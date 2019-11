Palco da final, Vasco jamais conquistou título no Nilton Santos, mas registra maior goleada em clássicos

Palco da final do próximo domingo (16), o Estádio Nilton Santos viu três dos quatro grandes soarem o grito de campeão. O Vasco, único time que ainda não conseguiu esse feito, bateu na trave algumas vezes. A primeira vez foi em 2011, quando perdeu nos pênaltis para o Flamengo o título da Taça Rio. No ano seguinte, outra chance, mas parou diante o Fluminense, e deixou escapar o troféu do Carioca. Em 2013, quando enfrentou o Botafogo na final da Taça Guanabara, também deixou escapar o título para os alvinegros. Contudo, possui números interessantes dentro dos terrenos de Engenho de Dentro.

Confrontos diretos contra os grandes, levou a melhor em seis ocasiões, mesmo número de vitórias do Flamengo, mas perdeu sete vezes, contra três dos rubro-negros. Mesmo não vestindo a faixa de campeão no estádio, o Gigante da Colina registrou a maior goleada da história em clássicos no estádio: 6 a 0 sobre o Botafogo, com direito a três gols de Dodô, dois de Philippe Coutinho e um de Léo Gago.

(Foto: Marcelo Sadio/Vasco da Gama)

Agora, em 2017, quase quatro anos depois da última vez que decidiu um campeonato no estádio, o Vasco terá uma nova chance de escrever seu nome na história do Nilton Santos. O adversário será o mesmo Botafogo, que, ironicamente, sofreu a maior goleada de um clássico registrada no Engenhão, e que possui apenas dois títulos de turno do Carioca em sua casa.

