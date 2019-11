Resultado e Gols Palmeiras 3x2 Peñarol na Copa Libertadores 2017

3x2, Gol de Fabiano no minuto 99 para ganhar!

Felipe Melo sobre o jogo

2x2, Gol de Gastón Rodríguez para Peñarol

Gaston Rodríguez empata na Allianz Parque:



2x1, Gol de Dudu para Palmeiras

Dudu vira a partida na Allianz Parque:



1x1, Gol do Palmeiras

0x1. Gol do Peñarol, Ramón Arias

55 min: Fim de jogo no Allianz Parque!

54 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Fabiano salva o Palmeiras no último minuto!

51 min: Cartão amarelo para Ramón Arias, do Peñarol

51 min: Mais três minutos de acréscimo, oito no total

48 min: Dudu está expulso! Cartão vermelho para o capitão do Palmeiras

47 min: Leonardo Ramos, técnico do Peñarol, é expulso pelo árbitro Roddy Zambrano Olmeco por chutar uma bola para o campo.

45 min: O juíz dá mais cinco minutos de acréscimo

43 min: Terceira substituição no Peñarol, sai Maurício Affonso e entra Perg

37 min: Substituição também no Peñarol, sai Junior Arias e entra Ángel Rodríguez

36 min: Terceira substituição no Palmeiras, sai Alejandro Guerra e entra Keno

29 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO PEÑAROL! Gastón Rodriguez empata para os visitantes

26 min: Cartão amarelo para Yerry Mina, do Palmeiras

25 min: Cartão amarelo para Gastón Rodriguez, do Peñarol

22 min: Segunda substituição no Palmeiras, sai Felipe Melo e entra Thiago Santos

22 min: Substituição no Palmeiras, sai Borja e entra Michel Bastos

19 min: Cartão amarelo para Felipe Melo

13 min: Substituição no Peñarol, sai Novick e entra Gastón Rodriguez

10 min: PERDEU! Borja bate por cima do gol de Guruceaca

9 min: Pênalti para o Palmeiras! Após cruzamento pela direita, Dudu é empurrado dentro da área por Petrik

5 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu vira o jogo para o Palmeiras!

2 min: Após dividida bem forte com Felipe Melo, Cristian Rodriguez recebe cartão amarelo

1 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! William empata para o "verdão"

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

41 min: Cartão amarelo para Petrik, o terceiro cartão para o Peñarol no jogo

31 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO PEÑAROL! Ramón Arias faz o primeiro dos uruguaios, comemora a numerosa torcida no Allianz Parque

30 min: Cartão amarelo para Maurício Affonso, do Peñarol

29 min: Eduardo Baptista, de camisa verde, recebeu aviso do quarto árbitro para mudar de uniforme para não ser confundido com os jogadores

13 min: Yeferson Quintana desarma Dudu e depois vai para cima do atacante palmeirense

11 min: Felipe Melo e Maurício Affonso dividem forte. Na sequência, os dois se encaram, mas logo o clima tenso foi cortado

4 min: Cartão amarelo para Guzmán Pereira, do Peñarol

0 min: Começa o jogo!

Boa noite leitor que navega na VAVEL! Acompanhe agora jogo Palmeiras x Peñarol ao vivo na Copa Libertadores da América. A transmissão terá início às 21h45 na VAVEL Brasil aqui.

"Se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, vou dar". Os jogadores do Peñarol não esqueceram a frase dita por Felipe Melo, em sua apresentação ao Palmeiras, há quase três meses.

Nesta quarta, a equipe uruguaia enfrenta o Verdão, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em São Paulo.

"O Felipe faz isso para aparecer, é marqueteiro. Eu vejo direto o campeonato paulista. Ele é um bom jogador, mas faz coisas desnecessárias. Tenho certeza que respeita nossa camisa. Se precisar brigar, vamos brigar. Se tiver que bater, vamos bater. Mas nada com deslealdade. Os caras não esqueceram o que ele falou. Não podemos traduzir isso em raiva, violência... Temos que entrar focados em jogar futebol, mas a dividida com ele será diferente do que a com outro jogador. Será mais ríspida, pode ter certeza", afirma Ronaldo Conceição, ex-jogador de Internacional e Atlético-MG.

Felipe Melo tem dito que foi mal interpretado, que nunca quis ofender ou provocar os uruguaios. O volante afirma que sua intenção não era criar polêmica e que "deu mole", "deveria ter usado outra frase". Segundo ele, a ideia era deixar claro que o Palmeiras "não iria pipocar" diante de um adversário mais aguerrido.

O zagueiro é o único brasileiro do atual elenco do Peñarol. Ele não jogará nesta quarta por ter sofrido uma entrada forte de um companheiro em treino recente, antes de a equipe viajar ao Brasil. Para Ronaldo, a expectativa é que esteja pronto para atuar na partida de volta, em 26 de abril, daqui duas semanas, no Uruguai.

"Dei um azar no meu primeiro jogo, tive entorse grave no tornozelo. Estava melhor e tomei um carrinho no treino. Aqui, os treinamentos são piores que os jogos. O futebol se vive de uma maneira diferente. É totalmente de choque, de força. Aqui é puro contato. Pouco jogado, mas muito brigado. Esse é o lado bom de transferir essa maneira de jogar para uma Libertadores. Pede catimba. Não podemos achar que isso possa ser o suficiente para tirar o investimento do Palmeiras, que tem jogadores que podem ganhar o jogo a qualquer momento", diz o brasileiro.

Para esta quarta, de acordo com Ronaldo, o Peñarol vai em busca de um empate na arena.

"É importante não perder para o Palmeiras. Queremos tirar um ponto e ganhar na volta. Óbvio que o Palmeiras é o favorito. Por estar jogando em casa, tem toda obrigação. Será jogo díficil. Nosso time usa muito os contra-ataques com jogadores rápidos na frente. Temos jogadores conhecidos, como o Cebolla Rodriguez, que jogou na seleção. Ao lado de Atlético-MG e River Plate, da Argentina, o Palmeiras é o grande favorito para ganhar a Libertadores"

A estreia da equipe uruguaia no Palmeiras x Peñarol ao vivo na Libertadores foi decepcionante: goleada por 6 a 2 para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, fora de casa. No segundo confronto pelo torneio, vitória contra o Atlético Tucumán, por 2 a 1.

"O jogo contra o Jorge Wilstermann foi atípico. Tomamos uma goleada que não deveríamos. Não vai acontecer derrota assim de novo. Todos ficamos conscientes do vexame que foi. Temos que buscar pontos fora. Tínhamos treinador e jogadores novos. Nosso time está mais encorpado, tem identificação muito boa com os jogadores. Naquela época, estávamos mal no Uruguaio e agora estamos a só um ponto da liderança. Começa a jogar com times maiores, pega confiança e cresce"

Na última Libertadores, Ronaldo Conceição jogou contra o Palmeiras. O zagueiro estava no River Plate, do Uruguai. No primeiro jogo, em Montevidéu, empate por 2 a 2. No Brasil, o Verdão ganhou por 4 a 0. Mesmo com a vitória, a equipe acabou sendo eliminada após a vitória do Rosário Central contra o Nacional, na última rodada da fase de grupos.

"O Palmeiras de agora está muito mais forte. Vejo muita diferença. Está mais encaixado. Entram e saem jogadores, e o time não muda. Gosto muito do Borja, ele é rápido. O Dudu está em uma fase excepciona. Tem o Mina, Dracena... O próprio Felipe Melo está jogando muito bem – finaliza o brasileiro, que recebe brincadeiras dos companheiros por se chamar Ronaldo, ser careca e jogar na zaga"