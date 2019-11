Resultado Sport x Náutico no Campeonato Pernambucano 2017 (3-2)

Com fim de jogo eletrizante, Sport bate Náutico e sai em vantagem na semi do Pernambucano

17:58 Os confrontos de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano vão acontecer apenas no próximo final de semana. O Náutico vai receber o Sport, no domingo (23), às 16h00, na Arena Pernambucano, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Já o Salgueiro duelará com o Santa Cruz, no outro duelo do mata-mata, no sábado (22), às 19h00, no Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco.

17:56 Ilha do Retiro recebeu um público de 15.082 torcedores, gerando uma renda de R$ 289.785,00.

17:54 Com o resultado desta tarde, o Sport poderá até empatar com o Náutico na partida de volta que ainda assim estará na final do Campeonato Pernambucano, enquanto o Timbu precisa vencer o Leão por dois gols de diferença para avançar à decisão. Se os alvirrubros triunfarem por um tento de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Vale lembrar, que o gol fora de casa não é critério de desempate nesta competição estadual.

49’ Fim de jogo na Ilha do Retiro! Sport consegue uma virada sensacional diante do Náutico, vence por 3 a 2 e larga na frente na busca por uma vaga na final do Campeonato Pernambucano.

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Fabrício cobra escanteio, Rithely tenta cabecear e a defesa alvirrubra afasta mal para Juninho aproveitar o rebote e chutar para o fundo das redes levando a torcida rubro-negra ao delírio.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Everton Felipe aparece com velocidade pelo meio, toca para Rogério e o atacante cruza na área para Juninho cabecear para o fundo das redes e levar a torcida ao delírio.

42’ Náutico vai administrando o resultado, enquanto o Sport não encontra forças para buscar o empate mais uma vez.

38’ Última alteração no Náutico: Sai: Anselmo. Entra: Alison.

37’ Última alteração no Sport: Sai: Mena. Entra: Lenis.

36’ Fabrício cobra falta com qualidade pela esquerda e Anselmo cabeceia para escanteio.

32’ Rogério vai para cima da marcação, passa por dois, entra na área e toca fraco para corte da defesa alvirrubra.

31’ Samuel Xavier recebe pela direita e tenta levantar na área, mas joga direto para as mãos do goleiro Tiago Cardoso.

27’ Modificação no Náutico: Sai: Dudu. Entra: Maylson.

26’ Fabrício faz cruzamento para área, mas Rogério não consegue dominar com qualidade e facilita o trabalho da defesa alvirrubra.

24’ Alteração no Náutico: Sai: Rodrigo Souza. Entra: Nirley.

23’ Modificação no Sport: Sai: Ronaldo. Entra: Everton Felipe.

22’ Alteração no Sport: Sai: André. Entra: Juninho.

19’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Manoel faz jogada pela esquerda, levanta na área e a defesa rubro-negra falha. Atento, Anselmo aproveita e manda para o fundo das redes para delírio da torcida alvirrubra.

15’ Rithely acerta lindo passe para Rogério, que chuta de fora da área e obriga Tiago Cardoso a defender com dificuldade.

13’ Amarelo! Manoel para o ataque rubro-negro fazendo falta dura em Rithely e acaba sendo punido com cartão.

11’ Sport pressiona o Náutico de todas as maneiras. Segue melhor em campo, mas precisa aproveitar as oportunidades com mais qualidade.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Fabrício cobra escanteio, Rithely desvia e Tiago Cardoso defende, mas Diego Souza aproveita o rebote e manda para o fundo das redes para delírio da torcida rubro-negra.

5’ Diego Souza acerta lindo passe pelo meio e deixa Rogério livre na área, mas a defesa chega bem no momento da finalização.

2’ Durval levanta a bola na área, Rithely ajeita de cabeça e o atacante André não consegue finalizar, pois Tiago Alves chega chutando para fora.

0’ Começa o segundo tempo!

17:04 Náutico voltando para etapa final neste momento. Equipe é a mesma do primeiro tempo.

17:02 Sport de volta para o segundo tempo, sem sofrer alterações.

45’ Fim do primeiro tempo!

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Marco Antônio cobra falta com muita qualidade e acerta o ângulo para abrir o placar e levar a torcida alvirrubra ao delírio.

43’ Amarelo! Mena faz falta em Erick na entrada da área e acaba sendo punido com cartão.

42’ Perdeu! David erra feio dentro da pequena área e André acaba perdendo uma grande chance.

39’ Manoel recebe pela esquerda e cruza para Tiago Alves cabecear para fora, com perigo.

36’ Amarelo! Ronaldo faz falta puxando o atacante Erick e é punido com cartão.

34’ Perdeu! Mena avança pela esquerda e cruza na medida para André cabecear sozinho na pequena área e parar na trave.

33’ Perdeu! André sai sozinho na área, fica de frente para Tiago Cardoso e chuta fraco para defesa do goleiro.

31’ Amarelo! Dudu erra passe no meio-campo, Diego Souza avança com liberdade e acaba sofrendo entrada dura de Rodrigo Souza, que recebe o primeiro cartão da partida.

28’ Uuuhhh! André recebe bom passe de Diego Souza, mas não aproveita. Ele vai atrás e toca voltando para Rogério furar na finalização. Ronaldo chega chutando e a bola desvia no zagueiro Ewerton Páscoa.

26’ Manoel recebe pela esquerda, avança com liberdade e chuta rasteiro para defesa rubro-negra afastar o perigo.

23’ Rogério coloca velocidade pelo meio e chuta da intermediária para fora, com perigo.

22’ Marco Antônio cobra escanteio, Magrão sai mal da meta e quase se complica no lance, mas árbitro também marcou falta.

21’ Rithely recebe pela direita e acerta bom passe para Diego Souza, que fica parado e não dá prosseguimento a jogada.

