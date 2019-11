Resultado Grêmio x Novo Hamburgo no Gauchão 2017 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou pela VAVEL Brasil neste domingo. Até a próxima com mais Campeonato Gaúcho e outras competições e modalidades! Siga ligado em nosso site! Uma ótima semana e até a próxima!

A partida da volta será no Estádio do Vale no próximo final de semana. Novo Hamburgo joga pelo 0 a 0 ou por vitória simples. Grêmio também joga por vitória simples ou por empates em placar superiores a 2 a 2. Em caso de novo empate por 1 a 1, decisão nos pênaltis.

Grêmio se complica com empate em casa e fica obrigado a ganhar na partida de volta ou de empatar por placares de 2 a 2 em diante. O Novo Hamburgo segurou bem a partida no primeiro tempo, sofreu o gol em jogada de Marcelo Oliveira e conclusão de Ramiro, mas foi maduro para chegar ao empate com chute de Juninho. O placar ficou favorável ao time do Vale, equipe de melhor campanha na competição.

50' FIM DE JOGO NA ARENA! Novo Hamburgo 1-1 Grêmio.

48' Luan cobrou falta na área e Barrios chegou atrasado na hora de completar às redes. Segue empatada a partida.

43' CARTÃO AMARELO! Pablo, zagueiro do Novo Hamburgo.

42' CARTÃO AMARELO! Kannemann por uma falta por trás em Lucas Santos em contra-ataque do Novo Hamburgo.

Grêmio refém de forçar jogo aéreo sem bons cabeceadores na partida. Zaga do Novo Hamburgo se consagra na ida da semifinal.

40' Cabeçada do Grêmio pela linha de fundo. Ramiro cruzou e Marcelo Oliveira completou para fora.

TROCA NO GRÊMIO: Sai Miller Bolaños e entra Lincoln.

Novo Hamburgo perdeu a bola da classificação na Arena. O primeiro chute de Juninho estourou na trave e o rebote estava fácil para Lucas guardar, mas chutou por cima.

37' PRA FORAAAAAAA! Parede de João Paulo, Juninho recebe atrás, chuta na trave e a sobra de Lucas Santos vai para fora.

35' PRA FORA! Luan chuta colocado, por cima da barreira e por cima da meta.

Novo Hamburgo comete sua 27ª falta no jogo. Grêmio cometeu 12.

34' FALTA! Sobre Luan, para o Grêmio. É da intermediária.

33' UUUUH! Renan recebe nas costas de Marcelo Oliveira, invade a área, mas chuta cruzado para fora, sem muito perigo.

33' Pra fora! Edilson cobra direto para fora, longe da meta.

CARTÃO AMARELO! Léo pela demora em deixar o campo na substituição anterior.

Troca no Novo Hamburgo: sai Léo e entra Renan.

31' Sai Pedro Rocha e entra Everton no Grêmio.

30' Carrinho de Juninho sobre Ramiro e falta marcada ao Grêmio.

29' Everton vai entrar no Grêmio.

27' Goleiro Matheus defendeu um desarme da zaga do Nóia e evitou a saída na linha de fundo. Bola ao Nóia trabalhar na defesa.

Complicada a vida do Grêmio. Novo Hamburgo melhora em campo e ameaça a virada na partida.

26' MARCELO GROHE! Quase a bola sobra a João Paulo na área após corte da zaga gremista!

25' OPA! Geromel vai com o braço nas costas do atacante, haveria a falta, mas Diego Real manda seguir na Arena.

24' AGARRA GROHE! Cobrança de Assis nas mãos do goleiro gremista. João Paulo recebe cartão amarelo por atrapalhar saída de bola de Marcelo Grohe.

23' Falta boa para o Novo Hamburgo, Kannemann derrubou João Paulo. Jogador cavou a infração próxima da área.

22' DEFENDE MATHEUS! Miller Bolaños puxa para o chute de perna direita e o goleiro defende em dois tempos.

20' Mais um ataque gremista com cruzamento de Edilson e Luan cabeceia pela linha de fundo sem perigo.

19' PRA FORA! Luan cruza da esquerda e Marcelo Oliveira cabeceia na pequena área para fora! Boa chance gremista.

