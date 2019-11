Resultado Cruzeiro-RS x Inter no Campeonato Gaúcho 2017 (0-2)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Internacional para as semifinais do Campeonato Gaúcho 2017. Daqui a pouco estará disponível o pós jogo e toda a repercussão deste jogo. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado. Boa noite!

17:53 | O próximo desafio do Inter será pela Copa do Brasil. Quarta-feira (12) o time de Antônio Carlos Zago encara o Corinthians no Beira Rio, a partir das 21h45.

17:51 | O Internacional vai encarar o Caxias na próxima fase. Primeiro jogo será e Porto Alegre, o segundo e decisivo será disputado em Caxias do Sul.

90' FIM DE JOGO EM GRAVATAÍ. INTERNACIONAL ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS DO GAUCHÃO 2017!

81' Brenner fica caído no gramado. Jogador sente o ombro esquerdo.

Jaderson, de apenas 16 anos, entrou muito bem na partida. Jogador está conseguindo bagunçar o lado esquerdo do Internacional. — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 9 de abril de 2017

76' Vladimir arrisca de longe e Marcelo Lomba faz a defesa para o Internacional.

75' Edenílson faz bom passa para Valdívia. O Meia lança Brenner na área e o centroavante arrisca o chute. Sander salva o time do Cruzeiro.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: Nico López. ENTRA: Carlos.

72' Brenner faz boa jogada e toca para Valdívia, mas o meia acaba errando na hora de devolver a bola.

70' Jaderson tenta lançar na frente, mas Marcelo Lomba faz boa defesa para o Inter.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: SAI: Thiago Alagoano. ENTRA: Jaderson.

66' Edenílson faz bom passe para Brenner, que fica cara a cara com o goleiro. Deivity sai a tempo e evita a finalização do centroavante do Inter.

63' Edenílson é o centro das jogadas do Internacional. Praticamente todas as bolas passam pelo jogador. Tem qualidade!

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: Roberson. ENTRA: Valdívia.

59' Antônio Carlos Zago chama Valdívia. Torcida pede pelo jogador.

59' Wiliam Kozlowski tenta o chute de fora da área, mas Edenílson faz o corte para o Colorado.

57' CARTÃO AMARELO PARA NICO LÓPEZ.

50' Matheus tenta jogada na entrada da área, mas acaba resbalando e cai sozinho. Inter sai jogando.

47' Uendel cruza para a grande área e a bola sobra com Nico López que carimba o zagueiro ao tentar finalizar.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM GRAVATAÍ. CRUZEIRO VAI PARA O TUDO OU NADA.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: SAEM: Lucas Martins e Ronaldo. ENTRAM: Mathues e Reinaldo.

SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: SAI: Carlinhos. ENTRA: Seijas.

Edenílson foi a melhor notícia da semana para o Internacional. Jogador entrou muito bem no time até aqui. #InterVavel — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 9 de abril de 2017

"O Cruzeiro teve uns dois contra-ataques perigosos, mas soubemos controlar e fazer os dois gols, que nos dão tranquilidade", Uendel, lateral do Internacional.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO. INTERNACIONAL VAI VENCENDO O CRUZEIRO POR 2 A 0 EM GRAVATAÍ.

4º gol de Nico López no Campeonato Gaúcho. É o vice artilheiro do Inter na competição, atrás somente de Brenner, com sete. #InterVavel — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 9 de abril de 2017

43' GOOOOOOOOL, DO INTERNACIONAL! NICO LÓPEZ! Após trapalhada da defesa do cruzeiro a bola sobra com Nico López, que arrisca de fora da área e marca um belo gol.

39' Willaim cruza para a área e Brenner tenta ajeitar para Roberson, mas a bola fica com a defesa do time Estrelado.

37' DEIVITY! William foi para a cobrança, a bola passou pela berreira, mas ficou nas mãos do goleiro Deivity.

36' Falta para o Internacional. Willaim e Carlinhos na bola.

O gol deixa o Internacional muito perto da fase semifinal. O adverário será o Caxias, que eliminou o Juventude na manhã deste domingo.

27' GOOOOOOOOL, DO INTERNACIONAL! VICTOR CUESTA! Após cobrança de escanteio para trás, a bola é lançada, por Nico López, para dentro da área. Roberson ajeita para o zagueiro marcar o primeiro gol com a camisa do Internacional.

24' Lucão entra na área e busca a finalização. Marcelo Lomba toca na bola e manda para escanteio. Boa chegada do Cruzeiro.