18’ Diego Souza cobra falta e joga em cima da barreira alvirrubra.

17’ André domina bem na entrada da área, vai para esquerda e tabela com Mena, mas acaba sendo derrubado por Rodrigo Souza e o árbitro marca a falta, que pode ser perigosa.

14’ Sport agora errada bastante no meio-campo e não consegue fazer uma pressão no Náutico, que ainda não chegou efetivamente ao ataque.

11’ Samuel Xavier avança com velocidade pela direita, vai até a linha de fundo e cruza para Rogério cabecear errado para fora.

10’ Manoel recebe com liberdade pela esquerda, tenta cruzar e joga direto para as mãos do goleiro Magrão.

8’ Sport começa fazendo uma marcação pressão e explorando o lado esquerdo de defesa do Náutico, que conta com o jovem Manoel e não tem Giovanni fazendo a cobertura.

5’ Tiago Cardoso! Rogério recebe dentro da área, limpa a marcação e chuta forte no canto para grande defesa do goleiro alvirrubro.

4’ Rogério recebe dentro da área, vai para cima de Ewerton Páscoa, mas acaba chutando fraco para defesa do goleiro Tiago Cardoso.

2’ Uuuhhh! André cruza na área, Rogério tenta de bicicleta, mas acaba errando. Mena chega de surpresa pegando o rebote e chuta de primeira para boa defesa de Tiago Cardoso.

1’ David vai trabalhando pela linha de fundo, cruza e a bola desvia. Atento, Magrão segura firme e evita maiores problemas.

0’ Começa! A bola está rolando para o duelo entre Sport e Náutico, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano.

15:58 Encerrada a execução do hino de Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

15:56 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:55 Sport e Náutico estão entrando no gramado da Ilha do Retiro.

15:50 Público dentro da Ilha do Retiro vai melhorando com o aproximar do jogo. Torcida deve marcar presença, pois tem muita gente do lado de fora do estádio.

15:45 Trabalho de aquecimento dos jogadores do Náutico sendo encerrado neste momento. Atletas vão para os vestiários. Elenco do Sport, como de costume, aqueceu no vestiário.

15:35 Elenco do Náutico subindo para o gramado da Ilha do Retiro neste momento para fazer o trabalho de aquecimento.

15:30 O técnico Milton Cruz terá os demais jogadores para utilizar no decorrer de partida: Jefferson; Sueliton, Nirley, Adalberto, Darlan, Giovanni, Cal Rodrigues, Maylson, Jefferson Renan, Jefferson Nem, Alison e Giva.

15:25 O Timbu vai jogar com: Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Rodrigo Souza, João Ananias, Erick, Marco Antônio e Dudu; Anselmo.

15:20 Náutico escalado! O técnico Milton Cruz manteve a base já conhecida por todos, mas resolveu acionar o volante João Ananias no lugar de Giovanni, que esteve fora do último treinamento por conta de uma infecção intestinal.

15:15 O técnico Ney Franco terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Agenor; Matheus Ferraz, Raul Prata, Evandro, Rodrigo, Everton Felipe, Thallyson, Fábio, Lenis, Leandro Pereira, Paulo Henrique e Juninho.

15:10 O Leão vai entrar em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Mena; Ronaldo, Fabrício, Diego Souza, Rithely e Rogério; André.

15:05 Sport escalado! O técnico Ney Franco resolveu promover duas alterações no time titular, colocando o zagueiro Henriquez na vaga de Matheus Ferraz e o volante Ronaldo no lugar do meia-atacante Everton Felipe.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários da Ilha do Retiro. Dentro de instantes, as escalações vão ser divulgadas.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Sport x Náutico ao vivo online pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2017. A bola rola às 16 horas em Recife. Fique conosco!

Companheiro de trabalho de Ney Franco no São Paulo, em 2012, Milton Cruz ainda está invicto desde que chegou ao clube. Buscando manter a invencibilidade, o comandante do Timbu valoriza o adversário: "Encontro o Ney sempre, pois estamos no mesmo hotel e somos amigos. Às vezes nos trombamos no hotel e falamos de jogo"

João Ananias, que começou o ano como titular, disputa pela vaga com Giovanni, lateral-esquerdo de origem e que vem ajudando bem na cabeça de área

A outra interrogação no time alvirrubro é no meio-campo. Enquanto Marco Antônio e Dudu ficam na armação, Rodrigo Souza ainda não sabe quem vai ajudar na marcação

Mesmo com Tiago Cardoso no gol, Manoel na lateral-esquerda e Tiago Alves formando a zaga com Ewerton Páscoa, a indefinição é na lateral-direita. Sueliton vem agradando e pode ganhar a vaga de David

No lado do Náutico, entretanto, o mistério é maior. Apesar de já ter em mente quem vai a campo, Milton Cruz opta por deixar em aberto quem começará jogando

Motivado pela titularidade e com a renovação contratual, o volante Fabrício exalta a oportunidade de ficar entre os 11: "Esse é um jogo que vai ficar marcado e vou encarar como mais uma decisão importante na minha carreira"

O zagueiro Ronaldo Alves, com dores na coxa, ainda não fica à disposição para o confronto após desfalcar contra o JEC. Em seu lugar, permanece Matheus Ferraz, titular no meio de semana e substituto imediato

O único revés sofrido no certame foi justamente para o Timbu, em partida válida pela 6ª rodada do Hexagonal do Título. Para logo mais, a escalação da vitória sobre o Joinville está mantida

Sem muito mistério, Ney Franco opta por manter os titulares, ainda que o Leão tenha usado um time alternativo durante boa parte do Estadual

Com apenas uma derrota sofrida até o momento no Pernambucano, o Sport já está pronto para mais um Clássico dos Clássicos