Donatti deixa resultado no clássico de lado e mantém foco na Libertadores

Na tarde desta segunda-feira (10), o elenco rubro-negro treinou visando seu próximo compromisso, contra o Atlético-PR, pela Copa Bridgestone Libertadores. Após o treino, o zagueiro Donatti concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre o desempenho do Flamengo no último jogo, próximo confronto e o fator Conca, jogador que está melhorado de uma lesão

Apesar de sua experiência no futebol, o jogador analisou seu desempenho no Brasil e disse sobre as dificuldades que passou, principalmente sobre a lesão que sofreu no início da carreira: "Poderia ter começado a jogar antes, mas tive lesões e me fez falta o aspecto físico. Também precisei me adaptar ao futebol brasileiro, que é muito diferente do argentino, mas creio eu que já esteja adaptado. Agora tudo depende da opção do técnico, que é quem escala a equipe. Ele sempre trata de fazer o melhor possível nos treinos para fazer o time render mais."

Depois de um empate sem gols no Clássico dos Milhões, o Flamengo possui um compromisso importante quarta-feira e Donatti comentou: "Creio que o torcedor esteja tranquilo. Mesmo não tendo conseguido um resultado positivo no último jogo, fizemos um bom trabalho dentro de campo. O bom do futebol é que sempre há revanche. Mas agora, na quarta-feira, teremos um jogo importante novamente e iremos em busca de um resultado positivo. O que passou, passou", disse o jogador.

O zagueiro concluir a coletiva falando sobre o Conca, que está tratando de uma lesão: "Primeiramente, ele está contente por estar aqui. Sempre falo com ele e todos os dias o pergunto como se sente. Falta um pouco de ritmo, mas ele está bem. Ele é um grande jogador. Esperamos que ele se recupere rápido para que possamos desfrutar de sua presença tanto fora quanto dentro de campo, como espera o torcedor", finalizou o camisa 25.