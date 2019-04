Fluminense confirma jogo com Goiás na Copa do Brasil para o Maracanã

O Fluminense voltará a jogar no Maracanã na próxima quarta-feira, dia 19 de abril, às 21h45 (de Brasília), contra o Goiás, no jogo de volta válido pela quarta fase da Copa do Brasil. A confirmação da partida aconteceu na noite desta segunda-feira (10) no site oficial do clube. Em breve, o diretoria informará mais detalhes sobre o início da venda de ingressos.

Antes disso, o time juntamente com o técnico Abel Braga viaja nesta quarta-feira para Goiânia, onde na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), enfrenta o Goiás, na partida de ida, no estádio Serra Dourada. Essa é a última fase antes dos confrontos de oitavas de final, quando os times eliminados da Copa Libertadores entram na competição.

A primeira partida do Flu no Maracanã em 2017 foi diante do Liverpool, do Uruguai, pela Sul-Americana. O público foi de 37.145, dos quais 34.017 foram pagantes, e gerou renda de R$ 1.030.970.