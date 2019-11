Vasco e Flamengo empatam pela semifinal da Taça Rio (0-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Vasco empata em 0 a 0 com o Flamengo e está na final da Taça Rio de 2017.

49 min: Fim de jogo!

43 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

36 min: Donatti tenta acionar Kelvin, mas Donatti faz o corte

29 min: No Flamengo sai Rodinei e entra Ronaldo

22 min: Jogo é morno nesse segundo tempo

16 min: No Flamengo sai mancuello para entrada de Berrío

13 min: UUUH! Guerrero arrisca de fora e Martín Silva faz boa defesa

10 min: Diego bate e a bola explode na barreira

9 min: Martín Silva recebe cartão amarelo por reclamar e falta

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

37 min: Nenê aciona Muriqui na área que tenta encontrar Pikachu, mas a zaga do Flamengo faz o corte

30 min: Gabriel recebe cartão amarelo

27 min: Jogo é bem pegado nesse começo

19 min: Rodinei manda bola na área, Paolo desvia e a bola fica com Martín Silva

15 min: Muriqui recebe e bate assustando Muralha

7 min: Douglas arrisca de fora e a bola vai nas mãos de Muralha

5 min: Jogo é pegado nesse começo

0 min: Começa o jogo!

Já o Flamengo está escalado com: Muralha; Rodinei, Donatti, Réver e Trauco; Marcio Araújo, Willian Arão, Mancuello, Diego e Gabriel; Guerrero.

O Vasco vem a campo com: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique; Douglas e Jean; Yago Pikachu, Nenê e Andrezinho; Muriqui.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande semifinal da Taça Rio 2017 entre Vasco x Flamengo ao vivo. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida! Ás 18:30 na VAVEL Brasil.

“Acho que não (é desvalorizado), porque um clássico entre Flamengo e Vasco sempre traz responsabilidade de vitória, tem muito por trás desse jogo. Além disso, é uma decisão. É claro que a Taça Rio não vai definir nada, mas tem uma taça em jogo e quando você está aqui no Vasco, tem a obrigação de brigar pelo título”, afirmou.

Assim como o Flamengo, o Vasco já está classificado para a semifinal do Carioca, mas para o goleiro vascaíno este fato não diminui o valor da partida deste sábado.

“Incomoda por ser clássico. O Vasco é um time grande, competitivo e quer ganhar o clássico. Temos um objetivo maior atrás que é brigar pelo título do Campeonato Carioca. Claro que na semifinal do Carioca serão os clássicos mais decisivos. Mas antes temos uma taça para brigar e ganhar do Flamengo é sempre bom”, disse o camisa 1.

O goleiro Martín Silva admitiu que o tabu incomoda a equipe e garantiu que o objetivo é levar os títulos da Taça Rio e do Carioca para São Januário.

“O primeiro jogo contra o Fluminense a gente perdeu e não jogou bem. Nos outros clássicos a gente ainda estava se ajeitando, em uma fase de transição, com a chegada de jogadores. Agora a gente está bem mais encorpado, entendendo bem mais o trabalho do Milton também. Então, se Deus quiser a gente vai conseguir ganhar o primeiro clássico”, disse.

Para o lateral-esquerdo Henrique, os resultados foram fruto da fase de reformulação e adaptação da equipe. Agora, o jogador vê o elenco vivendo um bom momento e acredita no triunfo vascaíno.

O Vasco da Gama vive um recente e incômodo tabu: não venceu nenhum clássico na temporada. No primeiro turno, o Gigante da Colina amargou um 3 a 0 contra o Fluminense e uma eliminação por 1 a 0 diante do Flamengo. No segundo turno foram dois empates: 0 a 0 com o Botafogo e 2 a 2 com o Fla em jogo polêmico.

“É dessa forma que vamos encarar o Vasco. Espero que possamos fazer uma grande partida e presentear nossa torcida com uma grande vitória”, finalizou.

“A gente precisa entender que todo clássico tem seu charme, principalmente um Flamengo e Vasco. Nossa equipe está bastante motivada para a competição. Queremos chegar à final da Taça Rio e, se possível, conquistá-la, para confirmar o que estamos tentando colocar como uma exigência nossa, que é sempre dar valor máximo a todos os adversários, com muita humildade e respeito, mas com muita ambição”, disse o treinador.

Após treino realizado nesta sexta-feira, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva. O comandante afirmou que seu objetivo é avançar à final da Taça Rio e deixou clara a ideologia que trabalha com a equipe: valorizar todos os jogos.

“Ficamos felizes, não só pela logística melhor. É um palco especial. O jogo merece um estádio como esse. O diferencial deste jogo é enfrentar o Vasco. Isso já é o suficiente, mesmo sendo decisão ou não”, afirmou.

O meia Diego também mostrou-se determinado a vencer. Apesar de o resultado da partida não interferir na final do Campeonato Carioca devido ao novo regulamento, o camisa 35 ressaltou a importância de disputar um clássico e comemorou a escolha do Maracanã como palco do duelo.

“Vale muita coisa (o clássico). Ainda não perdemos esse ano para o Vasco. Há algum tempo, ficamos bastante tempo sem ganhar. Estamos vestindo a camisa do Flamengo, temos que entrar concentrados. Temos que sair vitoriosos. Se não vale em termos de Carioca, estamos em busca da Taça Rio também”, disse Arão.

O Flamengo ainda não perdeu clássicos este ano. Em quatro jogos disputados, venceu dois e empatou dois. E se depender do volante William Arão, o Time da Gávea continuará sem perder para o maior rival. O jogador relembrou o jejum de nove jogos que o Urubu amargou sem vencer o Cruzmaltino e destacou o peso de vestir a camisa rubro-negra.

Nesta sexta-feira (7), o técnico concedeu entrevista coletiva e confirmou que Muriqui será o substituto de Thalles. O meia Andrezinho também foi confirmado entre os titulares.

Do lado alvinegro, Milton Mendes não poderá contar com seus dois centroavantes: Luís Fabiano, que também cumpre suspensão e Thalles, que se recupera de uma lesão no tornozelo. Suspenso, o lateral-direito Pará desfalca e deve ser substituído por Rodinei. Na zaga, Rafael Vaz não vive boa fase e deve dar espaço a Donatti.

Apesar do compromisso da próxima quarta-feira contra o Atlético-PR, pela Libertadores, o técnico rubro-negro Zé Ricardo não deve poupar titulares. A expectativa é que o treinador aproveite a partida para manter o ritmo de jogo da equipe, fazer avaliações e correções.

No entanto, a equipe ainda não venceu nenhum clássico na temporada, somando dois empates e duas derrotas, e busca quebrar esse tabu.

Já o Gigante da Colina vem melhorando de produção após a entrada do técnico Milton Mendes e encerra a Taça Rio com 12 pontos, três a mais que no primeiro turno.

Vindo de três empates seguidos – um deles contra o próprio Vasco, o time rubro-negro caiu de rendimento nos últimos jogos e terá no duelo contra o maior rival a chance de corrigir os erros e recuperar a moral do time antes do próximo confronto da Libertadores.

O Clássico dos Milhões está de volta ao Maracanã após quase dois anos. A bola rola para Vasco x Flamengo ao vivo neste sábado (8), às 18h30, pela semifinal da Taça Rio. Líder do Grupo C, o Vasco tem a vantagem do empate, enquanto o Flamengo, segundo colocado do Grupo B, precisa da vitória.