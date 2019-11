Cruzeiro x São Paulo: uma rivalidade que transcende o tempo

Nesta quarta-feira (19), Cruzeiro e São Paulo voltam a campo para decidirem quem passará para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil, em partida que acontece no Estádio Mineirão, às 19h30. O time celeste pode perder por até um gol de diferença, já que, na partida de ida, venceu a equipe de Rogério Ceni por 2 a 0. Ao tricolor, resta superar o rival por três de vantagem ou mais. A repetição do placar a favor dos paulistas leva a decisão para os pênaltis.

Se o Cruzeiro tem um rival fora dos limites de Minas Gerais, este oponente é o São Paulo. Na história, a Raposa realizou decisões históricas contra times como Corinthians, Palmeiras, Internacional e Santos. No entanto, nenhuma outra equipe fez frente aos cruzeirenses como o tricolor do Morumbi.

Já no clima da decisão desta noite, a VAVEL Brasil relembrou momentos em que Cruzeiro e São Paulo travaram embates épicos.

Anos 1990: a rivalidade começa e se acirra com o tempo

Na primeira metade da década de 1990, as grandes equipes do futebol brasileiro eram Cruzeiro e São Paulo. O Palmeiras, com sua milionária parceria com a Parmalat entraria em cena a partir de 1993.

Mas como o assunto é Cruzeiro e São Paulo, tudo começou na Copa do Brasil de 1993. Os celestes, que mais tarde viriam a ser campeões do torneio, eliminaram os tricolores de Telê Santana com uma vitória no Morumbi por 2 a 1 e garantiram passagem para as quartas de final ao empatarem em 2 a 2 no Mineirão.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Mais tarde, cerca de quatro meses depois, ambos os times se reencontrariam. Desta vez, valendo pela Recopa Sul-Americana. O Cruzeiro, campeão da Supercopa da Libertadores de 1992 encarou o São Paulo, vencedor da Copa Libertadores da América no mesmo ano.

No primeiro jogo da decisão, que também foi válido pelo Campeonato Brasileiro, pois não havia datas livres para receber a partida, ambos empataram em 0 a 0. Três dias depois, no Mineirão, valendo apenas pela Recopa, um novo empate sem gols levou a decisão para os pênaltis. O São Paulo venceu por 4 a 2 e levou o troféu para o Morumbi.

Dois anos depois, valendo pela Copa Ouro, e também pelas quartas de final da Supercopa da Libertadores da América, ambos se enfrentaram em dois jogos. Na primeira partida, o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 num jogo que nem chegou a se completar. Na etapa inicial, o zagueiro Rogério foi expulso após falta dura em Rogério Pinheiro. Reclamando da falta de critério do árbitro Wilson de Souza Mendonça, o time celeste perdeu outros três jogadores por expulsão: Vanderci, Fabinho e Marcelo Ramos.

Após o recomeço da partida para o segundo tempo, e com apenas sete jogadores, o meia Luiz Fernando caiu no gramado reclamando de uma possível lesão. Na realidade, o atleta celeste fez cera para o jogo terminar, pois os cruzeirenses não teriam condições de segurar os tricolores com tamanha diferença numérica em campo. Sem o número necessário de atletas em jogo, o juiz da partida deu por encerrada a partida.

No segundo jogo, e com o árbitro paraguaio Felix Banegas, o Cruzeiro devolveu o placar do primeiro duelo, 1 a 0. Na decisão por pênaltis, imperou a incompetência tricolor, que perdeu três cobranças. Os cruzeirenses levaram a taça por 4 a 1, além de classificação para a semifinal da Supercopa.

Anos 2000: alegria celeste com título e classificação heroica

O encerramento do século XX e a entrada de um novo milênio não poderiam ser melhores para os cruzeirenses. Logo de cara, a final da Copa do Brasil comprovou que fé e esperança também podem entrar em campo com o time. Justamente baseado nesta entrega que o Cruzeiro foi tricampeão do torneio vencendo o São Paulo no Mineirão, com quase 90.000 pessoas no estádio.

No primeiro jogo, tenso e pouco produtivo, ambos os times empataram em 0 a 0. Na partida final, quem esperava a confirmação da taça pelo Cruzeiro teve sua dose de desespero quase letal quando Marcelinho Paraíba abriu o placar para o São Paulo.

Foto: Arquivo/Cruzeiro

O tricolor teve duas chances para matar a partida com Marcelinho Paraíba e Alexandre, mas perdeu. Do outro lado, o Cruzeiro tinha a fé do atacante e pastor Muller. Foi dele o passe para o gol de empate de Fábio Júnior, que retornara ao clube depois de uma passagem apagada pela Roma-ITA. O empate dava o título ao São Paulo.

Aos 45 minutos, Geovanni entrou para a história do Cruzeiro. O jovem de 20 anos sofreu uma falta próximo da grande área, e o atacante Muller o orientou a bater na bola “com fé”. Geovanni seguiu a risca e bateu na bola que passou no meio da barreira tricolor. Era o gol do título da Copa do Brasil.

Nove anos depois, ambos se reencontraram desta vez, pela Copa Libertadores da América. O Cruzeiro venceu no Mineirão por 2 a 1. No Morumbi, com os são-paulinos confiantes na reversão da vantagem celeste, os cruzeirenses deram um banho de bola nos tricolores e venceram por 2 a 0, sem margens para contestação.

No ano seguinte, veio o troco tricolor. Com duas vitórias por 2 a 0, tanto no Mineirão quanto no Morumbi, o São Paulo eliminou o Cruzeiro da Copa Libertadores da América nas quartas de final.

Anos 2010: apenas um embate decisivo

A década de 2010 apresentou apenas um confronto decisivo entre as duas equipes. Em matérias de títulos, além de dois estaduais, os celestes foram bicampeões brasileiros em 2013 e 2014. Para o São Paulo foi pior. O tricolor conquistou apenas a Copa Sul-Americana de 2012.

O único embate decisivo foi as oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2015. No primeiro jogo, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Morumbi. Uma semana depois, os celestes devolveram o placar e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, os cruzeirenses se classificaram ao vencer por 4 a 3.