Ricardo fica com ela.

04' Ernandes e Leonardo dividem a bola e sentem. Ambos caídos no gramado no momento.

02' O Grêmio tenta trocar passes mas a marcação do coelho é intensa.

00' Rola ra bola! Saída de bola para o América-MG!

O Grêmio vem a campo com o seu uniforme tradicional, com camisa tricolor em preto, branco e azul, com calções pretos e meias na cor branca. Já o América vem de camisas e calções em branco e com meias na cor verde.

As quipes adentram no gramado para a disputada da partida.

Banco do América-MG: Fernando, Alex Silva, Pará, R Justi, Rafael Jataí, Matheusinho, Tony, Rubens e Marion.

Banco do Grêmio: Banco: Leo, W Oliveira, L Rex, L Lovat, Kaio, Machado, Lincoln, Maxi R. e Ty.

América-MG confirmado: João Ricardo, Auro, R. Lima, Messias, Blanco, Christian, Ernandes, Juninho, R. Oliveira, Mike e F. Amorim.

Grêmio confirmado: Grassi, Leonardo, Bruno Rodrigo, Bressan, Cortez, Arthur, Jaílson, Fernandinho, Gastón Fernández, Everton e Lucas Barrios.

A partir de agora, tudo sobre Grêmio x América-MG ao vivo minuto a minuto com partida valida 3ª rodada da Primeira Liga 2017. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre e a bola rola a partir das 19h30 no horário de Brasília.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida Grêmio x América-MG ao vivo na VAVEL Brasil.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto dessa noite terá nomes como Arilson Bispo da Anunciação (BA) como juiz da partida, tendo Arnaldo Rodrigues de Souza (CE) e Fabiano Coelho da Silva (SC) como seus auxiliares.

O histórico do confronto tem vantagem gaúcha. Após 16 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 8 vezes, marcando 25 gols. Já o América-MG superou o tricolor em 3 oportunidades, tendo marcado 15 gols, além dos 5 empates.

O América-MG também vem em busca da vitória para classificar-se para a próxima fase da competição. Já estando classificado para a próxima fase do Campeonato Mineiro, Enderson Moreira tratou de trazer força máxima para Porto Alegre e superar os gaúchos em sua casa.

O Grêmio busca sacramentar a classificação para a fase a seguir da Primeira Liga 2017. Após ter estreado com derrota diante do Flamengo e ter empatado com o Ceará em Porto Alegre, os tricolores visam apenas a vitória para a noite de hoje, às 19h30, na Arena.