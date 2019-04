Fred marca quatro gols e iguala recorde do ex-atacante atleticano Guilherme

Além de entrar de vez na briga pela artilharia da Copa Libertadores da América, fato que ainda não aconteceu no extenso currículo de Fred, o atacante atleticano marcou quatro gols diante do Sport Boys, da Bolívia, e igualou o recorde do ex-centroavante Guilherme, que defendeu o Atlético-MG entre 1999 e 2003.

O ex-atacante Guilherme, hoje treinador Guilherme Alves, defendeu o Galo na Copa Libertadores da América de 2000. O centroavante foi artilheiro do Galo na competição com oito gols. Quatro deles foram marcados em um único jogo.

Na quinta rodada contra o Cobreloa-CHI, dia 5 de abril de 2000, o camisa 7 balançou as redes chilenas. Um deles foi histórico, onde o goleador atleticano bateu para o gol, de três dedos, e a bola descaiu no ângulo do goleiro Claudio Mele.

Foto: Galo Digital

Ao todo, Guilherme marcou 139 gols com a camisa atleticana, numa época em que o futebol não era tão democrático quando se tratava de marcar gols. As equipes tinham seus centroavantes e a eles eram imputados o direito de balançar as redes adversárias mais do que qualquer outro atleta do clube.

Até o momento, Fred marcou 27 gols em 41 jogos com a camisa do Atlético, desde sua estreia contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de 2016.