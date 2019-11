Especial Majestoso: Na volta de Raí, São Paulo massacra Corinthians na final do Paulista-98

Tarde de domingo, 10 de maio de 1998. O gramado do Morumbi estava preparado para receber mais uma vez a final do Campeonato Paulista daquele mesmo ano. Nos vestiários, São Paulo e Corinthians se preparavam para o confronto. Nas arquibancadas, cerca 80.000 torcedores esperavam ansiosos pelo apito inicial.

As duas partidas ocorreram no Cicero Pompeu de Toledo. A partida de ida, o Corinthians tinha ganho por 2 a 1 e um empate no segundo jogo era o suficiente para o troféu ir para o clube do Parque São Jorge.

Para Marcelinho Carioca, autor de um dos gols da primeira partida, balanças as redes em um final é importante para ficar marcado na história do clube "Você marcar um gol em um final você vai ficar marcado, entra pra história, isso demonstra que você tem poder de decisão, existem jogadores que se sobressaem no campeonato e chega na final somem, amarelam" comentou o ex atleta.

O que a equipe alvinegra não contava era que o São Paulo tinha uma carta embaixo das mangas. O craque Raí voltava para o Tricolor depois de uma temporada na França, e o jogador fez sua reestreia justamente na final.

As regras do Campeonato Paulista ainda eram muito instáveis e por isso era possível inscrever um jogador em qualquer momento do torneio, por isso, em uma operação durante a semana, a equipe do Morumbi anunciou Raí, que já começou a treinar e foi com todo o gás para a grande final.

Além de Raí, estavam em campo: Rogério Ceni, Zé Carlos, Capitão, Marcio Santos e Serginho; Alexandre Rotweiller, Fabiano e Carlos Miguel; França e Denílson.

As 16h daquele domingo, o árbitro apitava inicio de partida, e quem diria? Logo dos pés do reestreante que saiu o primeiro gol da partida. Após cruzamento na área, França cabeceou e ajeitou para Raí, que cabeceou completando para o fundo das redes.

O São Paulo foi para o intervalo com a vantagem do gol, mas, ainda assim, era necessário mais. No início dos 45 minutos finais, Didi empatou para o Corinthians em um golaço pouco provável para a categoria do centroavante. Era o empate que o Corinthians buscava.

Mas o dia mesmo era do Terror do Morumbi. Após uma grande jogada, França tocou para Raí, que retribuiu o toque e deixou o companheiro pronto para marcar o segundo gol. França não desperdiçou e marcou, 2 a 1.

Nos minutos finais de jogo, após Denílson não desistir da bola e mandar um belo passe, França mais uma vez completou para o fundo das redes, fechando o placar em 3 a 1.

Após esses três gols e participação precisa de Raí, o título veio para o Morumbi, e o São Paulo quebrou o jejum de seis anos sem vencer um Campeonato Paulista.

Para Marcelinho Carioca, o São Paulo foi merecedor do troféu "estávamos confiantes, mas o São Paulo foi superior, foi merecedor na segunda partida e derrotou a gente por 3 a 1, com show de Raí, França, Denílson e Serginho" finalizou

Será que no confronto desse domingo, teremos algo parecido? Bom, a única certeza é que será um grande clássico, como todo Majestoso é. Esperamos para ver o que os Deuses do futebol nos prepara.