19' Escanteio ao Grêmio na primeira tentativa de Barrios.

18' TROCA NO GRÊMIO: Sai Léo Moura e entra Lucas Barrios.

17' Cruzamento fechado de Lucas Santos e Marcelo Grohe defende firme.

16' João Paulo retorna ao campo após o atendimento médico.

16' FALTA DE ATAQUE! Cabeçada do Novo Hamburgo vai pela linha de fundo, mas o jogo já estava parado na Arena. Bola ao Grêmio.

14' João Paulo recebe atendimento médico. Tem escanteio pela direita quando o árbitro autorizar.

CARTÃO AMARELO! Lucas Santos, pelo Novo Hamburgo.

13' Grêmio volta ao ataque. Resultado bom para o Nóia com o gol qualificado. No momento, joga pelo 0 a 0 na volta.

Juninho pega a sobra de cabeçada de Marcelo Oliveira pelo meio, sai da marcação e enfia um chute potente para acertar o canto: 1 a 1 na Arena!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! Juninho empata em uma pancada!

11' Lucas Santos entra incomodando a defesa gremista. Lateral para o Nóia no ataque.

9' TROCA NO NOVO HAMBURGO: Branquinho sai e entra Lucas Santos.

9' IMPEDIMENTO! João Paulo à frente da linha de defesa.

8' AGARRA MATHEUS! Boa bola tramada pelo Grêmio no meio, Ramiro serviu Pedro Rocha, mas a bola correu demais e o goleiro Matheus defendeu firme.

6' FALTAAA! Edilson é derrubado na beira da área. Chegaram a pedir pênalti, mas foi fora da grande área. Chance na linha de fundo ao Grêmio.

6' Novo Hamburgo não desiste e Grêmio tenta aproveitar momento favorável.

Jogada fantástica de Marcelo Oliveira no ataque, dribla, leva ao fundo e cruza com carinho para Ramiro se jogar na bola, na raça e fazer 1 a 0, tirando do goleiro. Grêmio tem 1 a 0 na Arena.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! RAMIRO COMPLETA CRUZAMENTO E ABRE O PLACAR!

1' QUAAAAASE! Erro do Grêmio, João Paulo invade a área em velocidade, bate cruzado e a bola passa na frente da meta gremista. Quase a abertura do placar!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída é para o Grêmio!

Chuva fina cai no bairro Humaitá. O primeiro tempo não favorece ao Grêmio, que teve suas chances no início, mas não converteu. O Novo Hamburgo se segura com propriedade e vai arrancando um empate interessante para resolver em casa na partida de volta. Grêmio precisa romper o lacre defensivo dos visitantes, que fazem atuação segura até aqui.

48' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! 0 a 0 na semifinal do Campeonato Gaúcho.

46' PRA FORA! Branquinho arrisca pelo meio e manda direto pela linha de fundo. Lance perigoso do ataque do Nóia.

45' 3 minutos de acréscimos na Arena do Grêmio.

44' CARTÃO AMARELO! Jardel, meio-campo do Novo Hamburgo.

43' Lançamento da defesa para João Paulo, Geromel protege e Grohe fica com a posse pelo Grêmio.

42' Léo Moura cobra fechado e o goleiro Matheus defende sem dificuldades.

41' FALTA! Assis atropelou Edilson pela direita de ataque do Grêmio. Falta boa para o Tricolor.

Grêmio é muito lento para romper a defesa na etapa inicial. Vai ter muito trabalho para criar chances e convertê-las.

40' MATHEUS! Edilson cruzou com força da direita e o goleiro foi bem para segurar a bola.

37' MARCELO GROHE! Fica com a bola na grande área após recuo de Marcelo Oliveira para conter ataque do Nóia.

35' Marcelo Oliveira agora é quem pede pênalti na área, força passagem, cai e o árbitro Diego Real aponta o tiro de meta.

34' Falta de Luan sobre Preto para matar o contra-golpe do Nóia.

32' IMPEDIMENTO! Muito perigo em chegada do Novo Hamburgo, mas o ataque estava adiantado na grande área.

