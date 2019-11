Resultado e gols Flamengo 2x1 Atlético-PR na Libertadores 2017

Agradecemos a companhia na transmissão deste grande jogo, Uma boa noite e até a próxima na VAVEL Brasil!

Os gols do jogo Flamengo 2x1 Atlético Paranaense:

2x1, Nikâo

2x0, Diego faz um golaço no Maracanã para Flamengo

Copa Libertadores 4. Grup lideri Flamengo, Paranaense'yi 2-1 ma?lup etti. Diego Ribas, Flamengo'nun 2. golünü att?. pic.twitter.com/Pyh2fZKA3t — Latin Tribün (@LatinTribun) 13 de abril de 2017

1x0, Paolo Guerrero

A próxima rodada acontece no próximo dia 26 e o Fla visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada

Com os resultados da noite, o Flamengo assume a liderança do Grupo 4 com 6 pontos. Já o outro rubro-negro mantém os quatro pontos na terceira colocação

Empate entre Universidad Católica e San Lorenzo deixa o clube chileno na segunda colocação com 5 pontos e o argentino na lanterna do grupo

50' FIM DE PAPO NO MARACANÃ!

47' Zaga atleticana aperta marcação em Guerrero e acaba cometendo falta

45' IMPEDIDO! Luiz Otávio recebe de Jonathan, passa para Nikão que manda para o fundo das redes. Mas o jogador estava em posição irregular mais uma vez, dessa vez o bandeirinha sinalizou

45' ACRÉSCIMOS! Sobe a placa de cinco minutos, vamos até os 50 minutos no Maraca!

43' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Pará. Entra: Cuellar.

42' William Arão encontra Cirino, mas Thiago Heleno desarma na direita

41' Matheus Sávio recebe pela esquerda, mas não consegue chegar e a bola sai pela linha de fundo

39' Cirino recebe de Matheus Sávio, mas fura na hora da finalização

38' QUASE! Cirino avança na direita e faz cruzamento rasteiro e Weverton defende impedindo domínio de Guerrero

35' Escanteio fechado no primeiro pau, Arão ajeita para Guerrero, que tenta cabecear e Weverton defende

33' CARTÃO AMARELO! Pará comete grave falta e recebe o cartão

31' QUASE! Nikão encontra Luiz Otávio na área, ele faz o giro, se livra da marcação e chuta cruzado para defesa de Muralha

30' Em correria, Grafite leva a melhor em cima de Réver, mas Márcio Araújo ganha a bola e acaba cedendo escanteio

29' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai: Lucho González. Entra: João Pedro

28' Réver recebe no meio de campo, dá chutão tentando aproveitar Weverton adiantado, mas a bola vai para fora

25' SUBSTITUIÇÃO! Na equipe do Flamengo Gabriel pede para sair e Cirino entra muito festejado pela torcida. No Atlético-PR sai Deivid para entrada de Luiz Otávio

23' Na primeira jogada em campo, Matheus Sávio bate fraco e bola é desviada me Guerrero, Gabriel tenta dar continuidade na jogada, mas bandeirinha sinaliza impedimento

20' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Diego. Entra: Matheus Sávio

19' Falta em Diego no meio-campo, o atleta cai sentindo dores e pede substituição

16' Diego recebe de Trauco na área, Thiago Heleno consegue fazer a interceptação e impedir o chute para o gol

14' CARTÃO AMARELO! Donatti comete falta em Lucho González e recebe advertência

13' Jonathan começa jogada pela direita, encontra Lucho na entrada da área e passa para Douglas Coutinho cruzar para Nikão, adiantado, abrir o marcador do Atlético

13' GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Grande jogada do rubro-negro para a finalização de Nikão!

11' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai: Eduardo da Silva. Entra: Grafite

10' Sozinho, Gabriel recebe na linha de fundo tenta lançamento, mas Paulo André intercepta mandando para escanteio

08' Lucho González recebe dura entrada de Arão, o jogador fica caído, mas o juiz manda seguir

05' ?Lançamento na área do Flamengo, Muralha fica com a bola, na saída Eduardo da Silva comete falta no goleiro

03' Pedalada de Sidcley, o jogador cruza fechado para a área e Muralha sai para espalmar mandando pela linha de fundo

01' Bom passe para Guerrero na área, tenta encobrir Weverton de canhota, mas a bola fica com o goleiro

00' Bola rolando na etapa final!

47' Fim de primeiro tempo no Maracanã!

44' Lucho González tenta encontrar Eduardo da Silva, erra passe, Muralha sai e manda chute pela lateral

43' Guerrero tenta cruzamento para a área, mas é marcado por dois e acaba desarmado por Paulo André

41' Nikão tenta passe de longa distância para a área, mas manda pela linha de fundo

40' Grande passe de calcanhar de Márcio Araújo, vibra o torcedor no Maracanã!

