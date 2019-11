Palmeiras vence o Novorizontino e se classifica para a semifinal do Paulistão (3-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Palmeiras vence o Novorizontino por 3 a 0, e sela a sua classificação para a fase semifinal do Campeonato Paulista.

47 min: Fim de jogo!

43 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu tabela com Alecsandro e bate para sacramentar a classificação do verdão, 3-0.

41 min: UUUUUH! Henrique Roberto chuta e a bola explode na trave

36 min: Mina tabela com Alecsandro e chuta para boa defesa de Michael

32 min: Novorizontino mexe pela última vez, sai Everaldo para entrada de Rodrigo

30 min: No Palmeiras entra Alecsandro na vaga de Borja

26 min: Palmeiras vai pra cima em busca de mais gols

23 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Michel Bastos toca para Guerra que serve Borja que não perdoa e amplia o placar

22 min: No Palmeiras sai Willian para entrada de Michel Bastos

10 min: Jogo morno nessa segunda etapa

0 min: Novorizontino mexe duas vezes, saem Roberto e Éder para entradas de Alexandro e Railan

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

39 min: Borja lança Tchê Tchê mas a bola vai com muita força

32 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Tchê Tchê chuta, a bola sai torta e acaba encontrando Willian na área que domina e bate para abrir o placar

30 min: Éder derruba Tchê Tchê e recebe cartão amarelo

27 min: Tchê Tchê chega batendo para o gol e João Lucas desvia

17 min: Everaldo toca para Fernando Gabriel que chega chutando, mas a bola sai por cima do gol de Prass

11 min: Tchê Tchê lança Dudu, mas o atacante não chega na bola

4 min: Everaldo dispara, passa pela zaga palmeirense mas no último momento é desarmado por Edu Dracena

0 min: Começa o jogo!

Já o Palmeiras está escalado com: Prass; Fabiano, Mina, Dracena e Zé; Felipe Melo, Willian, Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja.

O Novorizontino vem a campo com: Michael; João Lucas, Diego Sacoman, Domingues e Moacir; Eder, Doriva, Henrique Roberto, Roberto e Fernando Gabriel; Everaldo.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x Novorizontino ao vivo e em tempo real. A partida faz parte das Quartas de Final do Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 21h00 (de Brasília), no Pacaembu e na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Por conta de um Show no Allianz Parque o Verdão terá a sua casa o estádio do Pacaembu.

Já o Palmeiras vem com alguns desfalques, Róger Guedes que foi expulso na última partida é desfalque junto com Jean machucado. Guerra sofreu recentemente duas lesões no nariz e um problema no quadril está recuperado e deve participar da partida.

O Novorizontino vai com força máxima para a segunda partida, o técnico Silas, conta com todos os jogadores do elenco à disposição

Na primeira partida Palmeiras x Novorizontino ao vivo das quartas de final, o Verdão se deu melhor vencendo por 3 a 1, mas o Novorizontino começou a partida abrindo o placar. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo e virou na segunda etapa.

Novorizontino ficou em segundo lugar no grupo C com 15 pontos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

O Palmeiras garantiu a melhor campanha na primeira fase com 8 vitórias 1 empate e 3 derrotas, em 12 jogos. Com a melhor campanha e líder do grupo C, o Alviverde garantiu a vantagem de jogar a segunda partida em casa.