Especial Majestoso: No "ano fenomenal", Corinthians vence São Paulo na semifinal do Paulistão-09

No dia 19 de Abril de 2009, Corinthians e São Paulo se enfrentavam pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro duelo no Pacaembu, o time do então goleiro Rogério Ceni segurava um empate até aos 48 minutos do segundo tempo, quando o volante Cristian arriscou de fora da área e garantiu a vitória corinthiana no clássico. Na volta, no Morumbi, nada parou o impeto de Ronaldo e cia, 2 a 0 e vaga garantida na finalíssima.

Naquela ocasião os bastidores estavam inflamados, o ex-presidente do São Paulo, saudoso Juvenal Juvêncio - falecido em dezembro de 2015 - determinou que apenas 10% dos ingressos fossem destinados aos torcedores alvinegros, ainda pela fase de classificação para o mata-mata. A medida causou revolta do ex-presidente do Corinthians, atual deputado estadual pelo PT, Andrés Sanchez, que resolveu levar os clássicos ao Pacaembu - até 2009 os clássicos eram disputados no Morumbi com torcida dividida.

Num domingo de sol em São Paulo, os times entraram em campo para escrever um novo capitulo na história dos confrontos. O Timão comandado por nada mais, nada menos que Ronaldo Fenômeno. Enquanto o Tricolor tinha uma baixa considerável: Rogério Ceni, que sofrerá uma fratura no tornozelo no treinamento, dias antes do jogo da volta e ficaria 6 meses afastados dos gramados. O reserva Bosco assume a vaga do mito.

O Corinthians comandado por Mano Menezes entrou escalado com: Felipe, Alessandro, Chicão, William, André Santos; Cristian, Elias, Douglas, Jorge Henrique; Dentinho e Ronaldo.

O São Paulo de Muricy Ramalho visando a virada foi com: Bosco, Rodrigo, Renato Silva, Miranda, Junior Cesar, Jean, Hernanes, Jorge Wagner, Borges, Washington e Dagoberto.

Apesar da vantagem no placar a partida estava aberta e foi isso que o primeiro tempo daquela partida mostrou. O São Paulo, que precisava de um gol, foi pra cima e levou bastante perigo a meta de Felipe na primeira etapa. Assim como o Corinthians que arriscou algumas vezes no gol defendido por Bosco. No duelo particular Ronaldo x Bosco, no primeiro tempo, saiu vitorioso o goleiro tricolor que defendeu um chute cruzado do craque alvinegro.

A história que está sendo lembrada hoje, porém, começou a ser escrita no segundo tempo daquele dia. Aos quarenta segundos, Borges coloca uma bola na trave após boa cabeçada. Aos 10 minutos, Douglas - hoje no Grêmio - puxa o contra ataque pro Corinthians, toca pra Ronaldo, que encontra Jorge Henrique aberto no lado esquerdo. O "coringa" daquele time bate firme, a bola explode na trave e sobra limpa pra Douglas, que começou a jogada, encerra-la. 1 a 0 Corinthians.

Precisando de três gols para avançar, o panorama da partida não era favorável ao Tricolor, mas ainda faltava o dele, Ronaldo dois minutos depois. Cristian avança com a bola no campo de defesa e dá belo lançamento para Ronaldo, acima do peso, correr, dominar e abrir dois corpos de distancia para Rodrigo, defensor do São Paulo.

O duelo que venceu no primeiro tempo, não aconteceu no segundo. Bosco saiu da área para tentar anular o camisa 9, mas o apelido "fenômeno" não é por acaso: um tapa com lado de fora do pé, bola por cima de Bosco, 2 x 0 Corinthians. Na comemoração, o gesto feito por Cristian - na partida de ida - e o abraço dos companheiros.

Além da vaga na final, o Corinthians tirou mais uma coisa do rival, a "taça dos invictos". Com 21 jogos sem derrota o Timão superava a série de 20 estabelecida pelo próprio Tricolor entre 2006 e 2007.

Na grande final, Corinthians x Santos, com direito a dois de Ronaldo sendo um deles uma pintura 3 a 1. Na volta no Pacaembu, um empate por 1 a 1, que foi o necessário para levantar a taça de forma invicta.

Neste domingo (16), no mesmo Morumbi, às 19h, São Paulo x Corinthians voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paulista. Os personagens são outros, os cenários também, mas a rivalidade e a vontade de escrever mais um capítulo na história são os mesmos.