31' UUUUUH! Boa jogada de Pedro Rocha, ele cruza fechado e a zaga rebate antes de chegar em Miller.

Partida do Novo Hamburgo é de muito empenho e dedicação. Grêmio troca passes em busca de espaço e encontra uma marcação que muitas vezes para o jogo com faltas. Árbitro Diego Real precisa interferir.

26' Léo Moura tem a chance na área, mas a zaga se recupera e desarma o atuante do meio-campo tricolor. Grêmio melhora.

23' PRA FORA! Miller Bolaños recebe ótimo passe do capitão Maicon e chuta cruzado pela linha de fundo!

22' Lançamento para Edilson na direita e o goleiro Matheus abandona a meta para segurar firme.

20' Ramiro ajeita para finalizar de longe e manda a bola por cima, sem perigo à meta.

19' Duelo entre Geromel e João Paulo marca o primeiro tempo. Zagueiro afasta o perigo novamente pela linha lateral.

Bom jogo do Novo Hamburgo até aqui. Marca firme, não dá espaços e consegue sair com toque de bola em algumas investidas. Grêmio não é dominante no primeiro tempo.

17' JOGO PARADO! João Paulo recebia lançamento na área, caiu, Geromel protegeu a saída da bola e o atacante pede atendimento médico.

16' CHUTOU FRACO! Luan recebe com espaço pelo meio, engatilha o chute de canhota, a bola vai fraca, com desvio e o goleiro Matheus defende sem problemas.

15' SAIU! Luan com bola e tudo pelo Grêmio. Lateral ao Nóia na Arena.

14' Pedro Rocha passa pelo marcador, mas cruza muito forte e a bola cruza a extensão da área.

12' DEFENDE MATHEUS! Miller Bolaños pega a bola na direita, arrisca cruzado e o goleiro cata firme no centro da meta.

11' Grêmio propõe mais o jogo no início. Mas Novo Hamburgo não abdica de tentar investidas em velocidade. Jogo estudado na Arena. Grêmio erra muito o último passe.

9' ESPALMAAAA MATHEUS! Pedro Rocha arruma espaço pelo meio, chuta no canto e o goleiro vai buscar, jogando para escanteio.

8' Falta agora sobre Miller Bolaños no centro de campo. Bola para o Grêmio cobrar.

6' Direto pra fora! Edilson faz levantamento na área, mas manda forte demais e a bola se perde na linha de fundo.

4' Novo Hamburgo segura o jogo em muitas faltas no meio de campo. Jogo não engrena.

CARTÃO AMARELO! Amaral, do Novo Hamburgo, por falta anterior sobre Luan, em que árbitro mandava a lei da vantagem.

3' OPA! Pedro Rocha tenta cavar pênalti na área do Novo Hamburgo após drible no marcador. Árbitro manda seguir.

2' Falta cometida por Ramiro em Jardel e jogo parado no centro do gramado.

2' Uma chegada para cada lado! Defesas levaram a melhor nas bolas cruzadas!

0' Falta cometida por Edilson em Preto no meio de campo.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola na Arena do Grêmio! É semifinal do Campeonato Gaúcho 2017!

Vai rolar a bola na Arena! Equipes prontas no campo do estádio gremista.

Equipes no final do trabalho de aquecimento. Em seguida a bola rola na Arena do Grêmio. Jogo vai começar na pontualidade das 16 horas.

Novo Hamburgo escalado: Matheus; Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Preto, Jardel e Juninho; João Paulo e Branquinho.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Ramiro, Maicon, Léo Moura, Miller, Rocha, Luan.

No mesmo horário, pelo país, Botafogo x Vasco na final da Taça Rio, a decisão do segundo turno do Campeonato Carioca. Na capital paulista, Corinthians x São Paulo se enfrentam pela semifinal do Estadual.

Grêmio: Miller Bolaños confirmou que sentiu dores durante a semana, mas deve ir ao jogo como titular. Delegação gremista já desembarcando na Arena do Grêmio para o primeiro jogo da semifinal.

