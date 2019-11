Resultado e gols Inter 1x1 Corinthians na ida Copa do Brasil 2017

Um grande abraço e te esperamos lá na VAVEL Brasil. Abraços!

1x1 para Internacional

RODRIGO DOURADO deixa tudo igual no Beira-Rio



Inter 1x1 Corinthianspic.twitter.com/dUJpOoZ9yU — Sport News (@SportNewsFut) 13 de abril de 2017

0x1, para Corinthians

GOL DE ROMERO. INTER 0x1 CORINTHIANS.



detalhe na narração: Villani mandando o Inter colocar no DVD. pic.twitter.com/SqM8Aq07DE — leonardo (@revotriI) 13 de abril de 2017

UM JOGAAAAAÇO! Um dos melhores do ano no Brasil. Várias chances de gol, disputas, rivalidade e tudo aberto para a volta!

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' Corinthians cadencia, segura o resultado.

91' Inter tenta a pressão final!

90' Mais quatro de jogo.

89' MUDA O TIMÃO: Camacho entra e sai Maycon.

88' MARCELO LOMBAAAAAAAA! Jabá faz linda jogada pela direita, rola pra Fágner, que cruza e a zaga afasta mal. Rodriguinho bate firme e Lomba faz novo milagre!

87' Corinthians sem pressa no finalzinho.

86' Gabriel entra pelo meio, sofre falta e o juiz manda seguir.

85' Reta final de partida.

84' Uendel completa de cabeça e a bola sai sem perigo em linha de fundo.

83' Jogo ainda aberto no Beira-Rio.

82' MUDA O INTER: Gutierrez entra e sai Edenílson.

81' MUDA O TIMÃO: Giovanni não aguentou lesão. Entra Jabá.

80' Willian bate de fora e isola. Tiro de meta.

79' Contra-ataque gigantesco do Corinthians, mas Gabriel prendeu demais a bola!

78' Inter teve boa chance de contra-ataque, mas Valdivia se perdeu no lance. Escanteio.

77' Pancada feia em Giovanni. Jogo parado.

76' O Corinthians perde gols feitos nessa noite!

75' MAAAAAARCELO LOMBA! Rodriguinho deixa Giovanni sozinho contra o gol e ele avança, entra sozinho e bate. Lomba fecha o ângulo e faz milagre!

74' Inter aluga o campo corinthiano. Pressão!

73' PRA FOOOORA! Na primeira dele, Valdivia dançou e deixou Fágner tonto, chutou rasteiro e a bola passou na frente da pequena área!

72' MUDA O INTER: Valdivia entra e sai Nico Lopez.

71' FORA! Cássio e Balbuena batem cabeça, a bola sobra Nico Lopez, que bate e a bola sai a direita do gol.

70' Linda trama corinthiana pela esquerda, mas Clayton erra passe pra Rodriguinho.

69' MUDA O INTER: Brenner sai e entra Carlos.

68' Beira-Rio uma pilha de nervos!

67' E o Corinthians novamente erra passe. Inter pressiona.

66' São 37 passes errados do Corinthians até aqui.

65' Jogo muito quente, pegado, mas com apenas 13 faltas.

64' FOOOORA! Maycon solta a canhota e a bola passa por cima do gol do Inter.

63' MUDA O TIMÃO: Giovanni entra e sai Marquinhos.

62' Inter novamente aperta o ritmo.

61' Romero erra mais um passe. Uma enormidade.

60' Inter volta a por forte pressão na marcação. Corinthians tenta escapar.

59' Amigo, que duelo!

58' JOGAÇO! Escanteio, curto, Dalessandro cruza, Dourado antecipa Pablo e manda na rede!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DOURADO, DO IIIIIINTER!

56' A Fiel faz a festa no Beira-Rio.

55' Nico tenta cruzamento e a bola fica fácil pra Cássio.

54' Gol fora de casa vale. Marca importante do Timão!

53' LETAL! Arana recebe lindo passe de Clayton, cruza rasteiro, fechado e Romero completa de carrinho! Aberto o placar!

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMEEEEEEEEEEEEERO, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

51' Corinthians força a defesa do Inter e consegue roubar.

50' Edenílson chega cruzando, mas na mão do Cássio.

49' Inter acalma o jogo. Partida quente.

48' Começo de partida intenso e aberto novamente.