38' Eduardo Silva tenta levantamento na área, a zaga afasta e a bola sobra para Diego armar o contra-ataque na sequência

37' Renê comete falta em Eduardo da Silva próximo a linha de fundo. O juiz assinala e há perigo para o Flamengo

34' Guerrero recebe passe em profundidade, ajeita na canhota e arrisca chute cruzado, mas a bola fica nas mãos de Weverton

32' Apesar de maior posse de bola, o Atlético tem poucas chances de gol e encontra dificuldade de passar da defesa do rubro-negro carioca

31' Punição verbal para Douglas Coutinho, após levantamento na área o jogador empurra Réver e tromba com Muralha

29' Douglas Coutinho recebe na entrada da meia lua e arrisca, a bola passa a direita do gol de Muralha

26' Diego quase marca mais um golaço! Sozinho manda forte chute de longe e carimba a trave

25' CARTÃO AMARELO! Paulo André recebe cartão após falta dura em Diego

22' Falta para o Flamengo na entrada da área. Diego cobra fechadinho, Thiago Heleno faz o corte e Weverton sai muito bem e a equipe paranaense já arma contra-ataque

18' Em cobrança do escanteio, Muralha tenta afastar o perigo e recebe falta

17' Boa chegada do Atlético! Nikão arrisca chute perigoso perto da área, a bola engana Muralha, mas o goleiro atento defende mandando para escanteio

15' Da linha de fundo, Arão cruza para área, Thiago Heleno faz desvio e Diego acerta chute de primeira no ângulo de Weverton

15' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É do camisa 10, Diego!

11' Impedimento marcado para a equipe paranaense, após lançamento na área Eduardo da Silva desvia, mas juiz já marcava

10' O Atlético-PR tenta, Lucho González tenta cruzamento perigoso, mas Muralha afasta

09' Diego recebe boa bola de trauco, mas o juiz sinaliza o impedimento

06' Trauco encontra Guerrero avançado, que se livra dos marcadores e arrisca. Weverton espalma e Guerrero ganha disputa no alto com Thiago Heleno mandando para o fundo do gol

06' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Paolo Guerrero marca seu primeiro na Libertadores da América!

03' Diego tenta virada de jogo para Gabriel, que não consegue o domínio e bola sai pela lateral

02' Trauco recebe levantamento na área e cabeceia, a zaga paranaense afasta deixando sobra para Márcio Araújo arriscar de longe

01' Douglas Coutinho avança pela esquerda e faz cruzamento para Nikão na área, que não alcança a bola e comete falta em Renê

00' Bola rolando!

Os clubes já estão em campo, a torcida do Flamengo faz belo mosaico mostrando cobrança de falta de Zico diante do Cobreloa, em 1981. Na outra face do mosaico aparece a frase: "Seremos campeões!

Na noite de hoje, o Atlético-PR vai estrear sua nova segunda camisa na cor laranja, celebrando vinte anos de parceria com a Umbro, empresa que fornece material esportivo ao clube desde 1997

Reprodução/Twitter

Boa noite leitor que navega na VAVEL! Acompanhe agora Flamengo x Atlético-PR ao vivo na Copa Libertadores da América. A transmissão terá início às 21h45 na VAVEL Brasil aqui.

Vai lotar! Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Atlético-PR ao vivo, pela terceira rodada da Libertadores, terminaram. Um dia após a abertura da venda em pontos físicos, foram vendidos 50.500 bilhetes para a torcida do clube carioca, que esgotou as entradas na madrugada desta terça. A carga total é de 68.472. A partida será nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.

Este vai ser o terceiro jogo do Flamengo no Maracanã em 2017. O mais recente foi o empate em 0 a 0 com o Vasco, pela semifinal da Taça Rio, que classificou o adversário do Rubro-Negro. A primeira disputa desse ano do Fla no estádio foi a estreia na Libertadores. Na ocasião, depois de um primeiro tempo sem gols, o Rubro-Negro derrotou o San Lorenzo por 4 a 0, com pouco mais de 60 mil presentes.

No jogo contra o time da Argentina, inclusive, os preços eram iguais aos da partida contra o Atlético-PR. Naquela ocasião, a renda gerada pelos 54.052 ingressos vendidos foi de R$ 3,7 milhões. Com pouco mais de mil ingressos a mais desta vez, a expectativa é de que o valor arrecadado pelo Rubro-Negro seja maior.

O Atlético-PR tem pela frente uma pedra no sapato para seguir sonhando com uma das vagas às oitavas de final da Libertadores da América. Considerando os 14 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no Maracanã, o Furacão tem apenas uma vitória contra o Rubro-Negro carioca. Os times se enfrentam às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, pela terceira rodada da Libertadores com casa cheia. Os ingressos para o jogo estão esgotados.

No Maracanã são 12 vitórias do rival e um empate (em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro de 1998) entre as equipes no estádio. Além disso, são 26 gols do Flamengo e 11 do Atlético-PR (veja os detalhes no quadro abaixo). A derrota mais dolorida foi na final da Copa do Brasil, em 2013. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida na Vila Capanema, e decidiram o título no Maracanã. O Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Elias e Hernani, levantando a taça do torneio nacional.

A única vez em que o Furacão derrotou o Flamengo no Maracanã foi em 2013, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, vitória por 4 a 2 (relembre no vídeo abaixo) dos comandados do técnico Vagner Mancini com gols anotados por Roger, Marcelo Cirino, Fran Mérida e Dellatorre para o time paranaense. Do time que entrou em campo naquela partida, o goleiro Weverton e o volante Deivid permanecem no clube.

Em 2016, contabilizando outros estádios, os Rubro-Negros se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Do lado paranaense, o Atlético-PR venceu o Flamengo por 1 a 0, pela semifinal da Copa Primeira Liga, com gol do meia Marcos Guilherme, porém, o jogo foi realizado em Juiz de Fora. Do lado carioca, o Flamengo derrotou o Atlético-PR, também por 1 a 0, no Kleber Andrade, com gol de Mancuello, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, as equipes ficaram no 0 a 0, na Arena da Baixada.