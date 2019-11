Resultado Atlético-MG 1x1 Sport Boys na Libertadores 2017

11' Capdevila cruzou na medida para Tenório desviar de cabeça e bater o goleiro Giovanni. Empate do time boliviano.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT BOYS! TENÓRIO!

7' Córdoba faz falta dura em Marcos Rocha, e os jogadores atleticanos ficam cobrando cartão amarelo do árbitro.

5' Marcos Rocha faz boa jogada pela direita, cruza para a área, o goleiro tira, e Robinho confere o rebote. Galo abre o placar no Independência.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! ROBINHO!

0' Começa o jogo!

Jogadores já estão em campo. Falta pouco para a bola rolar na Arena Independência.

Sport Boys: Arias; Zampiery, Rivero, Coimbra, Perozo, J. Sánchez; Messidoro, Bejarano, Ferreira, Córdoba; Tenório.

Atlético-MG: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias; Luan, Otero, Robinho; Fred.

As equipes já estão escaladas!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Atlético-MG x Sport Boys ao vivo válido pela Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Atlético-MG tem o seu segundo compromisso pelo Grupo 6 da Libertadores nesta quinta-feira, às 19h30, no Independência, quando recebe o Sports Boys, da Bolívia, palco onde não perde nesta competição há dois anos, e com promessa de casa cheia. O duelo é valioso para o Galo.

Terceiro em sua chave, o alvinegro empatou, fora de casa, na estreia, com o Godoy Cruz, da Argentina, em 1 a 1. Um resultado confortável. Para manter-se bem na tabela, só a vitória interessa no jogo Atlético-MG x Sport Boys ao vivo hoje.



Vale destacar que o time de Roger Machado está momentaneamente fora da zona de classificação pois a rodada começou mais cedo. Na última terça-feira, o mesmo Godoy Cruz venceu o Libertad, do Paraguai, fora de casa, por 2 a 1 e tem quatro pontos.

Adversário de logo mais, os Boys têm um ponto e estão em segundo por terem dois gols (3 a 1). Vencendo, o Atlético ultrapassa o rival. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, de quebra, assume a ponta.



Saindo da tabela e entrando no campo, o professor Roger garantiu ao torcedor que não faltará entrega do seu elenco, que chegou para treinar com faixas pedindo dedicação e raça no gramado.



- A torcida do Atlético, mais que as demais torcidas, gosta da entrega total do time em campo. Não se faz time só com parte técnica e tática. Tem que colocar intensidade e o coração acima de qualquer coisa dentro de campo. Além de todos os elementos, a raça tem que ser aflorada. Não que tenha faltado em algum momento. Acho que a torcida gosta de ver a todo momento a disputa pela bola, o desejo pelo gol. Nossa equipe vai se entregar dentro de campo como tem feito nos outros jogos - comentou.



Na última terça-feira, o atacante Fred foi condenado pelo TJD-MG a quatro jogos de suspensão, pena mínima para agressão física, por dar um soco no zagueiro Manoel, no último dia 1°.

Um dos jogos de gancho foi cumprido na última rodada do Campeonato Mineiro, a derrota por 2 a 1 para a Caldense. A pena, no entanto, só vale para jogos do Estadual. Assim, o camisa 9 está livre para jogar.

Também na última terça-feira, o goleiro Victor, que passou por uma cirurgia no ombro há quatro meses, voltou a treinar com bola e participou do treino tático. Apesar disso, ainda não há previsão para o seu retorno.