Expectativa para o jogo de hoje é de mais de 22 mil torcedores na Arena, um bom público em parâmetros do estadual e após atuação gremista pela Libertadores. O público diante do Deportes Iquique foi de pouco mais de 30 mil torcedores.

No histórico dos confrontos:

173 jogos

124 vitórias do Grêmio (430 gols)

33 empates

16 vitórias do Novo Hamburgo (157 gols)

A arbitragem do jogo das 16 horas é por conta de Diego Real, auxiliado por Élio Nepomuceno e Leirson Martins.

Logo mais vamos escalar as duas equipes: o Grêmio de Renato Portaluppi e o Novo Hamburgo de Beto Campos. É dia de semifinal na Arena do Grêmio!

A defesa do Grêmio vive boa fase mesmo com a ausência de Geromel nas últimas atuações. A exceção foi o segundo tempo contra o Deportes Iquique, quando o goleiro Marcelo Grohe voltou a ser vazado e por duas vezes. É na inspiração do bom segundo tempo do time chileno do técnico Jorge Vera que o Novo Hamburgo pode arrancar um resultado que o satisfaça.

Domingo de Páscoa e tempo melhor pelo Rio Grande do Sul com a abertura de sol. Logo mais, a bola rola para Grêmio x Novo Hamburgo, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. São os primeiros 90 (e poucos) minutos dessa decisão. Lembrando que nos critérios de desempate está o gol qualificado, portanto é interessante para o Nóia romper a defesa tricolor no jogo de ida.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Novo Hamburgo ao vivo online pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2017. A bola rola às 16 horas na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Fique conosco!

Palco do jogo: Arena do Grêmio. Estádio inaugurado em 2012 em amistoso diante do Hamburgo da Alemanha, a Arena conferiu a final da Copa do Brasil 2016 com o Grêmio campeão. Aguarda uma conquista estadual para os tricolores e é preciso que esteja com presença de bom público na semifinal. Espera-se pelo menos mais de 20 mil torcedores do Tricolor no bairro Humaitá.

O Tricolor Porto-Alegrense só tem a dúvida do zagueiro Pedro Geromel. O zagueiro está com problema muscular e novamente pode desfalcar o time. Ele não esteve disponível na partida no meio de semana contra os chilenos na Arena, mas está relacionado ao confronto com Novo Hamburgo. Se não puder atuar, a dupla de zaga será composta por Kannemann e Rafael Thyere.

O Grêmio vem com força máxima. Após as vitórias nas quartas de final, o Tricolor ainda bateu o Deportes Iquique por 3 a 2 na Libertadores da América. O Tricolor é o líder do Grupo 8, ao lado do Guaraní do Paraguai, ambos com 6 pontos em dois jogos. Eles se enfrentam no próximo meio de semana em busca da consolidação da liderança da chave.

O Novo Hamburgo é um time organizado e também composto por jogadores experientes, como os meias Preto e Branquinho e o atacante João Paulo.

O desafio do Novo Hamburgo é voltar às melhores atuações do início do campeonato quando surpreendeu e foi arrasador em alguns jogos. Venceu o Inter em Porto Alegre e ficou no empate diante do Grêmio jogando em seu estádio. Invicto diante da dupla Gre-Nal, o Nóia é uma das forças do interior em busca do caneco.

O Grêmio fez a quarta melhor campanha da primeira fase, com algumas partidas com seus reservas. Somou 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A série de empates é que atrasou a campanha, mas o time foi bem nas quartas de final ao vencer o Veranópolis em duas oportunidades pelos placares de 2 a 0 fora e 5 a 0 em casa para selar a classificação porto-alegrense à semifinal.

O Nóia fez a melhor campanha da primeira fase, a fase de classificação. Ficou no primeiro lugar com 23 pontos adquiridos em 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É o time do técnico Beto Campos que venceu ainda os dois jogos da fase de quartas de final. Seu adversário era o São José e o Novo Hamburgo venceu ambos os jogos por 1 a 0.

A partida Grêmio x Novo Hamburgo é fundamental para as duas equipes em busca do título gaúcho. O Novo Hamburgo jamais conquistou a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul, enquanto o Grêmio possui 36 conquistas, mas a última já está no distante ano de 2010.