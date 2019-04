Resultado e gols São Paulo 0-2 Cruzeiro na Copa do Brasil 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Os gols do jogo:

0x1, Lucas Pratto en contra

O Cruzeiro vence o São Paulo por 2 a 0 fora de casa e larga com vantagem na quarta fase da Copa do Brasil.

51 min: Fim de jogo!

49 min: Cartão amarelo para Thiago Mendes

47 min: No Cruzeiro entra Lucas Romero na vaga de Hudson

46 min: Cartão amarelo para Jucilei

42 min: No Cruzeiro sai Ábila e entra Raniel

36 min: Ábila recebe cartão amarelo

32 min: No Cruzeiro entra Alisson para saída de Thiago Neves

28 min: No São Paulo sai Cícero para entrada de Gilberto

24 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Thiago Neves cruza e Hudson, ex-São Paulo, cabeceia para aumentar o placar no Morumbi.

20 min: No São Paulo entra Araruna no lugar de Buffarini

16 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Falta cobrada na área do próprio tricolor e Lucas Pratto cabeceia contra, 1 a 0 para o clube mineiro.

15 min: No São Paulo sai Wellington Nem para entrada de Thomaz

9 min: São Paulo pressiona a saída de bola do Cruzeiro

3 min: Ábila lança Rafinha, mas Junior Tavares faz o corte

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

43 min: Diogo Barbosa tenta sair no contra-ataque mas é derrubado por Nem

33 min: Júnior Tavares cruza, mas Pratto não consegue finalizar

27 min: Ariel Cabral comete falta em Jucilei e recebe cartão amarelo

18 min: Jucilei da boa arranca e toca para Luiz Araújo, que chuta para boa defesa de Rafael

17 min: Thiago Neves recebe de Arrascaeta e acaba perdendo a bola, na sobra Hudson chuta longe do gol de Renan Ribeiro

12 min: Cícero aciona Nem, mas a bola vai muito forte e sai

4 min: Ábila dispara mas Renan Ribeiro tira no carrinho

0 min: Começa o jogo!

Já o São Paulo está escalado com: Renan; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Cícero e Thiago Mendes; Wellington Nem, Pratto e L. Araújo.

O Cruzeiro vem a campo com: Rafael, Mayke, Leo, Manoel, D.Barbosa; Hudson, Cabral; Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha e Ábila.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre São Paulo x Cruzeiro ao vivo válido pela Copa do Brasil. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

O volante Hudson, que defendeu a camisa Tricolor na temporada passada, enfrentará pela primeira vez o ex-clube na partida desta quinta-feira. Com boa passagem pelo São Paulo, Hudson foi trocado por Neilton, no início da temporada 2017, e espera uma boa partida contra o antigo clube.

Desses três casos, o que mais preocupa é o de Sobis, já que o atacante foi poupado por cinco treinos consecutivos e teve Ábila como seu substituto. Apesar disso, Henrique que sofria com lesão, foi reavaliado e já está fazendo recondicionamento físico, poderá entrar na partida.

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, está preocupado com o time para a partida contra o São Paulo. O comandante da Raposa teve que poupar três jogadores titulares dos últimos treinos pois os atletas tinham desgaste muscular, Arrascaeta, Rafael Sobis e Ezequiel descansaram durante as atividades pré jogo.

Bruno com entorse no tornozelo, Lucas Fernandes e Edimar com estiramento na coxa também são desfalques para essa partida contra o Cruzeiro, por isso a provável escalação de Ceni será - Renan Ribeiro, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio (Lucão) e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Luiz Araújo e Pratto

Já Sidão, também não está recuperado de uma lombalgia, o goleiro até foi para campo nos treinos, mas voltou a sentir dores, por isso foi cortado novamente.

Apesar de estar com vários jogadores voltando ao time, a equipe de Rogério Ceni ainda contará com desfalques no São Paulo x Cruzeiro ao vivo hoje. O peruano Cueva, apesar de já treinar com bola, não está 100% para a partida, e muito provavelmente será poupado.

A fome de gols do atacante também chama a atenção, já que contra o rival, Lucas marcou somente dois gols e foi no ano de 2015, ou seja, Lucas Pratto vem com tudo para a partida desta quinta-feira.

O Tricolor Paulista contará com a presença do jogador Lucas Pratto para a partida deste domingo, presença importante, já que o atleta é um velho conhecido dos cruzeirenses. Ex-jogador do Atlético Mineiro, o atacante quer reverter um tabu contra o adversário, de seis partidas disputadas, enquanto ainda atuava no Galo, Pratto ganhou somente uma, perdeu três e empatou duas.

Nesta fase da Copa do Brasil os confrontos ocorrem em partidas de ida e volta, por isso o primeiro ocorrerá no Morumbi, já o segundo jogo entre São Paulo e Cruzeiro ao vivo será no Mineirão.

Os encontros entre a equipe paulista com a equipe mineira no geral é favorável para os paulistas, já que o Tricolor do Morumbi venceu a maioria dos confrontos, porém quando se fala de confrontos mata-mata o azulão leva a melhor.

Quem conhece as equipes, sabe que o duelo é como um clássico entre São Paulo e Minas Gerais, já que é recheado de bons placares, retrospectos para ambos os times e um pouco de rivalidade.

Nesta quinta-feira (12), uma grande partida promete vibrar as arquibancadas do Morumbi, isso porquê o São Paulo enfrentará o Cruzeiro pela Copa do Brasil.