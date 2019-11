Resultado e gols de Botafogo x Fluminense pela semifinal da Taça Rio 2017 (3-1)

Encerramos aqui nossa transmissão. Agradecemos pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Carioca 2017 na VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite!

Com essa vitória, o Botafogo se classifica para a final da Taça Rio. O alvinegro enfrentará o Vasco, no próximo domingo (16).

48' FIM DE JOGO!

47' Sornoza rouba bola de Dudu Cearense, demora a tocar para Richarlison, que chuta em cima de Gatito.

46' CARTÃO AMARELO POR IGOR RABELLO! Por falta em Osvaldo.

45' Mais três minutos de acréscimo.

43' Richarlison chuta forte, Gatito cai no canto certo, mas a bola estuda as redes.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! RICHARLISON MARCA DE PÊNALTI.

42' Pênalti para o Fluminense! Richarlison pedala e é derrubado dentro da área por Fernandes.

40' Sornoza bate falta, e Richarlison erra, mas Calazans ameniza o erro.

38' CARTÃO AMARELO PARA CAMILO! Por reclamação.

38' João Paulo faz boa jogada, mas Frazan corta com ombrada.

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO. Sai: Rodrigo Lindoso. Entra: Matheus Fernandes.

36' CARTÃO VERMELHO PARA REGINALDO! Jogador recebeu o segundo amarelo na partida por reclamação.

36' UUUH! João Paulo chuta e Júlio César consegue fazer a defesa. No rebote, Tanque acerta a trave.

34' CARTÃO AMARELO PARA GATITO!

31' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO. Sai: Guilherme. Entra: Pachu.

30' CARTÃO AMARELO PARA SORNOZA! Por levantar muito o pé em dividida.

28' UUUH! Calazans cruza na cabeça de Pedro, que cabeceia, mas a bola vai para fora.

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE. Sai: Douglas. Entra: Sornoza.

24' João Paulo lança Guilherme, mas Frazan afasta.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO. Sai: Sassá. Entra: Vinicius Tanque.

22' UUUH! Escanteio cobrado, Igor Rabello dá cabeçada e Júlio César dá um tapa para afastar.

17' Osvaldo bate escanteio, mas a zaga corta.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE. Sai: Lucas Fernandes. Entra: Richarlison.

13' Frazan fica com a sobra após cobrança de escanteio, mas bandeirinha marca impedimento.

12' Pedro divide com Igor Rabello e árbitro marca escanteio, de forma errada.

11' Sassá sai de campo sentindo muitas dores no ombro.

7' Sassá ajeita para Gilson, que finaliza por cima do gol.

5' Calazans cruza e a zaga adversária corta. Douglas fica com a sobra, mas erra o chute.

4' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ FERNANDO! Por falta em Sassá.

4' UUUH! Calazansa cruza, a bola raspa em Pedro e Gatito consegue fazer a defesa.

2' Douglas perde a bola para Guilherme, que lança. Sassá gira em cima de Frazan e marca o terceiro do Botafogo.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! SASSÁ AMPLIA O PLACAR!

1' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS CALAZANS! Por falta em Sassá.

1' Marquinho cobra a falta na área e a zaga alvinegra corta.

1' Pedro dá linda caneta em Dudu, lança a bola e Igor Rabello corta com a mão. Falta para o Fluminense.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE. Sai: Marcos Jr. Entra: Osvaldo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times em campo! Vai começar o segundo tempo!

Dudu Cearense, na saída: "Antes do jogo, eu falei que não queria o melhor time, queria um time de homens. Queria hombridade para honrar a camisa do Botafogo em um clássico. É nosso nome em jogo, é a entidade. O que vale é hoje".

Marquinho, no fim do primeiro tempo: "A gente tem que melhorar muito, estamos perdendo os duelos e deixando a desejar na bola parada. Quando tem chance, não marca. Temos que estar mais focados porque esse jogo é mais importante que o outro, é semifinal e a gente quer classificar".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo.

42' Marquinho cobra escanteio, Orejuela toca para Marcos Junior, que adianta para Frazan, é travado pelo adversário.

39' Dudu Cearense dá lindo balão em Lucas Fernandes.

36' Marquinho cobra falta e a bola bate na barreira. É escanteio para o Fluminense.

34' CARTÃO AMARELO PARA RENAN FONSECA! Por falta em Lucas Fernandes.

26' Gilson cobra falta direto para a área e Dudu Cearense, em posição de impedimento, cabeceia a bola para o fundo do gol.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! DUDU CEARENSE MARCA O SEGUNDO!

25' CARTÃO AMARELO PARA SASSÁ! Por peitar o juiz.

25' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO! Por falta em Sassá.

22' Douglas faz boa jogada cruza para Marcos Junior, que cai dentro da área pedindo pênalti. Juiz mandou seguir o jogo.

18' Lucas recebe pela esquerda, corta Lindoso, mas chuta na defesa. No rebote, Douglas chuta forte, mas a bola fica com Gatito.

17' Calazans faz boa jogada individual e passa para Marcos Jr, mas o jogador estava em posição de impedimento.

17' Que isso! Pedro dá bonito chapéu em Dudu Cearense.

16' Sassá cruza para área, mas a defesa do Fluminense corta.

8' Marquinho lança a bola na área para Marcos Jr, que fica cara a cara com Gatito e, ao tentar driblar, perde a bola.

5' Luiz Fernando cruza, Igor Rabello desvia, e Lucas Fernandes chuta por cima do gol.

4' Orejuela rouba a bola, cruza para a área, mas a bola fica com Gatito.

1' Sassá sofreu falta antes do primeiro minuto de jogo. Gilson cobra a falta e Igor Rabello cabeceia para dentro do gol.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BOTAFOGO! IGOR RABELLO ABRE O PLACAR NO NILTON SANTOS!

0' COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio sendo respeitado.

Times entrando em campo. A bola já vai rolar no Nilton Santos!

BANCO DO BOTAFOGO: Helton Leite, Kanu, Yuri, Matheus Fernandes, Leandrinho, Pachu e Vinicius Tanque.

BOTAFOGO ESCALADO: Gatito Fernández; Fernandes, Renan Fonseca, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo; Guilherme e Sassá.

?BANCO DO FLUMINENSE: Marcos Felipe, Henrique, Mateus Norton, Wendel, Sornoza, Osvaldo e Richarlison.?

FLUMINENSE ESCALADO: ?Júlio César, Luiz Fernando, Frazan, Reginaldo, Calazans, Orejuela, Douglas, Marquinho, Lucas Fernandes, Marcos Jr e Pedro. ?

"A situação de sempre querer vencer já é motivante, principalmente em um clássico. Mas lógico que nós temos a prioridade desses dois jogos casados e difíceis da Libertadores (Atlético Nacional e Barcelona de Guayaquil). O Atlético é um time difícil, está bem no ranking e não posso correr riscos. Nosso observador esteve conhecendo as instalações. Eu não tenho lateral-direito, gente. O treinador tem que se virar. Nem sempre os improvisos vão dar a resposta que você quer. É uma situação da competição que você não consegue mudar"

No Botafogo, o foco também está em outra competição. Na próxima quarta-feira (12), o Alvinegro enfrenta o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Copa Libertadores. O técnico Jair Ventura também afirmou que irá para a partida de hoje com o time reserva.

"Você vai jogar para chegar numa semifinal que já está definida. É engraçado isso. Normalmente uma semifinal vale muito. (Poupar) É a alternativa que nós temos. Nosso interesse é em tudo, mas não temos quantidade no plantel para arriscar mais do que estamos arriscando. Como perdi os dois laterais, pode acontecer de perder Richarlison, Wellington, Sornoza... Alguém tem que jogar, um ou outro. Mas vai ser uma equipe até diferente da do Fla-Flu. Tem que ver, analisar. E para analisar bem é no jogo e contra adversário forte".

Visando a partida contra o Goiás, na quinta-feira (13), pela Copa do Brasil, o técnico Abel Braga afirmou que irá escalar um time alternativo para a partida contra o Botafogo.

Vale lembrar que, a partir da semifinal da Taça Rio, os cartões levados na competição são zerados.

Lucas, Renato e Nogueira são desfalques confirmados no Fluminense. Os laterais estão com problemas físicos e foram poupados. Já o zagueiro cumpre a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por possuir a melhor campanha do Grupo B - terminou em primeiro lugar com 12 pontos - o Botafogo tem a vantagem do empate na partida.

Na última vez que as equipes se enfrentaram, em março, pela terceira rodada da Taça Rio, o Botafogo terminou o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 0 no placar e, na segunda etapa, viu o Fluminense reagir, com grande atuação de Richarlison, e virar a partida para 3 a 2.

Na história do confronto entre as equipes, são 355 partidas. Sendo 131 vitórias para o Flu, 106 empates e 118 vitórias para o Botafogo. No quesito gols, a vantagem também é Tricolor. São 556 gols marcados pelo Fluminense e 508 marcados pelo Botafogo.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Botafogo x Fluminense ao vivo na VAVEL Brasil, pela semifinal da Taça Rio.