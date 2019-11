Resultado e Gols jogo São Paulo 0x2 Corinthians no Campeonato Paulista 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço. O Corinthians vence o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi e larga em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista.

Os Gols do jogo Sao Paulo x Corinthians hoje >

0x1, o primeiro gol do Corinthians foi de Rodriguinho!

Linda bola de Rodriguinho para Jô marcar.



0x2, Rodriguinho

49 min: Fim de jogo!

45 min: Thiago Mendes chuta de fora e manda longe do gol de Cássio

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: No Corinthians entra Léo Jabá na vaga de Romero

42 min: Pratto recebe na área mas cabeceia nas mãos de Cássio

39 min; São Paulo vai pra cima com apoio da torcida

33 min: No Corinthians sai Rodriguinho para entrada de Camacho

29 min: Maycon comete falta em Cueva e recebe cartão amarelo

27 min: UUUUUH! Rodriguinho chuta de fora e assusta Renan Ribeiro

24 min: Arana recebe de Clayton, vai pra cima de Maicon mas perde a bola

20 min: São Paulo tenta pressionar

16 min: Gilberto chuta cruzado e Cássio faz outra boa defesa

13 min: UUUUH! Maicon cobra falta de longe e Cássio faz a defesa

12 min: Cartão amarelo para Pablo

10 min: Jogo morno nesse segundo tempo

4 min: No Corinthians sai Jadson machucado para entrada de Clayton

0 min: No São Paulo sai Luiz Araújo para entrada de Gilberto

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho chuta de fora no cantinho e amplia o placar, 2 a 0.

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

41 min: Fagner cruza e zaga do São Paulo tira na hora H

38 min: Thiago Mendes arrisca de fora muito longe do gol

33 min: Cartão amarelo para Angel Romero

31 min: Jô recebe cruzamento na área e cabeceia nas mãos de Renan Ribeiro

24 min: UUUH! Thiago Mendes chuta, Cássio da rebote e Balbuena afasta o perigo

19 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho dá ótimo passe para Jô que bate para abrir o placar no Morumbi

18 min: No São Paulo sai Wellington Nem machucado para entrada de Cícero

16 min: UUUUUUUUH! Jadson chuta de fora e Renan Ribeiro faz ótima defesa

10 min: São Paulo toca a bola e tenta tomar a iniciativa da partida

6 min: Clássico começa animado

1 min: Luiz Araújo acerta Rodriguinho e recebe cartão amarelo

0 min: Começa o jogo!

Já o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Romero; Jô.

O São Paulo vem a campo com: Renan; Araruna, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cueva; Wellington Nem, Pratto e Luiz Araújo.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre São Paulo x Corinthians ao vivo pela ida da semifinal do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

O Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Guilherme Arana, Pablo, Balbuena e Fagner; Maycon e Gabriel; Romero, Rodriguinho e Jadson; Jô.

Durante o Paulistão 2017, a equipe de Carille foi menos vazada que a equipe de Ceni, em 12 jogos tomou nove gols, enquanto o adversário levou 20 gols. Em retrospectos, a equipe alvinegra leva a melhor nos clássicos, são 24 vitórias contra 14 do adversário.

Giovanni Augusto é a baixa do Timão, já Rodriguinho apesar de ter sido relacionado é dúvida, pois está com uma forte gripe, por isso nem treinou na manhã do último sábado.

O atacante turco, apesar de não estar 100% foi relacionado para o clássico e alertado sobre possíveis provocações do adversário, já que na última vez que os clubes se enfrentaram, Kazim provocou os adversários e rendeu comentários.

Enquanto o Tricolor do Morumbi vai ter a volta de Cueva, a equipe do Parque São Jorge contará com a volta de Kazim para o clássico.

Vale ressaltar que a equipe do Morumbi é um dos times que mais tomou gols no Campeonato Paulista, já o adversário é uma das defesas mais sólidas, apesar disso, Rogério Ceni disse que não vai mudar padrão de jogo para enfrentar o Corinthians, que vai continuar trabalhando no ataque para seguir marcando gols como tem acontecido nas últimas partidas.

Enquanto uns voltam, outros se encaminham para a recuperação. Buffarini que sofreu um estiramento na coxa na última partida contra o Cruzeiro, nem teve o nome relacionado para a partida de amanhã, assim como Chavez. Lucas Fernandes, Breno, Edimar e Sidão completam o time do departamento médico tricolor.

A volta de Cueva foi bastante celebrada pelos torcedores, pelo fato do jogador ter feito ótimas partidas, principalmente diante do rival nos últimos clássicos disputados.

Ao falar de desfalques, uma das principais dúvidas dos torcedores São Paulinos era a presença do peruano Cueva no clássico, já que o departamento médico disse que acreditava na volta do jogador somente para a próxima quarta-feira, mas todos foram pegos de surpresa, já que o nome de Cueva apareceu na lista de convocados para o clássico.

A partida de volta, ocorrerá na Arena Corinthians, no próximo domingo (23) e quem avançar, disputará a final contra Palmeiras ou Ponte Preta, que decidem a vaga também no próximo domingo (23).

Ambos os técnicos não terão dificuldade em escalar seus jogadores, já que o número de lesionados tem diminuído. O maior problema é do São Paulo que ainda conta com desfalques.

Na segunda partida, o Tricolor abriu o placar com Maicon, mas levou o empate com Jô, jogador que tem sido decisivos em clássicos.

Este é o terceiro duelo entre as equipes em 2017, os dois anteriores terminaram empatados, primeiro na final da Florida Cup, nos 90 minutos tradicionais terminou em 0 a 0, nos pênaltis a equipe do Morumbi foi melhor e levou o título.

As arquibancadas do Morumbi se preparam para segunda vez no ano receber o clássico Majestoso, disputado por São Paulo x Corinthians ao vivo na noite deste domingo (16).