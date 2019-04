Com fim de jogo eletrizante, Sport bate Náutico e sai em vantagem na semi do Pernambucano

Partida de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano 2017, disputada na Ilha do Retiro, em Recife

INCIDENCIAS : Partida de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano 2017, disputada na Ilha do Retiro, em Recife

O panorama caminhava para muito equilíbrio, porém o fim de jogo foi eletrizante. Na tarde deste domingo (16), o Sport mediu forças diante do Náutico pela ida das semifinais do Campeonato Pernambucano 2017 na Ilha do Retiro. Com o incentivo da torcida, que acreditou até o fim, o Leão foi valente e derrotou por 3 a 2, com gols de Juninho, duas vezes, e Diego Souza; Marco Antônio e Anselmo descontaram.

No próximo domingo (23), na volta, o escrete da Praça da Bandeira vai jogar por qualquer empate para avançar a mais uma final, a sexta nas sete edições desde que o regulamento foi alterado. O Timbu, por outro lado, precisa vencer por dois ou mais tentos de diferença para garantir classificação, pois caso a vantagem seja repetida a definição sai depois de disputa de pênaltis.

Os leoninos voltam a campo, na próxima quarta-feira (19), pela quarta fase da Copa do Brasil. Jogando pela igualdade na Arena Joinville ante o Joinville, às 21h45, os rubro-negros decidem vaga nas oitavas de final da competição nacional, buscando seguir vivos em mais um torneio na temporada.

Náutico é mais eficaz e sai em vantagem

Mesmo com nervosismo de mata-mata e ser clássico, o Sport saiu para o ataque logo no início e, antes mesmo dos cinco minutos, assustou os alvirrubros duas vezes. Logo aos dois de bola rolando, André levantou e Rogério tentou de bicicleta, mas errou. A sobra ficou com Mena, que mandou uma bomba e Tiago Cardoso afastou.

Pouco depois, os rubro-negros voltaram a dar um susto. Depois de um passe na pequena área, Rogério recebeu no meio dos marcadores, foi mais rápido ao driblar e finalizou forte no canto para a intervenção do camisa 1 adversário. Ainda que tivesse mais movimentação ofensiva, o Leão não conseguiu mostrar qualidade nos arremates, enquanto que o Náutico era mais recuado e saía mais no contra-ataque.

André teve as melhores chances, mas o Timbu saiu à frente (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

A intensidade apresentada durante todo o primeiro tempo continuou e, com isso, os leoninos tiveram novas oportunidades de abrir o placar diante da torcida. Rithely deu passe em profundidade e André saiu de frente para o arqueiro adversário, porém bateu fraco para defesa fácil. Pouco depois, Mena cruzou e o camisa 90 cabeceou na trave, fazendo os torcedores ir à loucura.

Na reta final, contudo, o castigo veio para os donos da casa, deixando os visitantes felizes no intervalo. Apesar de ter criado poucas chances, a melhor veio através da bola parada, que surpreendeu os mandantes. Marco Antônio cobrou falta com perfeição por fora da barreira, tirou do alcance de Magrão e estufou o barbante.

Sport faz fim eletrizante e conquista virada

Para a etapa final, os dois treinadores se mostraram satisfeitos com as respectivas equipes e optaram por não realizar mudanças, mantendo o estilo de jogo apresentado. Sem criatividade, os times procuraram os espaços na defesa adversária para ir à rede. Se estava difícil com bola rolando, o Sport utilizou a bola parada como arma no ataque. Fabrício bateu escanteio fechado, Rithely travou com Ewerton Páscoa e a sobra ficou com Diego Souza, que mandou uma bomba e não deu chances a Tiago Cardoso.

Com o gol, a torcida rubro-negra voltou a animar e tentou incentivar o elenco, que chegou muito perto da virada. Samuel Xavier foi valente e, pela direita, cruzou com perfeição na direção da pequena área. Diego apareceu livre de marcação e cabeceou firme, acertando o travessão, dando um susto.

Pouco depois, os leoninos mantiveram a intensidade e tiveram chance de marcar o segundo novamente, mas falharam. Rogério recebeu pela intermediária, girou sobre a marcação e chutou forte para a defesa em dois tempos do camisa 1. Visando explorar o aproveitamento ruim dos rivais, o Náutico voltou a ficar em vantagem. Depois de cruzamento de Manoel, Erick escorregou sozinho e passou para Anselmo, que deu de carrinho para dentro da meta.

Para corrigir os erros ofensivos, Ney Franco promoveu as entradas dos jovens Everton Felipe e Juninho nos lugares de André e Ronaldo, que estavam mal tecnicamente. Milton Cruz, por sua vez, decidiu reforçar a defesa, com Nirley e Maylson entrando nas vagas de Rodrigo Souza e Dudu, respectivamente.

De imediato, as substituições não surtiram efeito aos donos da casa, já que os alvirrubros souberam se comportar bem defensivamente e não deram espaço. Na reta final, entretanto, o arqueiro do Timbu interveio e tentou segurar o resultado positivo fora de casa. Rogério arrematou fraco e o goleiro defendeu.

Nos minutos finais, no entanto, os anfitriões fizeram da Ilha o inferno e alcançaram uma virada sensacional com atuação inspirada de Juninho. Na primeira jogada que participou, o atacante completou cruzamento de Rogério e cabeceou no fundo do barbante. Nos acréscimos, depois do cabeceio ruim de Rithely, o rebote ficou com o atleta, que dominou e foi às redes, fazendo o público presente ir ao delírio.