47' PERDEEEEU! Marquinhos deixa Romero livre pra marcar, se mata sozinho e a zaga do Inter salva o gol!

46' Romero arranca pela direita e passa errado. Mais um.

45' Recomeça o jogo.

Os times retornam para a segunda etapa.

A segunda etapa promete e muito. É clássico!

Timão sofre na defesa e erra muito no ataque. Precisa de um golzinho pra volta.

Colorado precisa do resultado porque o jogo da volta será em Itaquera. Vai sair mais.

Inter foi superior, mas Corinthians mostrou que está vivo após um enorme primeiro tempo.

Terminou.

46' AMARELO, ARANA. Deu sem bola em Dalessandro.

45' Minuto final.

44' Corinthians consegue chegar, mas precisa caprichar mais.

43' CLAYTON.... Recebe com espaços, domina e na hora de cruzar mandou lá na lua.

42' Willian arrisca de fora e isola. Tiro de meta.

41' AMARELO, MAYCON. Puxou Dalessandro.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Romero na esquerda. Vai ajudar Arana na marcação.

38' Rodriguinho novamente segurando demais a bola e matando velocidade do time.

37' FORA! Novo ataque pela direita, cruzamento de Cuesta e Brenner novamente erra de cabeça.

36' CÁÁÁÁSSIO! Linda tabela Uendel/Carlinhos e o lateral bate cruzado pra defesa do goleirão. Escanteio.

35' CÁSSIO! Willian cruza, Brenner testa sem força e Cássio pega firme.

34' Corinthians equilibra o jogo novamente, mas segue mais defensivo.

33' Arana e Willian se matam na linha de fundo e o juiz só dá tiro de meta pro Timão.

32' Dalessandro cruza/chuta e Cássio pega firme.

31' Corinthians mostra que está muito vivo no jogo!

30' MAAAAAAAARCEEEEELO LOOOOMBAAA! Corinthians chega pela esquerda, Cuesta afasta do gol de Rodriguinho, mas Maycon manda de canhota e o goleiro faz um milaaaagre!

29' Edenílson bate de fora e totalmente sem perigo.

28' Corinthians perdidinho na marcação.

27' Marquinhos e Arana muito mal, tanto no ataque quanto defesa.

26' Inter domina a partida. Corinthians mal na esquerda.

25' PERDEEEU! Nico ganha de Pablo no corpo e fica 2x1. Ele cruza e Brenner ficou livre. Jogou de ombros e facilitou a saída de Fágner.

24' PRA FOOOOORA! Marquinhos perde a bola, Willian arranca, passa pra Lopez, que bate de prima e manda perto de Cássio!

23' Willian tira o cruzamento e Arana manda pra linha de fundo. Escanteio.

22' Mais um passe errado, agora Fágner. Quebra o ritmo do Timão.

21' Arana, desafogo pela esquerda, não faz bom início de jogo.

20' Corinthians segue errando muitos passes. Inter agradece.

19' Meu amigo, que partidaça no Beira-Rio.

18' NA TRAAAVE! Edenílson foi cruzar e a bola ia entrando. Cássio deu um toque na bola e mandou na trave!

17' AMARELO, CARLINHOS. Carrinho pra matar contra-ataque.

16' AMARELO, FÁGNER. Carrinho que pegou a bola e depois jogador.

15' Arquibancadas pegando fogo. É clássico!

14' Gabriel busca ataque com Romero, mas erra passe. Muitos passes equivocados.

13' Corinthians tem mais tranquilidade na hora da posse, mas sofre com velocidade do Inter.

12' É lá e cá. Ninguém para nem pra respirar.

11' AMARELO, CUESTA. Carrinho por trás levantando Clayton.

10' São dez minutos de um jogaço no Beira-Rio. Os dois times não param um minuto.

9' IMPEDIDO! Linda trama corinthiana pela esquerda, mas Arana cruza impedido. Acertou.

8' CÁÁÁSSIO! Uma bagunça na área corinthiana, Cuesta bate na pequená área, Cássio tira com os pés e levanta a torcida.

7' Uendel responde com cruzamento rasteiro e Balbuena manda pra escanteio.

6' QUAAASE! Fágner cruza, Romero desvia e Dourado quase marca contra ao tirar pra fora! Escanteio.

5' Corinthians começa tendo espaços. Inter com problemas na marcação.

4' Começo agitado no Sul do país!

