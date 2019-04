Após negociação, FERJ confirma semifinal entre Flamengo e Botafogo no Maracanã

Flamengo e Botafogo se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Carioca nesse domingo (23), às 16h, no Maracanã. O confronto foi confirmado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) na tarde desta segunda-feira (17).

A FERJ negociou diretamente com a Odebrecht, empresa que administra o Mario Filho, para que a partida ocorresse no estádio. O consórcio aceitou um valor abaixo do que foi pedido na final da Taça Rio entre Flamengo e Vasco, algo que gira em torno de R$375.000,00.

O Maracanã passa por um novo processo de licitação, o que complica e muito a negociação dos clubes com o consórcio que administra o estádio, entretanto, o Fla consegue realizar seus jogos pela Libertadores e agora também no Carioca no Mario Filho, já que tem boa renda de ingressos e consumo dos torcedores dentro do estádio.

O Rubro-Negro e o Glorioso já se enfrentaram nesse estadual. O jogo em que o Fla saiu vitorioso foi marcado pela morte de um torcedor alvinegro, que ocorreu antes da partida realizada no Estádio Nilton Santos.

O último duelo entre Flamengo x Botafogo no Maracanã foi pelo Campeonato Brasileiro de 2016 e o jogo acabou em 0 a 0, em uma partida marcada pela forte chuva no Rio de Janeiro naquela ocasião.

No último confronto com vencedor, esse vencedor foi o Botafogo, em 2015 pela Taça Guanabara. Vitória por 1 a 0 com gol de Tomás Bastos.

O Flamengo atuou três vezes no Maracanã neste ano de 2017. Venceu o San Lorenzo-ARG por 4 a 0 pela Libertadores, empatou com o Vasco por 0 a 0 nas semifinais da Taça Rio e, na última quarta-feira (12), bateu o Atlético/PR por 2 a 1, também pela Libertadores. A quarta atuação acontecerá domingo (23), às 16h no horário de Brasília. Vale vaga na decisão do Campeonato Carioca.