23' Edenílson faz boa jogada para o Internacional. A bola sobra com Nico López, que consegue a finalização. Deivity faz boa defesa.

21' Contra-ataque do Cruzeiro! Thiago Alagoano recebe passe e sai em velocidade, mas errou na hora de cruzar para Lucão. Tiro de meta para Marcelo Lomba.

19' Bate e rebate na área do Internacional. Defesa conseguiu afastar o perigo.

16' Koslowski cruzou para Thiago Alagoano, que conseguiu cabecear no canto direito de do goleiro do Inter, mas a bola sai. Alagoano fica se lamentando após o lance.

15' Roberson ganha dividida e entra na grande área, mas cometeu falta sobre o marcador.

10' Atleta do Cruzeiro já está de volta no gramado, tudo bem.

9' John Lennon cai no gramado e recebe atendimento médico.

9' Internacional vai tentando chegar ao ataque pelo lado esquerdo, com Uendel e Carlinhos.

6' Cruzeiro recupera a bola no campo de defesa e tenta a ligação direta, William faz o corte para o Internacional.

2' William levanta a bola na área, mas Thiago Alagoano afasta o perigo.

1' Internacional tem uma falta para cobrar que é quase um escanteio.

0' Rola a bola no estádio Vieirão!

Inter no Gauchão: 12 jogos. 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 15 gols marcados e 14 gols sofridos. 47% de aproveitamento. #InterVavel — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 9 de abril de 2017

Cruzeiro no Gauchão: 12 jogos. 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 14 gols marcados e 11 gols sofridos. 56% de aproveitamento — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 9 de abril de 2017

Cruzeiro também definido: Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; BenHur, Ronaldo, Lucas Martins e William Kozlowski; Tiago Alagoano e Lucão.

Confirmado:

CHEGAMOS! A equipe colorada já está no Estádio Antônio Vieira Ramos para o jogo de logo mais. #VamoInter #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/Wnp2pJECeO — S. C. Internacional (@SCInternacional) 9 de abril de 2017

Provável escalação do Sport Club Internacional: Marcelo Lomba; William, Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Dourado,Edenílson, Uendel, Roberson; Valdívia e Brenner.

Além do goleiro Danilo Fernandes, fora por 60 dias, o Internacional não vai poder contar com o capitão D'Alessandro na tarde deste domingo. O camisa 10 ainda sente dores no tornozelo devido a uma pancada que recebeu no último jogo, na quinta-feria. Roberson será o substitudo de D'Ale em Gravataí.

Provável escalação do Esporte Clube Cruzeiro: Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Tawan, Ronaldo, L. Martins, W. Kozlowiski; Lucão e T. Alagoano.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Cruzeiro-RS x Internacional ao vivo na VAVEL Brasil, no Campeonato Gaúcho.

O Internacional pode perder por até um gol de diferença que garante classificação para as semifinais do Gauchão.

O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. O único placar que leva a disputa para cobranças de pênaltis é 3 a 1 para o Leão da Montanha.

O destaque do Cruzeiro é o atacante Thiago Alagoano, que é o artilhiero do clube no Gauchão com cinco gols. Thiago Alagoano ainda não balançou as redes jogando contra o Internacional.

Pelo lado Colorado na partida Cruzeiro-RS x Internacional ao vivo hoje o destaque do time é o Centroavante Brenner. Em 12 jogos na temporada o jogador já balançou as redes 13 vezes, sete pelo Campeonato Gaúcho. No jogo de ida o camisa 38 marcou duas vezes.

O Cruzeiro começou a erguer a Arena Cruzeiro, seu novo estádio, em 2011. O clube que antes era de Porto Alegre, optou pelo município de Cachoeirinha para a contrução da Arena. Enquanto as obras não ficam prontas o Estrelado vem mandando seus jogos no estádio Vieirão, em Gravataí. A nova casa do Cruzeiro terá capacidade para 16 mil torcedores.

O Cruzeiro/RS teve o segundo melhor desempenho na fase classificatória do Gauchão ficando somente atrás do líder Novo Hamburgo. Já o Inter ficou apenas na sétima colocação, com 14 pontos. A melhor condição do Leão da Montanha deu a vantagem do time poder decidir o confronto "em casa".

Internacional e Cruzeiro/RS começaram a decidir a vaga para as semifinais na última quita-feira (6) no estádio Beira Rio. O Colorado venceu a partida por 3 a 1 e tem uma boa vantagem para o confronto de volta, em Gravataí.