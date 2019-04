Resultado e gols jogo Santos 1x0 Ponte Preta ao no Campeonato Paulista 2017

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Ponte Preta elimina o Santos nos pênaltis e enfrentará o Palmeiras

Eis que o melhor ficou para o final. Depois de uma fase de grupos quase que confusa e rotineiramente entediante, o mata-mata do Campeonato Paulista surgiu com as quartas de finais e remanescendo apenas um dos oito jogos da fase podemos reiterar que o duelo mais instigante ficou por último, quando nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília) no estádio Paulo Machado de Carvalho (o tradicional e charmoso Pacaembu), Santos e Ponte Preta serão recepcionados ao vivo por mais de 32 mil torcedores do Alvinegro Praiano, para realização do jogo de volta do combate de 180 minutos que tem a Macaca como vencedor provisório após vitória Pioneira por 1 a 0 no Moisés Lucarelli.

Jogadores disputam bola no primeiro jogo, em Campinas Foto: (Divulgação / Ivan Storti / SantosFC)

Sem compromissos pelo meio de semana, Santos e Ponte Preta tiveram preparação alongada para o confronto desta noite, que será jogado pela 129ª vez na história e tem larga vantagem do Peixe que soma 71 vitórias, contra 33 derrotas, além de outros 24 empates. Sendo ainda mais detalhista e aludindo tal histórico no estádio, temos apenas três confrontos com duas vitórias do Santos e um empate, o último duelo aconteceu em 2013, quando Montillo e Everton Costa garantiram o triunfo Santista por 2 a 1. Rafael Ratão descontou para a Ponte.



De olho na quarta vaga e com adversário definido.



Para o Santos não há caminho senão o da vitória e para que a classificação seja direta o resultado deverá ter dois ou mais gols de diferença, caso contrário, o duelo Santos x Ponte Preta ao vivo hoje será decidido nos pênaltis, ambas hipóteses colocam a equipe na quarta colocação da chave na semifinal, tendo o Palmeiras como adversário . Na busca para obter sucesso nesse objetivo e defendendo a maior série invista de um time na história do estádio, o técnico Dorival Junior poderá, pela primeira vez, contar com todos os jogadores considerados titulares. A provável equipe foi definida em treino do último domingo, no CT Rei Pelé.

Na defesa, após problemas alternados entre Vanderlei e Zeca, Dorival poderá com os dois atletas, já que o lateral esquerdo se recuperou de edema na coxa direita tendo condições de voltar a atuar como titular.

A maior dúvida era entre Copete e Victor Bueno, já que após perder posição para Bruno Henrique, o colombiano teve boas participações em suas últimas chances ao contrário de Victor Bueno, que ainda tem rendimento contestado em 2017. Mas ainda assim, a opção deverá ser feita pelo camisa sete. Com vaga garantida, Bruno Henrique falou sobre a preparação Santista para a partida:

"Vamos tirar tudo de dentro da gente para conseguir reverter este resultado."

"Tivemos diversas atividades para aprimorar nosso desempenho. Temos um bom elenco, com bastante qualidade e precisamos aplicar tudo o que fizemos nestes dias para fazer um bom jogo. Não faltará raça em campo. Temos que colocar o coração na ponta da chuteira e ir para cima. Vamos tirar tudo de dentro da gente para conseguir reverter este resultado."

Bruno Henrique, em treino no CT Rei Pelé Foto: (Divulgação / Ivan Storti / SantosFC

Invicta desde que Gilson Kleina assumiu o comando, A Ponte Preta pode até considerar o desfavorável retrospecto histórico diante de uma das maiores equipes do cenário nacional, mas por outro lado, a atual fase e os recentes resultados mostram uma crescente que dão confiança de que após 39 anos a Macaca finalmente poderá eliminar o Santos em uma fase de mata-mata (única vez que isso ocorreu foi pela 2º turno do Paulistão de 1978). Recentemente o Santos eliminou a Ponte em 2011 e 2014, ambos em quartas de finais do estadual.

Sem tomar gol a três jogos, a Macaca joga não só pela vitória que garantiria vaga na semi tendo o Corinthians como adversário (saldo de gols definiria o mandante) como também por qualquer empate, o que levaria ao confronto diante do Palmeiras. Para Kleina, apesar da vantagem, nada de esperar o Santos.

"Temos de ser competitivos e objetivos para que possamos atingir nosso objetivo."

"Não adianta eu entrar e sentar na vantagem logo no primeiro minuto. Temos de ser competitivos e inteligentes para que possamos atingir nosso objetivo. O Santos não vai mudar a forma de jogar, é uma equipe ofensiva, agressiva, que vai vir dentro. Não podemos abdicar (do ataque), achar que só podemos defender. Temos que encontrar o equilíbrio certo.

Fernando Bob, suspenso, é desfalque certo na equipe, Renato Cajá e Wendell brigam para ver quem ficará com a vaga do volante. Apesar de não treinar sexta-feira (07), Willian Pottker, o artilheiro da equipe no ano, é presença confirmada para o confronto Santos x Ponte Preta.

Ponte Preta faz último treino no Moisés Lucarelli, que definiu escalação Foto: (Divulgação / PontePress / Raul Sauan)

Confira ficha técnica do confronto Santos x Ponte Preta ao vivo:

Local: Pacaembu, em São Paulo



Data e horário: segunda-feira, 20h (de Brasília)

Arbitragem:Rafael Gomes Felix da Silva, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis



Provável Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira;



Provável Ponte: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Yago e Reynaldo; Jádson, Elton e Wendel (Renato Cajá); Clayson, Lucca e Pottker.



