Resultado e gols Vasco 2x0 Botafogo na final da Taça Rio 2017

Os gols da final da Taça Rio 2017

2x0, Luis Fabiano para Vasco

1x0, Douglas para Vasco

Douglas marca o que pode ser o gol do título do Vasco.



O Vasco tem o objetivo de se tornar o maior vencedor da Taça Rio. Atualmente, está empatado com o Flamengo com nove conquistas cada.

O Botafogo aparece com sete títulos. O Gigante da Colina pretende quebrar um longo jejum, já que venceu pela última vez em 2004, enquanto o Glorioso foi campeão em 2013. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido na disputa de pênaltis.

VASCO: Martín Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Andrezinho, Nenê e Yago Pikachu; Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes

BOTAFOGO: Helton Leite, Fernandes, Renan Fonseca, Igor Rabello e Gilson; Bruno Silva, Matheus Fernandes, Joao Paulo e Leandrinho; Guilherme e Sassá. Técnico: Jair Ventura

Vasco e Botafogo decidem neste domingo, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, o segundo turno do Campeonato Carioca. Já classificados para a fase decisiva da competição, as duas equipes lutam por mais um troféu em suas galerias.

O Vasco vive uma fase de ascensão técnica desde que Milton Mendes assumiu o comando da equipe no lugar de Cristóvão Borges. E o treinador acredita que a conquista da Taça Rio será muito importante para o grupo, apesar de reconhecer que o troféu perdeu importância no modelo atual.

"É muito melhor estar na história do que estar fora dela. A Taça Rio é um título tão importante quanto qualquer outro. Será uma felicidade grande para todos aqui se formos campeões", disse o comandante do Vasco.

Durante a semana, Milton Mendes trabalhou para tornar mais eficiente o sistema ofensivo, uma vez que a defesa vive um bom momento, sofrendo apenas dois gols em cinco partidas. Para reforçar ainda mais o setor, o treinador poderá contar com o atacante Luis Fabiano, que foi beneficiado por um efeito suspensivo e tem presença garantida no clássico.

Em relação ao Botafogo, Milton acredita que Jair deve escalar uma equipe diferente do que venceu na Colômbia, mas disse que espera as mesmas dificuldades, já que o adversário é uma equipe bem organizada e bem treinada, como tem mostrado nas últimas partidas em que atuou com uma equipe alternativa.

No Botafogo, o técnico Jair Ventura só deve definir a equipe no dia da partida. Parte da delegação regressou nesta sexta-feira de Medellín, trazendo três pontos na bagagem e Rodrigo Pimpão lesionado. A tendência é de que o treinador repita a escalação da equipe que derrotou o Fluminense nas semifinais da Taça Rio.

Jair disse que o grupo será avaliado pela comissão técnica, mas garantiu que vai escalar um time forte para honrar a camisa do Alvinegro de General Severiano. Helton Leite, Igor Rabello, Gilson, Bruno Silva, Fernandes, João Paulo, Leandrinho, Guilherme e Sassá integraram o grupo que esteve na Colômbia e que deverão participar do jogo decisivo.

Jair explicou a divisão do grupo para as duas partidas Vasco x Botafogo: "Não queremos correr riscos, mas não tem jeito. Jogar um clássico, com a chance de termos a primeira conquista do ano, é importante", declarou o comandante.