3' MILAAAAAGRE! Jogada pela esquerda com Marquinhos, Rodriguinho divide e Romero fica de mano. O chute é defendido por Lomba e o rebote pega no peito do goleiro!

2' Corinthians tenta trocar passes e tirar o ímpeto colorado.

1' Primeiro ataque com chute de fora de Edenílson e a bola saindo sem perigo ao gol de Cássio.

0' E começou!

Timão com camisa branca, calção e meias pretas.

Inter com camisa vermelha, calção e meias brancas.

O juizão é Luiz Cláudio Regazoni.

É amigo.... É clássico, é jogo grande. Decisão quarta que vem na Arena Corinthians.

Times posicionados, hora do Hino Nacional Brasileiro.

Volume sobe, times sobem. Hora de clássico!

Times posicionados na boca do vestiário. Times prestes a subir ao gramado.

Fiel torcida se faz presente no Sul. Promete fazer enorme festa também.

Torcida colorada canta alto no Beira-Rio. Mais um capítulo da rivalidade nessa noite.

É a maior rivalidade interestadual do Brasil. A bola já já rola.

A torcida vai chegando, os preparativos vão acontecendo e em instantes a bola rola.

Inter com Lomba; William, Leo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Edenilson, R Dourado, D'Alessandro e Uendel; Nico Lopez e Brenner.

Timão escalado com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, G. Arana; Gabriel, Rodriguinho, Maycon; M. Gabriel, Romero e Clayton.

Equipes presentes no Beira-Rio, que já recebe torcedores para a partida.

O Beira-Rio certamente estará abarrotado para o duelo de logo mais. São esperados 35 mil torcedores.

Fique de olho Internacional x Corinthians: Valdívia, meia: Recentemente foi sondado no próprio Corinthians, mas ficou e tenta dar a volta por cima após sofrer lesão no ano passado.

Fique de olho Internacional x Corinthians: Guilherme Arana, lateral: O menino da base tem sido o melhor jogador nesse começo de ano e se destaca pela parte ofensiva, dando enorme desafogo no setor.

Apesar do Corinthians estar bem na defesa, sofre no ataque e tem deixado a torcida com um pé atrás, enquanto o Inter é enorme incerteza na temporada, apesar de poder subir de divisão facilmente.

Agora a história é outra. Copa do Brasil, valendo o gol fora de casa e com os dois times instáveis.

Rebaixado pela primeira vez em sua história em 2016, o Inter pode dizer que teve um empurrão corinthiano. Poucas rodadas para o fim, o Timão recebeu o Inter em Itaquera e venceu com gol polêmico de pênalti de Marlone.

Na volta, o Beira-Rio lotado não intimidou o alvinegro e logo abriu 2 a 0, matando a final e fazendo a Fiel gritar "é campeão". No final, D'Alessandro e Willian ainda proporcionaram cenas lamentáveis inesquecíveis.

Antes do primeiro jogo da final, o presidente do Inter apareceu numa coletiva com faixa de campeão do time paulista, além de um DVD com erros de arbitragem pró-Timão. No duelo do Pacaembu, Ronaldo brilhou e abriu enorme vantagem.

Mas toda a rivalidade esquentou mesmo na decisão do título da Copa do Brasil 2009.

A vitória heroica impediu o Timão na busca do título em seu centenário.

Desde então, os dois times protagonizam grandes jogos e cheios de rivalidade. Como o torcedor não vai esquecer a vitória colorada no lance final em 2010, atrapalhando a vida alvinegra?

Relembre a partida Internacional x Corinthians polêmica de 2005.

A rivalidade aumentou de vez quando Timão e Colorado disputaram ponto a ponto pelo Brasileirão 2005. O reclamado pênalti de Fábio Costa em Tinga até hoje é alvo de polêmicas.

Partida que já decidiu Campeonato Brasileiro (1976) e até Copa do Brasil (2009), mas que agora vale vaga na próxima fase do torneio mata-mata mais importante do país.

Será o primeiro duelo entre ambos da série de dois jogos pela quarta fase da Copa do Brasil. O sorteio colocou os dois gigantes frente a frente. É noite de Internacional x Corinthians ao vivo, duelo de muita história, peso, títulos e rivalidade. Acompanhe conosco em todas as suas emoções.

Noite recheada de grande futebol e você acompanhará tudo de uma grande partida entre gigantes do Brasil.

