Corinthians e Inter empatam pela Copa do Brasil, mas nos pênaltis equipe gaúcha avança de fase (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse jogo emocionante aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Internacional empata com o Corinthians por 1 a 1 em São Paulo, e nos pênaltis se classifica para às oitavas de final da Copa do Brasil.

Arana na cobrança... PRA FORAAAA, O INTER ESTÁ NAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL!

Anselmo na bola... GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

Fagner vem para a bola... GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS

Ortiz na bola, correu... DEFEEEENDEEEEU CÁSSIOOO

Marquinhos Gabriel vem para a cobrança... DEFENDEEEEU DENOVO MARCELO LOMBA

Víctor Cuesta partiu... GOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

Jô vem para a cobrança... GOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS

Valdívia partiu e... GOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

Maycon vem para a cobrança... DEFENDEEEEU LOMBA

William correu e... PARA FOOOORAAA

Jadson vem para a bola... GOOOOOOL DO CORINTHIANS

Brenner partiu para a cobrança... GOOOOOL DO INTERNACIONAL

50 min: Fim de jogo, vamos aos pênaltis!

47 min: UUUUUH! Valdívia pega sobra de escanteio e chuta para ótima defesa de Cássio

46 min: Marcelo Lomba recebe cartão amarelo por cera

45 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

44 min: No Internacional entra Diego no lugar de Nico López

44 min: UUUUUUUUUUUUUH! Jô recebe na cara de Lomba e chuta em cima do goleiro colorado

42 min: UUUUH! Jô desvia a bola que sobra para Clayton, livre chuta por cima do gol

36 min: No Corinthians sai Gabriel para entrada de Marquinhos Gabriel

36 min: Esse resultado leva o jogo para os pênaltis

31 min: Jô recebe na frente mas o impedimento é marcado

26 min: GOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Cássio faz boa defesa e na sobra Nico López chuta a bola bate em Fagner e entra, gol contra do lateral corinthiano.

26 min: Anselmo solta a bomba e Cássio faz a defesa

23 min: No Corinthians sai Ángel Romero para entrada de Clayton

15 min: Brenner desvia direto para fora

9 min: Romero é lançado mas a bola fica com Lomba

8 min: Uendel cruza na área, mas Brenner não consegue o dominio

0 min: Começa o segundo tempo!

50 min: Fim do primeiro tempo!

47 min: Fagner cruza, a bola fica com Romero que chuta para defesa suave de Marcelo Lomba

43 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

35 min: Arana cruza direto para fora

30 min: Valdívia recebe passe muito forte e a bola sai pela linha de fundo

21 min: Felipe Gutiérrez recebe cartão amarelo

19 min: Anselmo cruza mas a zaga corinthiana afasta o perigo

15 min: No Internacional sai Roberton para entrada de Valdívia

7 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Fagner manda lateral pra área, Jô desvia e a bola sobra para Maycon bater cruzado e inagurar o marcador

0 min: Começa o jogo!

O Internacional está escalado com: Marcelo Lomba; William, Cuesta, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, Gutiérrez, Roberson; Nico López e Brenner.

O Corinthians vem a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e G. Arana; Gabriel; Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô.

Vamos às escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Corinthians x Internacional ao vivo valendo vaga para às oitavas de final da Copa do Brasil. Fique aqui conosco e acompanhe todos os lances da partida às 21h45!

A arbitragem da partida Corinthians x Inter será de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Eduardo de Souza Couto e Michael Correia.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; William (Alemão), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Felipe Gutiérrez, Roberson e Nico López; Brenner.

Quatro jogadores disputam a vaga de D’Alessandro. William, Roberson, Valdívia e Seijas. Antônio Carlos Zago gosta de utilizar Roberson quando não pode contar com D’Ale. Zago também no poderá contar com o volante Edenílson (lesionado) e com o lateral direito Carlinhos (suspenso). A novidade deverá ser o volante Felipe Gutiérrez como titular.

O capitão Colorado já vinha sentindo dores no tornozelo esquerdo e chegou a ficar de fora da segunda partida das quartas de final do Gauchão. O camisa 10 voltou a sentir dores após o jogo diante do Caxias, no último sábado, pelo Gauchão.

Para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil o Internacional vai precisar sair para o jogo em Itaquera, afinal o clube empatou com gols em casa no primeiro jogo. A missão do Colorado não será fácil e Antônio Carlos Zago, treinador do time gaúcho, ganhou mais um problema para a partida, a ausência de do meia D’Alessandro.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Arana; Maycon, Gabriel, Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel ou Clayton) e Romero; Jô.

Jadson deve fazer um teste antes do jogo para ver se tem condições de atuar. Caso não possa estar em campo, a tendência é que Fábio Carille, treinado do Timão, mande o atacante Clayton para o jogo. Marquinhos Gabriel também é cotado para a vaga. Os prováveis titulares do Corinthians para o jogo decisivo também foram poupados e apenas realizaram trabalhos na academia.

O Corinthians deverá contar com a volta do meia Jadson ao time titular. Jadson sentiu dores no joelho direito logo no início do segundo tempo de jogo contra o São Paulo, no domingo (16). Desde então o atleta vem realizando tratamento de fisioterapia. Jadson também não participou da partida no Beira Rio.

Corinthians e Internacional chegam bastante motivados para a partida. Além de toda a rivalidade do confronto, as equipes vêm de vitória nos campeonatos estaduais. Pelo primeiro jogo da semifinal do Paulistão, o Timão venceu o São Paulo fora de casa por 2 a 0. O Inter também se deu bem na primeira partida das semifinais do Gauchão, em casa o Colorado venceu o Caxias por 1 a 0.

Um empate sem gols dará a classificação para o Corinthians, já que o Timão tem a vantagem do primeiro jogo. Somente um novo empate em 1 a 1 levará a partida para disputa de pênaltis. Empate com dois ou mais gols dará a classificação para o Colorado.

Quem vencer em Itaquera nesta quarta-feira estará classificado para a fase de oitavas de final do Copa do Brasil 2017.

Após empate em 1 a 1 no estádio Beira Rio na última quarta-feira (12) no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil 2017. Hoje, Corinthians x Internacional ao vivo, voltam a campo nesta quarta-feira (19) pela partida de volta.

Desta vez a bola vai rolar a partir das 21h45 na Arena Corinthians, em Itaquera. Romero e Rodrigo Dourado marcaram os gols da primeira partida.